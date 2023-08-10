У підмосковному Домодєдово сильно палає, в аеропорту "Внуково" ввели план "Килим"

За 10 кілометрів від російського аеропорту "Домодєдово" розгорілася сильна пожежа на площі понад 1000 квадратних метрів. Очевидці розповідають, що займанню передували вибухи.

У російському Домодєдово, що під Москвою, в ніч на четвер, 10 серпня розгорілася сильна пожежа. Її площа перевищує тисячу квадратних метрів.

За офіційною версією, горить автосервіс. Російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів пишуть, що займанню передували "хлопки". Вони припускають, що вибухнули балони з газом.

Аеропорт "Домодєдово" розташований приблизно за 10 кілометрів від місця події. За даними російських пропагандистських державних агентств, там запровадили тимчасові обмеження на прийом і виліт літаків. Утім, чи пов'язано це з пожежею, не уточнюється.

Мер Москви Сергій Собянін вночі четверга, 10 серпня, заявив, що два безпілотники летіли у бік російської столиці, однак їх збила протиповітряна оборона.

За його словами, один дрон збили в Калузькій області РФ, інший - в районі центральної кільцевої автомобільної дороги в Московській.

За даними російських ЗМІ, в аеропорту "Внуково" застосували план "Килим" і затримали 11 рейсів. План запроваджують, якщо в небі з'являються невідомі літаючі об'єкти.

У міноборони РФ заявили, що ще два безпілотники вночі збили над Севастополем в анексованому Криму, а дев'ять придушили засобами радіоелектронної боротьби в акваторії Чорного моря. Там звинуватили Україну в "спробі здійснити терористичні атаки".

Російські правоохоронці на місці атаки дронами "Москви-Сіті" 1 серпня / Фото: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Серія атак на Москву

Минулої ночі на Москву летіли два бойові дрони які, за словами Собяніна, вдалося збити.

З кінця травня російську столицю щонайменше сім разів атакували безпілотники. Так, 30 травня міноборони РФ заявило про атаку вісьмома дронами, п'ять з яких збили, за даними ЗМІ, над елітним районом Рубльовка. Три дрони влучили в житлові будинки в Москві. Будівлі зазнали "незначних пошкоджень", ніхто серйозно не постраждав.

4 липня кілька безпілотників збили у Підмосков'ї, у зв'язку з чим на деякий час відклали всі рейси аеропорту "Внуково". 24 липня Собянін повідомив, що уламки одного дрона влучили в житловий будинок у Москві, іншого - в бізнес-центр.

Безпілотник знов прилетів у башту "Москва-Сіти" / AP nuotr.

30 липня дрони атакували діловий центр "Москва-Сіті", де розташовані офіси трьох російських міністерств, трьох федеральних агентств і служб, а також головний офіс "Россельхозбанку". Внаслідок атаки вибуховою хвилею побило скління, а також нібито винесло документи міністерства цифрового розвитку РФ. У ніч на 1 серпня відбулась повторна атака на "Москву-сіті".

9 серпня у Підмоскв'ї прогримів потужний вибух на території оптико-механічного заводу, який є провідним розробником і виробником оптичних і оптико-електронних приладів для силових структур. Російська влада каже, що вибух трапився на складі з піротехнікою через людський фактор. Загинула одна особа, постраждали 60, зниклими безвісти вважаються дев'ять.