Польща розмістить додатково 2 000 військових на кордоні з Білоруссю

Польща розгорне додатково 2 000 військовослужбовців для зміцнення свого східного кордону з сусідньою Білоруссю, заявив у середу заступник міністра внутрішніх справ країни.

Кажуть, що рекордна кількість мігрантів намагається перетнути кордон.

"Це буде посилення не на 1 000, а на 2 000 військовослужбовців", - сказав Мацей Васик в інтерв'ю державному інформаційному агентству PAP.

Він додав, що міністр оборони схвалив цей крок після того, як отримав запит від Національної прикордонної служби про надання додаткових військ.