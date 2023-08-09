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Польща розмістить додатково 2 000 військових на кордоні з Білоруссю

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BNS 2023.08.09 14:05
Польсько-білоруський кордон
Польсько-білоруський кордон / Фото REUTERS-Scanpix.

Польща розгорне додатково 2 000 військовослужбовців для зміцнення свого східного кордону з сусідньою Білоруссю, заявив у середу заступник міністра внутрішніх справ країни.

Кажуть, що рекордна кількість мігрантів намагається перетнути кордон.

"Це буде посилення не на 1 000, а на 2 000 військовослужбовців", - сказав Мацей Васик в інтерв'ю державному інформаційному агентству PAP.

Він додав, що міністр оборони схвалив цей крок після того, як отримав запит від Національної прикордонної служби про надання додаткових військ.

# Польща# Білорусь
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