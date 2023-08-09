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Новини2023.08.09 13:51

Економісти: ціни в Литві знижуються, але не для всіх

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.08.09 13:51
Люди в місті
Люди в місті / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Оскільки річна інфляція в Литві в липні знизилася до 7,4%, а дефляція досягла 0,2%, ці показники збережуть динаміку, вважають економісти. Деякі з них також зазначають, що дефляцію поки що відчувають тільки люди з низькими доходами.

Фінансовий аналітик, віце-президент Литовської конфедерації бізнесу Марюс Дубніковас вважає, що подальше зниження інфляції пов'язане зі здешевленням енергоносіїв, а також із падінням цін на сировину.

"Можна згадати, що енергетичні потрясіння почалися ще в липні минулого року, коли ціни на електроенергію і газ почали зростати і досягли свого піку наприкінці серпня минулого року. Коли прийдуть дані за серпень, ми, ймовірно, побачимо ще більш радісні цифри", - сказав Дубніковас BNS у вівторок.

Економіст Swedbank Нерюс Мачюліс зазначив, що дефляцію відчувають тільки люди з низькими доходами, до споживчого кошика яких входять тільки основні товари та послуги, такі як продукти харчування, опалення, електрика і газ, оскільки ціни на ці товари знижувалися з початку року.

Марюс Дубніковас
Марюс Дубніковас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Інфляція дуже сильно залежить від доходів і споживчого кошика. І, наприклад, для жителів з вищими доходами показник інфляції зараз залишається високим, тому що послуги громадського харчування, ресторани, кафе, багато послуг дозвілля - там інфляція далеко не сповільнилася", - сказав Мачюліс BNS у вівторок.

За його словами, це пов'язано з тим, що зниження цін на товари спричинене світовими тенденціями, здешевленням сировини, а ціни на послуги продовжують зростати через зростання зарплат у Литві, які в середньому за рік зросли на 12%.

"Зокрема, в останній місяць ми спостерігаємо тенденцію, що ціни на багато товарів падають, а послуги продовжують досить швидко зростати. З початку року ми бачимо, що ціни на товари впали на піввідсотка, а ціни на послуги зросли більш ніж на 6%. Це свідчить про величезний розрив між інфляцією на товари та послуги", - сказав він.

Гроші
Гроші / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На думку Дубніковаса, зниження інфляції - це ознака конкуренції на ринку, і цього року люди мають відчути зростання своєї купівельної спроможності.

"Уже зараз зростання середньої заробітної плати перевищує річну інфляцію, і цей розрив буде тільки збільшуватися", - сказав економіст.

На думку Мачюліса, нинішня грошово-кредитна політика також ще не встигла вплинути на зміну цін, тому основною проблемою наступного року може стати не інфляція, а занадто сильна дефляція.

"Поки що зниження цін на деякі товари спричинене не монетарною політикою, не підвищенням відсоткових ставок, встановлених Європейським центральним банком, а глобальними тенденціями, пов'язаними здебільшого зі здешевленням сировини та загальним зниженням попиту на товари, що призводить до зниження цін виробників уже 9 місяців поспіль", - прокоментував Нерюс Мачюліс.

Гроші
Гроші / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Посилення грошово-кредитної політики впливає на економіку з великою затримкою і, найімовірніше, найбільше вплине на всю Європу наступного року, і дуже ймовірно, що наступного року дефляційні настрої візьмуть гору в багатьох європейських країнах. Інфляція перестане бути головною проблемою, але цілком імовірно, що буде обговорюватися питання про шкоду дефляції і про можливе зростання безробіття", - сказав він.

У Литві місячна дефляція в липні досягла 0,2%. Річна інфляція в липні порівняно з аналогічним періодом минулого року становила 7,4%, а середньорічна - 17,4%.

Люди в місті
Марюс Дубніковас
Гроші
Гроші
# Країни Балтії
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