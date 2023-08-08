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Новини2023.08.08 20:21

Литва планує посилити кордон з Білоруссю

DW
Deutsche Welle 2023.08.08 20:21
Кордон Литви з Білоруссю
Кордон Литви з Білоруссю / Д. Умбрасаса /фото LRT

Присутність біля кордону російських найманців ПВК "Вагнер" змушує Литву посилювати його захист.

Прикордонна служба Литви планує найближчим часом збільшити контингент на кордоні з Білоруссю. Ці заходи будуть вжиті у відповідь на присутність найманців російської приватної війської компанії "Вагнер" в Білорусі, повідомив керівник прикордонної служби Рустамас Любаєвас в інтерв'ю агенції BNS після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі у вівторок, 8 серпня. Скільки саме підрозділів прикордонників будуть розгорнуті на кордоні додатково, Любаєвас не повідомив.

Протяжність спільного кордону Литви з Білоруссю становить майже 680 кілометрів. Як і у Польщі, влада цієї балтійської країни висловлює занепокоєння через присутність у Білорусі найманців ПВК "Вагнер". "Ймовірність провокації дуже висока", - пояснив керівник прикордонної служби Литви, якого цитує dpa.

Він однак додав, що досі "якоїсь особливої активності чи провокацій" з боку Білорусі не зафіксовано. Ситуація на кордоні стабільна, але напружена, зазначив Любаєвас. За його даними, у Білорусі можуть перебувати до 4,5 тисячі "вагнерівців", але лише невелика кількість з них дислокована біля кордону.

Ситуація напружена ще й тому, що мігранти з кризових регіонів прагнуть потрапити до Литви, і білоруська влада навіть заохочує їх це робити. Уряд у Вільнюсі неодноразово попереджав, що "вагнерівці" можуть нелегально перетинати кордони і видавати себе за мігрантів.

У відповідь на присутність ПВК "Вагнер" в Білорусі Литва також планує закрити два з шести пунктів перетину кордону з сусідньою країною. За словами Любаєваса, це дозволить залучити більше персоналу для моніторингу та захисту кордону. Це сприяло б покращенню ситуації з безпекою, при цьому вплив на товарообіг між країнами був би "не надто значним".

Раніше у вівторок міністерство оборони Польщі у відповідь на прохання прикордонної служби ухвалило рішення відправити додаткові війська на кордон з Білоруссю на тлі збільшення кількості спроб нелегального перетину кордону.

Deutsche Welle

# Країни Балтії# Білорусь
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