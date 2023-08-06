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Новини2023.08.06 14:25

Попередження про 34-градусну спеку на неділю: Відчуватися може вище на 4 градуси, попереду дуже задушлива ніч

РL LRT.lt
Радіо LRT, LRT.lt 2023.08.06 14:25
Спека
Спека / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ця неділя у Литві надзвичайно спекотна. За прогнозами синоптиків, температура місцями може досягати 34 градусів, причому занепокоєння викликає висока сенсорна температура повітря - може здатися, що температура на 3-4 градуси вища, ніж показують термометри.

За словами синоптиків Facebook-групи "Погода і клімат у Литві", такі високі температури можливі тому, що "за останні 24 години повсюдно пройшли дощі, а сьогоднішні високі температури швидко випаровують всю вологу, тому в повітрі дуже душно".

"Супутникова інформація також показує, що погода в нашій країні стала тропічною (дуже тепло + волого). Добре, що хоч вітерець трохи освіжає.

Ми будемо страждати не тільки вдень. Ніч з неділі на понеділок буде тропічною. LHMT прогнозує 18-23 градуси. У деяких частинах країни навіть вранці повітря не буде охолоджуватися нижче 20°C. На північному сході Литви, ймовірно, це буде одна з найспекотніших ночей за всю історію сучасних спостережень. Можливо, навіть найспекотніша", - йдеться у дописі на Facebook.

У другій половині дня Тадас Кантаутас, синоптик Гідрометеорологічної служби, повідомив Радіо LRT, що зливи і грози найбільш ймовірні в неділю ввечері в південно-західній і західній частинах країни. Сильний дощ очікується в багатьох частинах Алітусського, Маріямпольського, Таурагського і Клайпедського повітів. Пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с, місцями 23 м/с.

Спека
Спека / E.Blaževič / LRT nuotr.

Така погода збережеться протягом ночі в цих регіонах, а потім пошириться на більшу частину країни. У понеділок дощові хмари перемістяться в центральну Литву і північно-східну частину країни. За словами синоптика, подекуди можливий град.

Злива у Вільнюсі
Злива у Вільнюсі / E. Blaževič / LRT nuotr.

Tадас Кантаутас зазначає, що нас чекають різкі температурні контрасти - найближча ніч буде дуже теплою - 18-23 градуси, в той час як понеділок буде прохолоднішим за неділю на південному заході - ті ж 18-23 градуси, а в північно-східній частині країни очікується 24-29 градусів.

Спека
Спека
Злива у Вільнюсі
# Країни Балтії
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