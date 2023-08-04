"Чоловікові 40 років, а він не знає, як поводитися з жінками": Що українки думають про стосунки і шлюби з литовцями?

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські жінки виходили заміж за литовських чоловіків. Але за останні два роки кількість українок у Литві збільшилася в кілька разів, і деякі з них навіть не приховують, що мріють вийти заміж за литовця. І в той час, коли деякі українки діляться щасливими історіями кохання, інші зауважують велику культурну різницю і не готові пов'язувати своє життя з литовцем.
"Шукаю дружину з України"
За даними Департаменту статистики Литви у 2022 році в Литві було укладено 16.8 тисяч шлюбів. З них 853 шлюби було укладено між громадянином Литви і громадянкою іншої країни. 1962 шлюби було укладено між громадянкою Литви і громадянином іншої країни. Але Департамент статистики уточнив, що інформації про те, скільки з цих шлюбів було укладено між українцями та литовцями, у них немає.
Однак питання шлюбу між литовцями та українцями стає дедалі популярнішим у публічному просторі. Так багато українок у соціальних мережах зараз запитують, які потрібні документи для одруження в Литві, а литовські чоловіки відкрито шукають дружину з України.
"Українські жінки дуже красиві"
"Чи є якісь сайти в Литві для знайомства з українськими жінками? Може в групі є українки, які хочуть познайомитися з чоловіком-литовцем. Я хочу знайти дружину з України", - пише литовець Томас в одній з українських груп у Фейсбуці.
LRT.lt зв'язався з Томасом і запитав, чому він шукає дружину саме з України, на що чоловік відповів, що українські жінки поєднують у собі красу, працьовитість та інші якості, яких немає в литовках.
"Можливо, я написав у групі сильно "в лоб", але я справді хочу дружину з України. Нещодавно мій друг одружився з українкою і всі від неї просто в захваті. Якби це не була дружина друга, то я б на ній одружився. Мало того, що українські жінки дуже вродливі, вони ще й чудові господині, і працьовиті, і турботливі, і готують смачно (...) Я думаю, що литовки зараз дуже високої думки про себе і з великою кількістю вимог до чоловіків (...)", - стверджує литовець Томас.
"Литовські чоловіки беземоційні"
Українка Мирослава переїхала до Вільнюса з Миколаєва і не приховує свого бажання знайти в Литві другу половинку.
"Коли я тільки приїхала до Вільнюса, звісно, я навіть не думала про стосунки чи про чоловіків. Але зараз дуже хочеться надійного плеча, хочеться знайти кохання і нарешті бути щасливою", - ділитися українка.
Дівчина намагалася знайти супутника життя в Литві, але поки що безрезультатно. Мирослава пояснює це дуже великою різницею в менталітеті українців і литовців.
"Я не помічала різницю в менталітеті, поки не почала знайомитися з чоловіками-литовцями. Ми наче з різних планет. Мені здається, що литовські чоловіки дуже стримані, холодні та беземоційні. Ба більше, вони розраховують, що дівчина робитиме перший крок, а самі не роблять жодних дій. Іноді незрозуміло, зацікавлений чоловік у тобі чи ні, бо емоційно він це ніяк не показує", - пояснює Мирослава.
"Ось нещодавно познайомилася з литовцем, начебто все було добре, але від нього не виходило жодної ініціативи. Ініціатором побачень була я, він міг написати і зникнути на цілий день. Про якісь знаки уваги я взагалі мовчу. Потім, коли я вирішила, що такі стосунки мене не цікавлять, він мені написав, що, виявляється, я йому дуже сподобалася, але він не знає, як до мене підійти. (...) Чоловікові 40 років, а він не знає, як поводитися з жінками", - продовжила вона.
З тим, що литовські чоловіки холодні та беземоційні, погоджується й інша українка Ольга. Її шлюб не витримав випробування війною та відстанню, тож із чоловіком вони розлучилися. Нині Ольга мешкає в Литві з двома дорослими дітьми та мріє зустріти свого чоловіка.
"Литовські чоловіки дуже стримані, холодні та беземоційні"
"У мене немає жодних завищених вимог чи очікувань. Але коли я почала ходити на побачення, то була здивована, наскільки литовські чоловіки беземоційні. Навіть компліменту ніякого не дочекаєшся. Жінки люблять вухами, всі це знають, але з литовськими чоловіками це не працює. Вони стримані, дуже спокійні і не проявляють емоцій навіть після кількох місяців знайомства", - ділитися своєю думкою Ольга.
А от українка Віра абсолютно не згодна з думкою про холодність литовців і каже, що литовські чоловіки набагато кращі за українських.
"Знаєте, литовці розумні, вміють заробляти гроші, спортивні, зацікавлені у своїй родині. Мій хлопець-литовець і я ніколи не була такою щасливою. Він і турботливий, і уважний. Так, спочатку він був трохи закритий і не виявляв емоцій, але коли ми почали зустрічатися, то він робить усе, щоб зробити мене щасливою. Якщо порівнювати з тим "диванним політиком", якого я залишила в Україні, і яких насправді в Україні дуже багато, то я думаю, що литовські чоловіки набагато кращі", - стверджує Віра.
"Ми не помічаємо культурних відмінностей"
І хоча зараз кількість українок, які приїхали до Литви, збільшилася в кілька разів, міжнаціональні шлюби між литовцями та українками створювалися ще до початку повномасштабного вторгнення. Так українка Вікторія познайомилася зі своїм чоловіком литовцем ще 1994 року.
"З чоловіком ми познайомилися 1994 року, коли він приїхав по справах в Україну. (...) Він був "іноземцем". Високий, великий, іномарка, долари. Жартую, звісно, але мені було 22 роки, і тоді це багато значило для нас, українських дівчат. (...) Він розлучився з дружиною і залишився жити в Україні. Одружилися ми також в Україні. Йому потрібно було зібрати документи за списком, хоча це зайняло деякий час, але проблем ніяких не було", - ділиться українка Вікторія.
А ось українка Тетяна поділилася з LRT.lt своєю історією знайомства з литовцем Гедрюсом. Як жартує Тетяна, їх звела сама доля, хоча вона ніколи не шукала чоловіка-литовця.
"У 2007 році був ще такий чат ICQ називався. (...) Я ввела номер подруги по пам'яті, і пишу: "Я тебе знайшла", а мені у відповідь "hello". (...) Дивлюся анкету і розумію, що мужик тут якийсь з Литви. Я останню цифру номера ввела неправильну, і ось таким чином потрапила на свого майбутнього чоловіка. (...) Півроку це було дружнє спілкування. А через півроку Гедрюс приїхав до мене в Україну", - ділитися Тетяна і каже, що з тим, що литовські чоловіки холодні та беземоційні, вона абсолютно незгодна.
"Мені сподобалася його товариськість, інтерес до країни, його спокій і повага до мене. Звичайно, є відмінності в менталітеті. (...) Я до знайомства з Гедрюсом пережила розлучення і мені є з чим порівнювати. З литовськими чоловіками немає ніяких "це не чоловіча справа", у нашій родині, коли треба тато - це мама. Чоловік може прибрати, приготувати тощо. Приділяє багато часу і мені, і дітям. Ставиться завжди з повагою і розумінням", - розповідає про свої правила в родині Тетяна.
За словами українки, процес оформлення шлюбу був не з легких, адже їй потрібно було зібрати досить великий пакет документів.
"У 2009 році ми офіційно одружилися (...) А в день весілля в мене вкрали паспорт. І за 15 хвилин до самого одруження його підкинули до під'їзду, і ми встигли одружитися (...) Ось так одна неправильно набрана цифра поєднала двох людей з різних країн, різної національності. Мені здається, що за стільки років життя вже все так перемішалося, що ми й не помічаємо жодних культурних відмінностей. Щось моє українське, стало і його. Щось його литовське - стало моїм", - розмірковує Тетяна.
А українка Юлія зазначає, що стосунки з її чоловіком литовцем Юріюсом розвивалися досить швидко.
"Мене з чоловіком познайомила моя подруга, він був їхнім начальником на роботі. Ми зустрілися на каву, потім він мені першим написав, і ми почали спілкуватися. На вихідних поїхали з наметами на ночівлю, а на наступних вихідних ми вже вирішили жити разом. Коли в мене закінчувалася віза і я поїхала додому робити документи, то дуже сумувала за ним. За допомогою моїх друзів він зробив сюрприз, прилетів в Україну познайомитися з моєю сім'єю і наступного дня освідчився, ставши на коліно, а вже за два місяці ми одружилися", - розповідає свою історію кохання Юлія і додає, що литовські чоловіки відрізняються від українських.
"Мене привабило те, що він дуже добрий, відкритий, вільний, з ним просто, до нього тягне, приємний у спілкуванні, але при цьому твердий у своєму рішенні, відповідальний, надійний. (...) Звісно є культурні відмінності, мені здається, українці в принципі дуже жертовні (і жінки, і чоловіки), а литовці себе люблять, вони виховані по-іншому, але я у свого чоловіка навчилася любити себе, дозволяти собі більше", - ділиться своєю думкою українка Юлія.
Необхідно мати додаткові документи
Згідно з Вільнюським відділом реєстрації актів цивільного стану, наразі в Литві немає жодних перешкод для укладення шлюбу між громадянами Литви і громадянами інших країн. Але для подання заяви знадобляться додаткові документи та їхній переклад.
"Для укладення шлюбу необхідно подати заяву до органу запису актів цивільного стану вашого муніципалітету. З документів необхідно мати паспорт, свідоцтва про народження або виписки зі свідоцтв про народження (за відсутності інформації в литовських реєстрах), і документ, що підтверджує відсутність перешкод для укладення шлюбу (тобто довідку про те, що іноземний громадянин наразі не перебуває в іншому шлюбі). Документи іноземного громадянина, видані органами іноземних держав (за винятком паспорта), мають бути легалізовані або завірені штампом Апостиль і перекладені литовською мовою. Документи, видані в країнах ЄС, Росії, Молдові та Україні, не потрібно легалізовувати або завіряти штампом Апостиль (в даному випадку, тільки потрібен переклад документів литовською мовою)", - повідомили представники Вільнюського відділу реєстрації актів цивільного стану.
Подати заяву для реєстрації шлюбу можливо за особистої участі обох осіб або в електронний спосіб. За реєстрацію шлюбу в органі реєстрації актів цивільного стану стягується мито в розмірі 30 євро.
У Литві також дозволяється укладати як цивільний, так і церковний шлюб з іноземцем. Порядок укладення церковного шлюбу з іноземними громадянами регламентується церковними канонами, тому за цією інформацією необхідно звернутися до конкретної церкви.