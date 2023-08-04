"Чоловікові 40 років, а він не знає, як поводитися з жінками": Що українки думають про стосунки і шлюби з литовцями?

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські жінки виходили заміж за литовських чоловіків. Але за останні два роки кількість українок у Литві збільшилася в кілька разів, і деякі з них навіть не приховують, що мріють вийти заміж за литовця. І в той час, коли деякі українки діляться щасливими історіями кохання, інші зауважують велику культурну різницю і не готові пов'язувати своє життя з литовцем.

"Шукаю дружину з України"

За даними Департаменту статистики Литви у 2022 році в Литві було укладено 16.8 тисяч шлюбів. З них 853 шлюби було укладено між громадянином Литви і громадянкою іншої країни. 1962 шлюби було укладено між громадянкою Литви і громадянином іншої країни. Але Департамент статистики уточнив, що інформації про те, скільки з цих шлюбів було укладено між українцями та литовцями, у них немає.

Однак питання шлюбу між литовцями та українцями стає дедалі популярнішим у публічному просторі. Так багато українок у соціальних мережах зараз запитують, які потрібні документи для одруження в Литві, а литовські чоловіки відкрито шукають дружину з України.

"Українські жінки дуже красиві"

"Чи є якісь сайти в Литві для знайомства з українськими жінками? Може в групі є українки, які хочуть познайомитися з чоловіком-литовцем. Я хочу знайти дружину з України", - пише литовець Томас в одній з українських груп у Фейсбуці.

Закохана пара (асоціативно) / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

LRT.lt зв'язався з Томасом і запитав, чому він шукає дружину саме з України, на що чоловік відповів, що українські жінки поєднують у собі красу, працьовитість та інші якості, яких немає в литовках.

"Можливо, я написав у групі сильно "в лоб", але я справді хочу дружину з України. Нещодавно мій друг одружився з українкою і всі від неї просто в захваті. Якби це не була дружина друга, то я б на ній одружився. Мало того, що українські жінки дуже вродливі, вони ще й чудові господині, і працьовиті, і турботливі, і готують смачно (...) Я думаю, що литовки зараз дуже високої думки про себе і з великою кількістю вимог до чоловіків (...)", - стверджує литовець Томас.

"Литовські чоловіки беземоційні"

Українка Мирослава переїхала до Вільнюса з Миколаєва і не приховує свого бажання знайти в Литві другу половинку.

"Коли я тільки приїхала до Вільнюса, звісно, я навіть не думала про стосунки чи про чоловіків. Але зараз дуже хочеться надійного плеча, хочеться знайти кохання і нарешті бути щасливою", - ділитися українка.

Дівчина намагалася знайти супутника життя в Литві, але поки що безрезультатно. Мирослава пояснює це дуже великою різницею в менталітеті українців і литовців.

Закохана пара (асоціативно) / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

"Я не помічала різницю в менталітеті, поки не почала знайомитися з чоловіками-литовцями. Ми наче з різних планет. Мені здається, що литовські чоловіки дуже стримані, холодні та беземоційні. Ба більше, вони розраховують, що дівчина робитиме перший крок, а самі не роблять жодних дій. Іноді незрозуміло, зацікавлений чоловік у тобі чи ні, бо емоційно він це ніяк не показує", - пояснює Мирослава.

"Ось нещодавно познайомилася з литовцем, начебто все було добре, але від нього не виходило жодної ініціативи. Ініціатором побачень була я, він міг написати і зникнути на цілий день. Про якісь знаки уваги я взагалі мовчу. Потім, коли я вирішила, що такі стосунки мене не цікавлять, він мені написав, що, виявляється, я йому дуже сподобалася, але він не знає, як до мене підійти. (...) Чоловікові 40 років, а він не знає, як поводитися з жінками", - продовжила вона.

З тим, що литовські чоловіки холодні та беземоційні, погоджується й інша українка Ольга. Її шлюб не витримав випробування війною та відстанню, тож із чоловіком вони розлучилися. Нині Ольга мешкає в Литві з двома дорослими дітьми та мріє зустріти свого чоловіка.

"Литовські чоловіки дуже стримані, холодні та беземоційні"

"У мене немає жодних завищених вимог чи очікувань. Але коли я почала ходити на побачення, то була здивована, наскільки литовські чоловіки беземоційні. Навіть компліменту ніякого не дочекаєшся. Жінки люблять вухами, всі це знають, але з литовськими чоловіками це не працює. Вони стримані, дуже спокійні і не проявляють емоцій навіть після кількох місяців знайомства", - ділитися своєю думкою Ольга.

А от українка Віра абсолютно не згодна з думкою про холодність литовців і каже, що литовські чоловіки набагато кращі за українських.

"Знаєте, литовці розумні, вміють заробляти гроші, спортивні, зацікавлені у своїй родині. Мій хлопець-литовець і я ніколи не була такою щасливою. Він і турботливий, і уважний. Так, спочатку він був трохи закритий і не виявляв емоцій, але коли ми почали зустрічатися, то він робить усе, щоб зробити мене щасливою. Якщо порівнювати з тим "диванним політиком", якого я залишила в Україні, і яких насправді в Україні дуже багато, то я думаю, що литовські чоловіки набагато кращі", - стверджує Віра.

"Ми не помічаємо культурних відмінностей"

І хоча зараз кількість українок, які приїхали до Литви, збільшилася в кілька разів, міжнаціональні шлюби між литовцями та українками створювалися ще до початку повномасштабного вторгнення. Так українка Вікторія познайомилася зі своїм чоловіком литовцем ще 1994 року.

Виктория с мужем / Особистий архів

"З чоловіком ми познайомилися 1994 року, коли він приїхав по справах в Україну. (...) Він був "іноземцем". Високий, великий, іномарка, долари. Жартую, звісно, але мені було 22 роки, і тоді це багато значило для нас, українських дівчат. (...) Він розлучився з дружиною і залишився жити в Україні. Одружилися ми також в Україні. Йому потрібно було зібрати документи за списком, хоча це зайняло деякий час, але проблем ніяких не було", - ділиться українка Вікторія.

А ось українка Тетяна поділилася з LRT.lt своєю історією знайомства з литовцем Гедрюсом. Як жартує Тетяна, їх звела сама доля, хоча вона ніколи не шукала чоловіка-литовця.

"У 2007 році був ще такий чат ICQ називався. (...) Я ввела номер подруги по пам'яті, і пишу: "Я тебе знайшла", а мені у відповідь "hello". (...) Дивлюся анкету і розумію, що мужик тут якийсь з Литви. Я останню цифру номера ввела неправильну, і ось таким чином потрапила на свого майбутнього чоловіка. (...) Півроку це було дружнє спілкування. А через півроку Гедрюс приїхав до мене в Україну", - ділитися Тетяна і каже, що з тим, що литовські чоловіки холодні та беземоційні, вона абсолютно незгодна.

Тетяна з чоловіком Гедрюсом / Особистий архів

"Мені сподобалася його товариськість, інтерес до країни, його спокій і повага до мене. Звичайно, є відмінності в менталітеті. (...) Я до знайомства з Гедрюсом пережила розлучення і мені є з чим порівнювати. З литовськими чоловіками немає ніяких "це не чоловіча справа", у нашій родині, коли треба тато - це мама. Чоловік може прибрати, приготувати тощо. Приділяє багато часу і мені, і дітям. Ставиться завжди з повагою і розумінням", - розповідає про свої правила в родині Тетяна.

За словами українки, процес оформлення шлюбу був не з легких, адже їй потрібно було зібрати досить великий пакет документів.

"У 2009 році ми офіційно одружилися (...) А в день весілля в мене вкрали паспорт. І за 15 хвилин до самого одруження його підкинули до під'їзду, і ми встигли одружитися (...) Ось так одна неправильно набрана цифра поєднала двох людей з різних країн, різної національності. Мені здається, що за стільки років життя вже все так перемішалося, що ми й не помічаємо жодних культурних відмінностей. Щось моє українське, стало і його. Щось його литовське - стало моїм", - розмірковує Тетяна.

А українка Юлія зазначає, що стосунки з її чоловіком литовцем Юріюсом розвивалися досить швидко.

Юлія з чоловіком Юріюсом / Особистий архів

"Мене з чоловіком познайомила моя подруга, він був їхнім начальником на роботі. Ми зустрілися на каву, потім він мені першим написав, і ми почали спілкуватися. На вихідних поїхали з наметами на ночівлю, а на наступних вихідних ми вже вирішили жити разом. Коли в мене закінчувалася віза і я поїхала додому робити документи, то дуже сумувала за ним. За допомогою моїх друзів він зробив сюрприз, прилетів в Україну познайомитися з моєю сім'єю і наступного дня освідчився, ставши на коліно, а вже за два місяці ми одружилися", - розповідає свою історію кохання Юлія і додає, що литовські чоловіки відрізняються від українських.

"Мене привабило те, що він дуже добрий, відкритий, вільний, з ним просто, до нього тягне, приємний у спілкуванні, але при цьому твердий у своєму рішенні, відповідальний, надійний. (...) Звісно є культурні відмінності, мені здається, українці в принципі дуже жертовні (і жінки, і чоловіки), а литовці себе люблять, вони виховані по-іншому, але я у свого чоловіка навчилася любити себе, дозволяти собі більше", - ділиться своєю думкою українка Юлія.

Необхідно мати додаткові документи

Згідно з Вільнюським відділом реєстрації актів цивільного стану, наразі в Литві немає жодних перешкод для укладення шлюбу між громадянами Литви і громадянами інших країн. Але для подання заяви знадобляться додаткові документи та їхній переклад.

Закохана пара / Pexels nuotr.

"Для укладення шлюбу необхідно подати заяву до органу запису актів цивільного стану вашого муніципалітету. З документів необхідно мати паспорт, свідоцтва про народження або виписки зі свідоцтв про народження (за відсутності інформації в литовських реєстрах), і документ, що підтверджує відсутність перешкод для укладення шлюбу (тобто довідку про те, що іноземний громадянин наразі не перебуває в іншому шлюбі). Документи іноземного громадянина, видані органами іноземних держав (за винятком паспорта), мають бути легалізовані або завірені штампом Апостиль і перекладені литовською мовою. Документи, видані в країнах ЄС, Росії, Молдові та Україні, не потрібно легалізовувати або завіряти штампом Апостиль (в даному випадку, тільки потрібен переклад документів литовською мовою)", - повідомили представники Вільнюського відділу реєстрації актів цивільного стану.

Подати заяву для реєстрації шлюбу можливо за особистої участі обох осіб або в електронний спосіб. За реєстрацію шлюбу в органі реєстрації актів цивільного стану стягується мито в розмірі 30 євро.

У Литві також дозволяється укладати як цивільний, так і церковний шлюб з іноземцем. Порядок укладення церковного шлюбу з іноземними громадянами регламентується церковними канонами, тому за цією інформацією необхідно звернутися до конкретної церкви.