Український прапор із Бахмута передано Литовському національному музею

Як повідомляється в поширеному в понеділок пресрелізі, його передали генеральному директору Литовського національного музею Руті Качкуте представники організацій Siprūs kartu, що підтримують Україну, і Blue/Yellow у Вільнюському самоврядуванні.

Після 17 днів пробігу, подолавши 1,3 тисячі кілометрів між Києвом і Вільнюсом, український прапор було принесено до Вільнюса 12 липня і піднято на Лукішській площі під час фінального концерту проєкту "Я піднімаю прапор за Україну в НАТО!"

"Це всього лише маленький символ усієї великої боротьби, яку Україна веде за свою свободу, а також за нашу. Вторгнення триває довго, але ми не повинні до нього звикати, ми не можемо його забути, ми повинні допомагати Україні щодня. Я сподіваюся, що цей прапор у музеї стане ще одним нагадуванням усім про те, що якщо ми не допоможемо зупинити зло в Україні, можливо, нам доведеться зупиняти його на землях Литви", - сказав Йонас Оман, голова організація Blue/Yellow.

Цей символ буде доступний у Будинку сигнатаріїв у Вільнюсі.