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Новини2023.08.02 11:01

Спостерігачі: білоруські вертольоти прилетіли до Польщі для захисту Лукашенка

LRT.lt
LRT.lt 2023.08.02 11:01
Білоруський гелікоптер
Білоруський гелікоптер / AP nuotr.

У вівторок білоруські військові вертольоти вторглися в повітряний простір Польщі, охороняючи поблизу кордону лідера мінського режиму Олександра Лукашенка, який перебуває з візитом, повідомляє спостережна група "Білоруський гаюн".

За їхніми даними, 29 липня два військові вертольоти Мі-8 і Мі-24 вилетіли з бази в Мачилішках і о 18.30 за місцевим часом прибули в село Кам`янюка. Вони прибули туди для охорони повітряного простору в запланований час візиту О. Лукашенка до своєї резиденції у Вискулі

30 липня близько 17.00 Лукашенко вилетів зі своєї резиденції під Мінськом на гелікоптері Мі-8 у супроводі іншого гелікоптера того ж типу до Вискулі. Ця резиденція розташована приблизно за 7,5 км від кордону з Польщею. Військовий гелікоптер, що супроводжував його, попрямував в околиці Кам'янюка і приєднався до двох інших гелікоптерів, згаданих вище. Лукашенко перебував там протягом усього 31 липня.

Вранці 1 серпня, приблизно о 9.40, два білоруські військові вертольоти вилетіли зі своєї бази в районі Кам'янюка і патрулювали кордон у Кам'янецькому районі Брестської області.

Близько 10.00 Лукашенко вилетів із Вискулі на вертольоті в село Біловезьк у супроводі одного військового вертольота Мі-8, а приблизно о 12.30 диктатор повернувся до своєї резиденції у Вискулі, а решта три вертольоти приземлилися в Кам'янюці.

Перший білоруський вертоліт увійшов у повітряний простір Польщі близько 10.30 за місцевим часом. Вертольоти були помічені в польському селі Біловежа, за 2 км від кордону. Зроблені фотографії підтверджують, що це ті самі білоруські вертольоти, які патрулювали кордон.

Усі зібрані докази вказують на те, що вертольоти випадково зайшли в повітряний простір Польщі. Навмисне створення такого інциденту було б дуже небезпечним кроком, з огляду на те, що пан Лукашенко перебуває всього за 10 км від місця події, пише "Білоруський Гаюн".

Польща звинуватила Білорусь у використанні вертольотів для вторгнення в повітряний простір країни і відповіла на це збільшенням чисельності військ на своєму кордоні. Варшава поінформувала НАТО про те, що трапилося.

# Білорусь
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