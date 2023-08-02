CNN: США поки не затвердили план навчання українських пілотів на F-16

Навчання планувалося розпочати в серпні. Однак перш ніж програма з підготовки українських льотчиків почне діяти, США мають її затвердити.

Крім того, поки незрозуміло, які країни нададуть F-16 для навчання і для самої України після завершення тренувань. Передача літаків Україні також потребуватиме окремого дозволу США.

Раніше видання Politico повідомляло, що, незважаючи на те, що Данія і Нідерланди очолюють коаліцію з 11 держав, які підтримують навчання українських військових, поки що жодна країна не виділила літаки для цієї програми.

Як розповіли джерела CNN, США все ще вирішують, чи направляти американських пілотів для навчання українців, але жодних рішень не буде ухвалено доти, доки не буде затверджено остаточний план тренувань. Ключові деталі, включно з датами, місцем проведення і тривалістю навчального курсу ще опрацьовуються, заявив минулого тижня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Передбачається, що навчання відбуватиметься в Данії та Румунії.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що навчання українських пілотів на літаках F-16 розпочнеться в серпні.

Водночас, за словами одного зі співрозмовників Politico, навчання українських пілотів розпочнеться наприкінці цього року, а перші літаки прибудуть в Україну не раніше весни 2024 року.