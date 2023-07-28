США почнуть постачання танків "Абрамс" Україні у вересні

За даними журналу Politico, у серпні планується відправити кілька танків до Німеччини, де вони пройдуть остаточну модернізацію. Після цього перша партія буде передана Києву.

США відправлять до Німеччини старі моделі "Абрамс" (M1A1) замість новіших модифікацій (A2), на постачання яких знадобилися б роки, уточнює Politico.

З них демонтують найсекретніші частини, які не повинні потрапити до рук російської армії, зокрема в деяких випадках броню зі збідненим ураном.

Як випливає з публікації, до першої партії увійдуть від шести до восьми танків. Загалом США планують передати Україні 31 танк, тобто один український танковий батальйон.

За даними Politico, затримка з відправленням танків пов'язана з кількома причинами, зокрема з необхідністю навчити українських танкістів і переобладнати "Абрамси" для потреб ЗСУ.

Як сказав один зі співрозмовників видання, першу серію модифікацій уже виготовлено, проте поки незрозуміло, чи встигнуть США завершити всі необхідні роботи до кінця серпня.

Українські військові зможуть братися до управління танками після проходження 10-тижневого курсу підготовки в Німеччині. Очікується, що вони завершать навчання в серпні.