Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії і зустрілися з першими леді Франції та США

Спілкування відбулося в історичній перлині - тисячолітньому аббатстві Мон-Сен-Мішель під час офіційного візиту Джилл Байден до Франції.

Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії / фото: Олена Валова

Українські діти та їхні вчителі висловили щиру вдячність пані Макрон і пані Байден за підтримку та допомогу рідній країні в час найтяжчого випробування, подарували обереги в кольорах українського прапору та зробили спільні фото на згадку.

Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії / фото: Олег Головатенко / LRT

Пам'ятна зустріч стала можливою завдяки літньому табору, який Міжнародна українська школа (МУШ) на чолі з її директором Оленою Внуковською організовує щоліта вже 12 років поспіль на курорті Баньоль-де-Л'Орн в Нормандії.

Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії / фото: Олег Головатенко / LRT

Нині тут вперше відпочивають діти з Бахмута, Херсона, Києва, Чернігова, Запоріжжя, Одеси, які знайшли прихисток від війни у Литві і навчаються в МУШ.

Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії / фото: Олег Головатенко / LRT

Упродовж 10 днів табірної зміни вони знайомляться з історичними та культурними пам'ятками півночі Франції, проводять багато часу на свіжому повітрі, беруть участь у творчих конкурсах, пробують свої сили у живописі, поезії, журналістиці, хореографії, вивчають французьку та англійську мови.