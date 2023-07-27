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Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії і зустрілися з першими леді Франції та США

ОГ LRT.lt
Олена Головатенко, LRT.lt 2023.07.27 23:56
Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії
Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії / фото: Олег Головатенко / LRT

Спілкування відбулося в історичній перлині - тисячолітньому аббатстві Мон-Сен-Мішель під час офіційного візиту Джилл Байден до Франції.

Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії
Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії / фото: Олена Валова

Українські діти та їхні вчителі висловили щиру вдячність пані Макрон і пані Байден за підтримку та допомогу рідній країні в час найтяжчого випробування, подарували обереги в кольорах українського прапору та зробили спільні фото на згадку.

Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії
Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії / фото: Олег Головатенко / LRT

Пам'ятна зустріч стала можливою завдяки літньому табору, який Міжнародна українська школа (МУШ) на чолі з її директором Оленою Внуковською організовує щоліта вже 12 років поспіль на курорті Баньоль-де-Л'Орн в Нормандії.

Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії
Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії / фото: Олег Головатенко / LRT

Нині тут вперше відпочивають діти з Бахмута, Херсона, Києва, Чернігова, Запоріжжя, Одеси, які знайшли прихисток від війни у Литві і навчаються в МУШ.

Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії
Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії / фото: Олег Головатенко / LRT

Упродовж 10 днів табірної зміни вони знайомляться з історичними та культурними пам'ятками півночі Франції, проводять багато часу на свіжому повітрі, беруть участь у творчих конкурсах, пробують свої сили у живописі, поезії, журналістиці, хореографії, вивчають французьку та англійську мови.

Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії
Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії
Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії
Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії
Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії
Учні Міжнародної української школи Литви прибули на відпочинок до Нормандії
# Українці в Литві
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