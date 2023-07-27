Позбавлений мандату за відпочинок на Мальдівах народний депутат України пояснював свій виїзд "триденним відрядженням до Литви"

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру народному депутату фракції «Слуга народу» Юрію Арістову, який відпочивав на Мальдівах, за фактом внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей.

Про це Офіс генпрокурора повідомив 27 липня, пише українське видання "Бабель".

Арістов підготував документи про те, щоб йому надали дозвіл на службове відрядження на три дні «з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви». До цих документів він вніс неправдиву інформацію про термін свого перебування за кордоном (авіаквитки на Мальдіви депутат придбав заздалегідь).

Перебуваючи за кордоном, він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів міста Києва. Під час лікарняного Арістов разом із родиною був на Мальдівах.

25 липня «Слідство.Інфо» опублікувало розслідування про відпочинок Юрія Арістова у пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші. Пізніше Арістов написав заяву про складання повноважень народного депутата України.

26 липня ДБР і СБУ почали розслідувати, чи законно виїхав нардеп від «Слуги народу» Юрій Арістов на відпочинок на Мальдіви під час воєнного стану. 27 липня Рада припинила депутатські повноваження нардепа Юрія Арістова.

Нагадаємо, раніше народний депутат України від партії «Слуга народу» Олександр Трухін не зʼявився 30 січня цього року на засідання Вищого антикорупційного суду у справі про хабар 150 тисяч гривень після аварії. Засідання суду відбувалось у понеділок, 30 січня. Адвокат зазначив, що причина відсутності його підзахисного поважна — він перебуває за кордоном у відрядженні, яке повʼязане «зі зміцненням обороноздатності країни».

Народний депутат України Олександр Трухін / Бабель

Згодом народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко опублікував у своєму телеграм-каналі документи, на підставі яких народний депутат Трухін є відсутнім у країні. Перший документ — дозвіл на офіційне відрядження Трухіна до Литви, яке отримане у Верховній Раді. Другий документ — запрошення від голови економічного комітету Сейму Литви. Згідно документу, на зустрічах обговорювалися питання економічного відновлення України.