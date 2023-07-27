Гроші вперед, повний автобус, неясний маршрут та запах туалету: як українці дістаються з Литви до України

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну повітряно-транспортне сполучення України з іншими країнами було закрито. У зв'язку з цим доїхати з Європи до України можна лише наземним транспортом. Але не завжди пошук альтернативного транспорту для поїздки в Україну закінчується успішно: недобросовісні водії обманюють людей, просять величезні суми, а коли ти вже знаходишся в автобусі, виявляється, що маршрут зовсім інший.

Незапланована пересадка

Українка Вероніка звернулася до редакції ЛРТ зі своєю історією. Дівчина родом із невеликого містечка на Київщині, але, рятуючись від російського вторгнення, переїхала до Вільнюса. Оскільки її батьки не покидали Україну, дівчина вирішила з'їздити влітку до них побачитись.

Вероніка написала оголошення в одній із груп у Фейсбуці та попросила людей дати їй контакти перевізників, які возять пасажирів до Києва із Вільнюса.

«Пропозицій було дуже багато, мені здавалося, що їздять з України і в Україну зараз всі. Я хотіла їхати без пересадок до Києва, і щоб було швидко та комфортно. На мій пост мені відповіла, як я зрозуміла, менеджер одного перевізника і сказала, що у них із Вільнюса до Києва є місце на потрібну мені дату. Дівчина у листуванні описала всі умови, ціну, була дуже ввічливою, запропонувала також одразу забронювати мені місце, яке я захочу, і я вирішила їхати», - ділиться українка та додає, що менеджер Наталія повідомила, що водій зв'яжеться з нею за день до виїзду та скаже точний час.

Приклад оголошення про перевезення у Фейсбуці / Скриншот из Фейсбука

«Я мала виїжджати в суботу, про що ми й домовилися з менеджером. У п'ятницю вранці мені дзвонить водій і повідомляє, що сьогодні о 19.00 він на мене чекає, адже я бронювала місце. Я сказала, що ми домовлялися на суботу і що я не можу виїхати сьогодні, адже просто не готова. Водій мені доводив, що в нього заброньовано мені місце на сьогодні, але якщо я сьогодні не їду, то, певне, це якась помилка. Коли я запитала у нього, чи виїзд буде завтра, як і планувалося спочатку, він мені відповів, що не знає, адже він їде сьогодні», - розповідає про початок поїздки Вероніка.

Дівчина каже, що одразу ж написала менеджеру Наталії, відправила їй скріншоти листування та повідомила, що бронювала місце на суботу, а не на п'ятницю та попросила прояснити ситуацію. Менеджер Наталія їй відповіла, що уточнить ситуацію та зникла.

«Я не з тих, хто панікує, але в мене вже все було сплановано, і я думала, що виїжджаю в суботу, але менеджер, видно, сама не знала всіх деталей. Вона пообіцяла уточнити ситуацію та зникла на кілька годин. Я не знала, що мені робити - збирати валізу, тому що я поїду сьогодні через пару годин або зовсім скасовувати поїздку. Дякувати Богу, менеджер вийшла на зв'язок і сказала, що виїзд буде в суботу, як ми й домовлялися, а інший водій зв'яжеться зі мною сьогодні та повідомить деталі виїзду», - ділиться українка.

Автобуси / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За словами Вероніки, водій з нею зв'язався лише об 11 ранку в день виїзду, повідомив приблизний час та місце посадки.

«Коли автобус уже приїхав, то він зовсім не був схожим на той комфортабельний мікроавтобус, який обіцяли. А місце, яке мені забронювали, виявилося зайнятим і мені запропонували сісти ззаду. Хоча місця в цьому автобусі було багато, я сиділа біля вікна на колесі, замість обіцяного місця за водієм. Сам мікроавтобус дуже старий і кожна яма на дорозі підкидала мене на кілька сантиметрів вгору», - розповідає про свою подорож українка.

Вероніка каже, що кордон вони проїхали швидко і до водія та самої поїздки вона не мала жодних претензій, поки не виявилося, що в Україні треба буде робити пересадку.

«Ми переїхали кордон, доїхали до Рівного, і водій зупинився на вокзалі та каже, що зараз нам швидко треба пересісти в інший автобус. Цей автобус – звичайний рейсовий автобус із Рівного до Києва, маршрутка була забита під зав'язку людьми. Жарко, місця немає, а до Києва так їхати 4 години. Крім того, я мала кілька валіз, які внесли прямо в маршрутку, оскільки місця для них у багажнику не було. Замість 4 годин ми їхали 5, бо водій курив на зупинках, пив каву, маршрутка часто зупинялася забирати пасажирів, а про правила дорожнього руху я взагалі мовчу. Кілька разів ми мало не зіткнулися з іншим автомобілем», - ділиться враженнями про свою подорож додому Вероніка і додає, що за гроші, які вона заплатила за проїзд, дівчина чекала зовсім іншого сервісу.

Автобус / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Поїздка мені коштувала 90 євро. І я згодна була їхати тим автобусом, на якому ми їхали до Рівного, але маршрутка та пересадка, про яку ніхто раніше не попереджав і дорога, яка зайняла додатково кілька годин – це просто нелюдське ставлення», - обурено каже Вероніка.

"Водій не був упевнений, що автобус доїде до Києва"

За словами українки, вона одразу написала менеджеру з приводу всієї ситуації. Менеджер Наталія відповіла, що не знає про ситуацію, але обов'язково розбереться. Після чого на зв'язок із Веронікою не виходила.

LRT.lt зв'язався з менеджером Наталією і запитав про ситуацію, що склалася з подорожжю Вероніки, на що менеджер відповіла, що це був форс-мажор і раніше такого не траплялося.

«Пересадка не була запланована, але водій мав проблеми з автобусом, тому було прийнято рішення пересадити людей на рейсовий автобус, оскільки водій не був упевнений, що автобус доїде до Києва», - відповіла менеджер Наталія.

Ми також запитали у Наталії, чому автобус не перевіряється перед поїздкою і чому Вероніці не повернули хоча б частину суми, адже поїздка не відбулася повністю. На ці запитання відповіді не було отримано.

«Сідайте, де хочете»

Як виявилося, Вероніка не єдина, хто зіткнувся із проблемою несумлінних перевізників. Так українка Юлія їхала з Києва до Вільнюса, забронювавши квитки на сайті посередника INFOBUS, який пропонує покупку квитків у різних напрямках. За словами дівчини, вона шукала прямий маршрут без пересадок, бо їхала після операції та з дитиною.

Переписка Юлії з менеджером INFOBUS / Скриншот от Юлии

«Мені підібрали прямий рейс, із чудовими умовами і навіть відправили перевізнику запит вибрати комфортні місця. У самому квитку місця не було вказано, нам було сказано, що саме водій потім обирає, хто де сидить, що виявилося брехнею. Водій нам сказав - сідайте де хочете. А в день поїздки мені надійшла інформація, що рейс буде з пересадкою в Житомирі. (…) Але це були дрібниці. До Житомира ми їхали в не дуже комфортному автобусі, а ось у Житомирі на нас чекав просто жах. Крім того, що тобі треба швидко зайняти якось місце в кінці, тому що все вже зайняте і те, що ти хочеш сидіти з маленькою дитиною, — це твоя проблема, виявляй навички переговорника. Сам автобус жахливий, із супернекомфортними сидіннями, запахом туалету, непрацюючими кондиціонерами над сидіннями. І так їхати більше 24 годин», - розповідає про свою невдалу поїздку Юлія.

Вона уточнює, що на всі питання оператор відповідав, що INFOBUS – це сайт з продажу квитків онлайн, і у них немає своїх автобусів, адже вони співпрацюють з різними перевізниками.

«Понад 8 годин на кордоні. Ті, хто сидів у хвості, просто задихалися, діти мокрі, постійний запах із туалету. Довелося кілька разів просити увімкнути загальне кондиціювання. Але його включали на короткий час, бо дуже дме. На кордоні ще підсадили 11 пасажирів. Начебто теж цього перевізника. Коротше, повний автобус, нічим дихати, сидіння незручні, постійний запах сечі», - розповідає дівчина.

Умови в автобусі / Фотографія від Юлії

За словами Юлії, вже після приїзду до Вільнюсу вона знову написала оператору, де замовляла квитки, і їй повернули частину суми з квитка за невдалу поїздку.

LRT.lt зв'язався з компанією INFOBUS і вони підтвердили, що питання з Юлією було вирішено відразу. Представник компанії уточнив, що іноді такі ситуації трапляються, адже компанія є посередником у продажу квитків, а самі перевізники не завжди дотримуються домовленостей, тому радять пасажирам завжди звертати увагу на рейтинг перевізника.

«У крайніх випадках можлива зміна маршруту через непередбачені обставини. Але ми завжди перевіряємо перевізників, кожен перевізник має рейтинг, який складається на основі голосів і відгуків наших пасажирів», - йдеться у відповіді компанії INFOBUS.

Залишили одну на кордоні

А ось українка Марина свою подорож згадує із жахом. Скориставшись послугами приватного перевізника, вона не лише витратила на дорогу понад 150 євро, а й ще не доїхала до кінцевого пункту призначення.

Автовокзал Вільнюса / LRT stop kadras

«Я їхала з Харкова до Вільнюса із собакою. Я шукала спеціально такого перевізника, який би брав пасажирів із тваринами. За собаку мені сказали доплатити ще 30 євро, тож вся поїздка коштувала 150 євро. От тільки до Вільнюса я не доїхала. На кордоні я мала проблеми з документами на собаку, і треба було довго вирішувати їх з начальником митниці. Водій сказав, що довго на мене він чекати не буде і поїхав», - ділиться Марина.

Жінка згадує, що залишилася о першій ночі на польському кордоні без жодного розуміння, як їй дістатися додому.

"Водій сказав, що довго на мене чекати не буде"

«З документами на собаку все вирішили, просто потрібен був час, бо в системі у поляків щось не відображалося, водієві варто було просто почекати, але він поїхав. Я дзвонила і менеджеру, і водієві, але вони навіть перестали брати слухавку. Чи варто говорити, що 150 євро за поїздку я заплатила одразу ж, як тільки сіла в автобус?» – розповідає свою історію Марина.

В українських групах у Фейсбуці з'являється чимало коментарів про те, що перевізники обманюють пасажирів, умови проїзду не збігаються, а знайти сумлінного водія, навіть за величезної кількості пропозицій, дуже важко.

«На потяг Київ – Варшава квитки взяти неможливо, їх розбирають у перші 10 хвилин, коли вони з'являються на сайті. Перевізники вимагають величезних сум від 90 євро мінімум, а рейсові автобуси їдуть по дві доби, що й одній витримати важко, а тут ще й з дитиною», - ділиться своєю думкою українка Валентина.

Автовокзал в Києві / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

«Водії – хами, автобуси старі, а квиток в один бік 130 євро», – коментує одна із учасниць групи «Українці в Литві».

«Обіцяють одне, а потім уже в дорозі з'ясовується безліч додаткових «неважливих» деталей. То незапланована пересадка, то треба скинутися по 100 грн на те, щоб проїхати кордон швидше, то автобус не приходить у призначений час взагалі. Просто наживаються на людях», – пише друга українка.

Перевізники працюють напівлегально

Адвокат Григорій Романенко каже, що випадків обману пасажирів справді багато, але проблема в тому, що працюють такі перевізники напівлегально, контролю за ними немає, а отже, у разі проблеми звернутися нікуди.

«Якщо вам не дають квиток – довести те, що ви користувалися послугами даного транспорту і справді перебували у цьому автобусі практично неможливо. Тому у випадку з перевізниками, які пропонують свої послуги у Фейсбук-групах, дуже часто можна потрапити на шахрая чи просто стати жертвою обману, коли обіцяють одне, а за фактом – інше. Зазвичай квитків у таких поїздках не дають, оплата проходить готівкою в автобусі, а все інше – на совісті водія», – пояснює адвокат Г. Романенко.

Автовокзал в Каунасі / V. Skaraičio / BNS nuotr.

За словами юриста, якщо користуватися послугами офіційних перевізників, то шансів повернути гроші чи довести свою правоту набагато більше.

«Зараз величезний попит на перевезення людей з України до Європи і багато хто робить на цьому бізнес, не маючи ні ліцензії на пасажирські перевезення, ні офіційно зареєстрованої компанії. У такому разі пасажир не може довести навіть сам факт користування цим видом транспорту, що залишає всі такі випадки безкарними», - пояснює адвокат.

За його словами, єдиний вихід із такої ситуації — це користуватися офіційними перевізниками або уважно читати відгуки людей, які скористалися послугою.

Автовокзал Вільнюса / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Є компанії, які офіційно займаються пасажирськими перевезеннями, ви купуєте квиток, і компанія бере на себе відповідальність за доставку з пункту А до пункту Б. У будь-якому випадку, у вас є можливість відстояти свої права, звернутися до Служби захисту прав споживачів та отримати назад гроші чи компенсацію за невідповідне надання послуг. (…) Перед покупкою квитка уважно читайте відгуки в мережі. Якщо є найменші сумніви щодо якості перевізника, краще пошукайте інший вид транспорту. Це збереже вам нерви та гроші», - радить юрист.