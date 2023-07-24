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Новини2023.07.24 12:01

У Каунасі пасажирам доведеться натискати кнопки "Stop", щоб вийти: з чим пов'язані нововведення?

ТL LRT.lt
Телебачення LRT, LRT.lt 2023.07.24 12:01
Громадський транспорт у Каунасі
Громадський транспорт у Каунасі / Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Із серпня в каунаському громадському транспорті з'являться кнопки "Stop". Тролейбуси й автобуси зупинятимуться тільки після натискання на кнопку або якщо водій побачить, що на зупинці хочуть зайти люди. Очікується, що поїздки стануть коротшими, а економічний ефект від змін, пов'язаний з економією пального і гальмівних колодок, перевищить півмільйона євро на рік.

Томаш Закарас, водій 38 автобуса в Каунасі, зупиняється на кожній зупинці. Навіть якщо заздалегідь ясно, що посадки і висадки не буде.

За словами водія, на кожному маршруті є кілька таких порожніх зупинок, де він все одно змушений зупинятися.

"Вранці, можливо, трохи менше, але 3-4 зупинки за поїздку де, по суті, не варто зупинятися, точно є, а ввечері їх може бути до восьми. Усе відбувається на автоматі, ти бачиш, що тобі не потрібно, але ти мусиш робити свою роботу: зупинитися, відчинити двері і знову почати рух", - каже водій.

Досі, якщо водій не зупинявся навіть на порожній зупинці, його штрафували. Загальна сума штрафів перевищувала десять тисяч євро на місяць.

Громадський транспорт у Каунасі
Громадський транспорт у Каунасі / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Із серпня процедура змінюється. Автобуси і тролейбуси зупинятимуться тільки там, де є охочі зайти або вийти.

Згідно з новими правилами, пасажири, які очікують на автобус або тролейбус, не повинні будуть піднімати руку, але повинні будуть вийти із зупинки або з тіні дерева, щоб їх побачив водій.

А пасажири, які бажають вийти з автобуса, повинні будуть користуватися кнопками "Stop", які необхідно натискати перед наступною зупинкою, на якій вони хочуть вийти.

Пасажири сподіваються, що поїздки прискоряться, хоча їм доведеться уважніше стежити за дорогою.

"Це заощадить час: буде швидше для пасажирів і, я думаю, зручніше для водія", - сказав ЛРТ житель Каунаса.

"Зручніше, коли просто зупиняється, тому що бувають моменти, коли ти задрімав і забув натиснути кнопку. Можливо, зручніше, коли він зупиняється скрізь, і не треба натискати цю кнопку", - прокоментував інший житель.

За оцінками, на зупинку, коли пасажири не виходять і не сідають, іде 15 секунд. Профспілка водіїв сподівається, що резерв часу полегшить роботу водіїв.

Громадський транспорт у Каунасі
Громадський транспорт у Каунасі / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

"Оскільки на всіх вулицях ведуться дорожні роботи і водії постійно спізнюються, це дасть їм час, щоб встигнути виконати графік руху", - сказав ЛРТ Бронюс Бучеліс, керівник профспілки працівників каунаських автобусів.

Якщо зміна процедури дасть змогу заощадити більше часу в дорозі, то розклад буде змінено.

"Ми стежитимемо за ситуацією, якщо на якихось зупинках не буде пасажирів, то час у дорозі на цих зупинках буде скорочено", - запевнив Міндаугас Грігеліс, генеральний директор Каунаських автобусів.

Муніципалітет Каунаса, який ухвалив рішення активізувати кнопки "Stop", прогнозує зниження забруднення навколишнього середовища в місті. Якщо не відчиняти двері без потреби, то в громадському транспорті буде тепліше взимку і прохолодніше влітку.

Громадський транспорт у Каунасі
Громадський транспорт у Каунасі / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Будуть зекономлені гальмівні колодки та гідравлічні механізми дверей, що знизить витрату пального та електроенергії.

"За нашими розрахунками, економія палива може становити до 600 000 євро на рік, залежно від кількості зупинок і планованої кількості беззупинкових рейсів", - каже Мартінас Матусевичюс, начальник транспортного відділу Каунаського муніципалітету.

Каунас - перший муніципалітет, у якому на сьогоднішній день будуть активізовані кнопки зупинки. Вони встановлені на всіх каунаських автобусах і тролейбусах.

Громадський транспорт у Каунасі
Громадський транспорт у Каунасі
Громадський транспорт у Каунасі
Громадський транспорт у Каунасі
# Країни Балтії
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