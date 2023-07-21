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Заяви Путіна про литовську і польську військові загрози Україні є абсурдними, - Лаурінас Кащюнас

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.07.21 15:46
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas / D. Umbrasas/LRT

Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони (NSGK) Сейму Литви Лауринас Кащюнас називає абсурдними заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що литовські та польські війська формуються поблизу з Україною, щоб потім окупувати Західну Україну.

"Абсолютний абсурд - це все, що можна сказати, не вдаючись до глибокого аналізу. Путін у повному відчаї намагається створити ще одного зовнішнього ворога, наратив зовнішнього ворога. Можливо, він намагається зіграти на якихось антипутінських почуттях, пробудити когось, але це не буде ефективним або дієвим", - сказав Кащюнас в інтерв'ю BNS у п'ятницю.

У п'ятницю на засіданні Ради Безпеки, яке транслювалося в прямому ефірі, глава російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що польське керівництво "посилює свої наміри контролювати західні території України" шляхом розгортання військ і планує значно збільшити чисельність "бригади загальновійськових сил Литви і Польщі".

Володимир Путін, зі свого боку, заявив, що йдеться про "регулярне, організоване, оснащене військове з'єднання, яке буде використовуватися для проведення операцій на території України".

"У тому числі для нібито забезпечення безпеки на території сучасної Західної України, а насправді, якщо називати речі своїми іменами, для подальшої окупації цих територій. Адже перспектива очевидна: якщо польські війська увійдуть, наприклад, до Львова чи до інших українських територій, вони там залишаться. І залишаться там назавжди", - сказав Путін.

Литва і Польща допомагають самим українцям повернути свої території, відновити територіальну цілісність, зберегти свободу і державність, сказав Кащюнас.

"Це те, що ми робимо і будемо робити, і ми не будемо відволікатися на просторікування деяких політичних хворих людей", - сказав голова NSGK.

Путін, просуваючи свої наративи, також заявив, що вважає, що Заходу не вистачає "українського гарматного м'яса".

"Вони планують використовувати новий непотрібний матеріал: самих поляків, литовців і тих, хто далі за списком, тих, кого не треба жаліти. Це дуже небезпечна гра, і автори таких планів повинні думати про наслідки", - сказав Путін.

# Україна# Росія# Країни Балтії# Польща
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