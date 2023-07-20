Литва відхилила пропозицію РФ про експорт українського зерна в обмін на скасування санкцій

Литва відхиляє прохання Росії про пом'якшення санкцій Європейського Союзу (ЄС) в обмін на угоду про безпечний експорт українського зерна Чорним морем.

"Шантажист сильний лише настільки, наскільки ми йому це дозволяємо", - заявила в четвер у Брюсселі віце-міністр закордонних справ Йовіта Нелюпшєне в інтерв'ю ЛРТ.

"Я не вважаю, що ми повинні намагатися йти на поступки, бо, якщо ми дамо палець, нам, імовірно, відкусять і всю руку", - додала політик.

Про це вона сказала в Брюсселі, напередодні зустрічі глав дипломатії країн ЄС, на якій вони збираються обговорити війну в Україні та заходи, що застосовуються Співтовариством.

Як повідомив ЛРТ на умовах анонімності дипломат ЄС, Співтовариство готове вислухати прохання Росії, спрямовані ООН, щоб продовжити угоду про експорт українського зерна. Одне з них - зняття деяких санкцій з Москви.

Раніше цього тижня Кремль вийшов з цієї угоди.

"Це не перший випадок шантажу. Це спроба використати як зброю зерно, продукти харчування, продовольчу безпеку ще раз доводить, що немає межі ні російській агресії, ні діям Росії", - сказала Нелюпшєне.

"Я не думаю, що послаблення санкцій вирішить проблему", - додала вона. Однак політик підкреслила, що Захід має знайти способи забезпечити експорт українського зерна.

"Понад 25 млн. тонн ми могли б експортувати через порти Балтійських країн", - сказала віце-міністр.

Раніше цього тижня очільник Клайпедського порту заявив, що Литва могла б прийняти понад 10 млн тонн зерна, але найбільшою проблемою залишається доставка зерна до порту.

За словами Альгіса Латакаса, наразі пропускна спроможність Клайпедського порту становить 10-15 мільйонів тонн зерна разом із приблизно 3,5 млн. тонн експорту литовських виробників зерна.

Після того, як минулого року Росія в Україні розв'язала війну і заблокувала порти країни на Чорному морі, українське зерно тимчасово експортувалося через інші країни ЄС.