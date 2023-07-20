Воєнний експерт Михайло Жирохов про атаку РФ на Одесу: "Продовження зернової угоди зробило б другий рейд справедливості на Москву вдалим"

Двоє людей загинули і 28 отримали поранення в результаті нападу Росії на українські міста Одесу, Суми та Миколаїв, повідомили в четвер місцеві чиновники. В Одесі агресор цілеспрямовано обстрілював портову інфраструктуру, пов'язану з логістикою експорту українського зерна, влучаючи в адміністративні та житлові будівлі поблизу, а також консульство Китайської Народної Республіки (КНР). Як повідомлялося раніше, в результаті знищено 60 тисяч тонн зерна, призначеного для експорту в КНР, про що вчора ввечері повідомив президент України Володимир Зеленський.

У зв'язку з цією атакою журналісти LRT.lt попросили коментар у українського воєнного експерта Михайла Жирохова:

- На жаль, обстріли мають масований характер, і практично можна говорити про повне знищення інфраструктури Одеського морського порту, який розташований у місті Одеса. Використовуються всі можливі види вогневого ураження. Крім "шахедів", використовуються протикорабельні ракети. І Онікс, і Х-22, і Х-59. Тобто, весь спектр російського озброєння.

- Зараз порт взагалі не функціонує?

- Порт загалом не функціонує.

- Можливо, наразі ви спостерігаєте, що ці обстріли відрізняються від тих, що були раніше? Учора, наприклад, керівництво України заявляло про те, що росіяни використовують нову тактику. Що це за тактика взагалі?

- Ну, про цю тактику я вже сказав. Те, що використовується всі види можливого вогневого ураження, що нівелює активність ППО, тому що для ураження різних видів ракет, "шахідів", потрібні різні види ППО. Тобто, "шахіди" збиваються за допомогою кулеметів, Х-22 або Онікс потрібно збивати за допомогою петріотів, а інші ракети за допомогою IRIS-T.

Тобто зовсім різна повинна бути, глибоко ешелонована повинна бути ППО, якої в Одесі практично немає.

Михайло Жирохов / Фото из личного архива

- Як ви вважаєте, чи може це бути такого роду помста за атаку на Кримський міст?

- Ні, тому що для підготовки таких масованих нальотів потрібно щонайменше дві доби, тому що потрібно внести координати цілей. Потрібно скоординувати дії різних видів, тому що "Калібри" запускаються флотськими, а Х-22 запускаються повітряно-космічними силами. Ті ж "Іскандери" або "Онікс" запускаються саме сухопутними військами і береговою обороною. Тобто, вся система не може бути за 10 годин або за 12 годин підготовлена.

- А з чим ви могли тоді пов'язати ось такий масований обстріл по Одесі і по півдню України?

- Ну тим, що у внутрішній політиці у Путіна зараз великі проблеми. Після заколоту так званого "Вагнера" продовження зернової угоди б призвело до того, що невдоволення його політикою в суспільстві і найголовніше - в армії, воно б до якогось критичного рівня дійшло. І другий рейд справедливості міг би бути більш вдалим, ніж перший.

Тому Путін із самого початку не планував брати участь у цій зерновій угоді і повністю вирішив обнулити можливості України для експорту зерна через чорноморські порти.

- А ось у ніч на 19 липня було знищено 60000 тонн зерна, які призначалися для відправки в Китай. Як ви думаєте, Китай може на це відреагувати? І як?

- Ну, найімовірніше Китай не відреагує, тому що на тлі стратегічного партнерства з Росією Китаю зараз вигідно купувати російську нафту і газ за зниженою ціною. Зараз вигідно ставати одним із постачальників промислових товарів для Росії, тому ці 60000 тонн зерна перекриваються тими вигодами, які мають китайська економіка від співпраці з російською економікою, що слабшає.

- Михайле, а що можете сказати про погрози Кремля атакувати цивільні судна, які виходитимуть і входитимуть в український порт? Чи реально Росія зважиться на такі дії?

- Ну з приводу атак це занадто смілива заява. Сьогодні вже росіяни відкоригували її. Вони стверджують, що будуть брати під контроль. Тобто, в кращому випадку це буде збройне захоплення судна. Хоча в будь-якому разі це буде акт міжнародного піратства.

- А як думаєте, як на це може відреагувати світ і Україна на такі дії?

- На жаль, можливостей Військово-морських Сил для того, щоб прикрити самостійно ці перевезення, у нас немає. І протикорабельних ракет, які могли б дістати Росію, російський флот у Севастополі або в Чорному морі, у нас теж немає. А ті деякі деякі ракети "Нептуни", які були на початок вторгнення широкомасштабного, вони вже всі використані. Тому реально можливості для того, щоб протидіяти російському флоту, досить небагато. Єдиним таким фактором залишається морські дрони, яких у нас досить багато, проте ефективність їх проти кораблів у морі поки що не не зовсім зрозуміла.

Українське зерно / AP nuotr.

- А ось скасування зернової угоди якось вплине на економіку України?

- Абсолютно точно вплине, тому що вже наближається новий урожай, і можливості для його експорту залишається все менше і менше. Залізниці не справляються, тому що йдуть військові перевезення. Основна проблема всього пострадянського простору - це ширина залізничної колії з європейською не збігається. Тому це вузьке горлечко, тому що залізничні перевезення блокуються саме перестановкою на іншу колію. Це займає досить багато часу. Плюс східно-європейські країни, на жаль, ведуть політику зрозумілу захисту національних інтересів. І деякі країни вже запровадили навіть обмеження не тільки щодо експорту зерна, щодо закупівлі зерна, однак і щодо перевезення їхньою територією.