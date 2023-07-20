Naujienų srautas

Паспорт ЛР
Новини 44 хв. тому

Литовський паспорт на рівні американського - один з найсильніших у світі

Дрони в російсько-українській війні. Ілюстративно
Новини 2 год. тому

У Литві оголосили збір коштів на 500 дронів для України

Миколаїв, ранок 20 липня 2023 року
Новини 3 год. тому

Внаслідок атаки Росії на Одесу, Суми і Миколаїв поранення отримали понад 20 осіб

Суховантаж Razoni виконує рейс з української Одеси до ліванського порту Тріполі. Ілюстративно
Новини 4 год. тому

Росія готова атакувати кораблі в Чорному морі і звинуватити в цьому Україну, - американський чиновник

Пожежа в Одесі. Ілюстративно
Новини 19 год. тому

60 000 тонн зерна знищено внаслідок російського обстрілу Одеси

Зерно. Асоціативно
Новини 20 год. тому

Сусіди України закликають ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна

Едгарс Рінкевичс
Новини 22 год. тому

Присутність "Вагнера" в Білорусі підвищує загрозу гібридної війни, - президент Латвії у Вільнюсі

Розмінування в Ізюмі. Ілюстративно
Новини 23 год. тому

Коаліція з розмінування діятиме на звільнених територіях України, - міністр оборони Литви

На військовому полігоні під Старим Кримом продовжується детонація боєкомплекту
Новини 23 год. тому

Пожежа на військовому об'єкті в Криму спричинила детонацію боєкомплекту і евакуацію населених пунктів

Радари, придбані під час акції "RADAROM!"
Новини 1 д. тому

На пожертвувані жителями Литви кошти придбано 16 радарів, вони вже працюють в Україні

Українці в Литві
Новини 1 д. тому

Українці, які давно живуть у Литві: "У нас немає таких прав, як у воєнних біженців"

Марк Міллі
Новини 1 д. тому

Американський командувач: Український контрнаступ далекий від провалу

Українське зерно
Новини 1 д. тому

Литовська Клайпеда може прийняти понад 10 млн тонн українського зерна, але стикається з проблемами логістики

Арвідас Анушаускас
Новини 1 д. тому

Литва створює коаліцію з розмінування України

Унікальну виставку приватної мистецької колекції "Голодомор очима українських митців" презентували у Вільнюсі
Новини 1 д. тому

Унікальну виставку приватної мистецької колекції "Голодомор очима українських митців" презентувала у Вільнюсі її кураторка Наталія Лаврова

Саміт лідерів Європейського Союзу (ЄС) і Співтовариства держав Латинської Америки і Карибського басейну (CELAC)
Новини 1 д. тому

Президент Литви закликав країни Латинської Америки не піддаватися російській пропаганді

Новини2023.07.20 12:14

Литовський паспорт на рівні американського - один з найсильніших у світі

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.07.20 12:14
Паспорт ЛР
Паспорт ЛР / BNS nuotr.

Литва і Сполучені Штати Америки ділять восьме місце в списку найпотужніших паспортів, повідомила у вівторок рейтингова компанія Henley & Partners.

Литва і Сполучені Штати Америки ділять восьме місце в списку найпотужніших паспортів, повідомила у вівторок рейтингова компанія Henley & Partners.

Це означає, що громадяни Литви можуть подорожувати без візи до 184 країн.

Перше місце посідає Сінгапур, громадяни якого можуть подорожувати до 192 країн. Друге місце ділять Німеччина, Італія та Іспанія, а третє - Австрія, Фінляндія, Франція, Японія, Люксембург, Південна Корея та Швеція. Громадяни цих країн можуть відвідувати без віз 190 і 189 країн відповідно.

Латвія та Естонія посідають дев'яте і десяте місця відповідно, а їхні громадяни можуть поїхати в 183 і 182 країни відповідно.

Український закордонний паспорт покращив свій показник на шість місць, посівши 30-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття в 146 країн.

Паспортний індекс Henley заснований на даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту. Рейтинг паспортів складається з 2006 року.

# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Дрони в російсько-українській війні. Ілюстративно
2 год. тому

У Литві оголосили збір коштів на 500 дронів для України

Миколаїв, ранок 20 липня 2023 року
3 год. тому

Внаслідок атаки Росії на Одесу, Суми і Миколаїв поранення отримали понад 20 осіб

Суховантаж Razoni виконує рейс з української Одеси до ліванського порту Тріполі. Ілюстративно
4 год. тому

Росія готова атакувати кораблі в Чорному морі і звинуватити в цьому Україну, - американський чиновник

Пожежа в Одесі. Ілюстративно
19 год. тому

60 000 тонн зерна знищено внаслідок російського обстрілу Одеси

Зерно. Асоціативно
20 год. тому

Сусіди України закликають ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна

Едгарс Рінкевичс
22 год. тому

Присутність "Вагнера" в Білорусі підвищує загрозу гібридної війни, - президент Латвії у Вільнюсі

Розмінування в Ізюмі. Ілюстративно
23 год. тому

Коаліція з розмінування діятиме на звільнених територіях України, - міністр оборони Литви

На військовому полігоні під Старим Кримом продовжується детонація боєкомплекту
23 год. тому

Пожежа на військовому об'єкті в Криму спричинила детонацію боєкомплекту і евакуацію населених пунктів

Радари, придбані під час акції "RADAROM!"
1 д. тому

На пожертвувані жителями Литви кошти придбано 16 радарів, вони вже працюють в Україні

Українці в Литві
7
1 д. тому

Українці, які давно живуть у Литві: "У нас немає таких прав, як у воєнних біженців"

7
Дрони в російсько-українській війні. Ілюстративно
2023.07.20 10:43

У Литві оголосили збір коштів на 500 дронів для України

Розмінування в Ізюмі. Ілюстративно
2023.07.19 13:49

Коаліція з розмінування діятиме на звільнених територіях України, - міністр оборони Литви

Пожежа в Одесі. Ілюстративно
2023.07.19 17:45

60 000 тонн зерна знищено внаслідок російського обстрілу Одеси

Едгарс Рінкевичс
2023.07.19 14:14

Присутність "Вагнера" в Білорусі підвищує загрозу гібридної війни, - президент Латвії у Вільнюсі

Зерно. Асоціативно
2023.07.19 16:38

Сусіди України закликають ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна

На військовому полігоні під Старим Кримом продовжується детонація боєкомплекту
2023.07.19 13:28

Пожежа на військовому об'єкті в Криму спричинила детонацію боєкомплекту і евакуацію населених пунктів

Суховантаж Razoni виконує рейс з української Одеси до ліванського порту Тріполі. Ілюстративно
2023.07.20 08:55

Росія готова атакувати кораблі в Чорному морі і звинуватити в цьому Україну, - американський чиновник

Миколаїв, ранок 20 липня 2023 року
2023.07.20 09:36

Внаслідок атаки Росії на Одесу, Суми і Миколаїв поранення отримали понад 20 осіб