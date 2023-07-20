Литовський паспорт на рівні американського - один з найсильніших у світі

Литва і Сполучені Штати Америки ділять восьме місце в списку найпотужніших паспортів, повідомила у вівторок рейтингова компанія Henley & Partners.

Литва і Сполучені Штати Америки ділять восьме місце в списку найпотужніших паспортів, повідомила у вівторок рейтингова компанія Henley & Partners.

Це означає, що громадяни Литви можуть подорожувати без візи до 184 країн.

Перше місце посідає Сінгапур, громадяни якого можуть подорожувати до 192 країн. Друге місце ділять Німеччина, Італія та Іспанія, а третє - Австрія, Фінляндія, Франція, Японія, Люксембург, Південна Корея та Швеція. Громадяни цих країн можуть відвідувати без віз 190 і 189 країн відповідно.

Латвія та Естонія посідають дев'яте і десяте місця відповідно, а їхні громадяни можуть поїхати в 183 і 182 країни відповідно.

Український закордонний паспорт покращив свій показник на шість місць, посівши 30-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття в 146 країн.

Паспортний індекс Henley заснований на даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту. Рейтинг паспортів складається з 2006 року.