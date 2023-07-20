Внаслідок атаки Росії на Одесу, Суми і Миколаїв поранення отримали понад 20 осіб

Понад 20 людей отримали поранення в результаті російських атак на українські міста Одесу, Суми та Миколаїв, повідомили місцеві чиновники рано вранці в четвер.

У Миколаєві в результаті нічного ракетного удару було поранено 18 осіб, дев'ять з яких були госпіталізовані, повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім. За його словами, серед поранених - п'ятеро дітей.

Раніше пан Кім написав у Telegram, що обстрілу зазнав центр міста.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, пошкоджено щонайменше п'ять житлових будинків. Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено 15 гаражів.

В Одесі, за словами голови обласної адміністрації Олега Кіпера, обстрілу зазнав центр міста. Він повідомив, що, серед інших пошкоджень, відомо про пожежу на площі 300 квадратних метрів.

В центрі Одеси зруйнована частина адміністративної будівлі.

Сергій Братчук, речник військової адміністрації Одеської області, повідомив, що щонайменше четверо людей отримали поранення.

Oлег Кіпер повідомив, що постраждали й інші райони Одеської області.

У Сумах один з трьох безпілотників, які атакували місто, влучив у будівлю поліклініки і спричинив пожежу, повідомила обласна адміністрація. Постраждала медсестра.

Раніше ВПС України оголосили повітряну тривогу в Миколаєві та Одесі, які розташовані на відстані близько 100 км один від одного, а також у кількох інших регіонах України.

Українські військово-повітряні сили повідомили, що протягом ночі росіяни випустили 19 крилатих ракет і 19 безпілотників-камікадзе, п'ять ракет і 13 безпілотників були знищені.