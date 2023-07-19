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Сусіди України закликають ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна

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BNS 2023.07.19 16:38
Зерно. Асоціативно
Зерно. Асоціативно / D. Umbraso/LRT nuotr.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив у середу, що сусіди України закликали Європейський Союз продовжити заборону на імпорт зерна, яка закінчується 15 вересня, щоб уникнути серйозних потрясінь на ринку.

"Ми підписали спільну заяву п'яти країн - Польщі, Болгарії, Угорщини, Словаччини та Румунії - про продовження заборони на імпорт (...) зерна з України до наших країн до кінця року", - заявив Телус після зустрічі зі своїми колегами у Варшаві, закликавши ЄС погодитися на продовження обмежень.

У червні Єврокомісія вирішила продовжити до 15 вересня низку виняткових заборон на безмитний імпорт українського зерна, наплив якого обвалив ціни в Східній Європі і викликав обурення місцевих фермерів.

Заборони є адресними і стосуються лише пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, що ввозяться до п'яти країн, які межують з Україною.

Ці продукти дозволені лише для транзиту через ці п'ять країн і не можуть зберігатися на їхній території або купуватися для внутрішнього споживання.

# Україна
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