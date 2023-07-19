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Новини2023.07.19 12:47

На пожертвувані жителями Литви кошти придбано 16 радарів, вони вже працюють в Україні

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.07.19 12:47
Радари, придбані під час акції "RADAROM!"
Радари, придбані під час акції "RADAROM!" / Organizatorių nuotr.

Шістнадцять радарів, придбаних на пожертвувані жителями Литви в ході акції "RADAROM!" 14 млн євро, вже захищають критично важливу інфраструктуру України, заявили в середу організатори акції.

Повідомляється, що після успішних переговорів закуплено ще один, 17-ий мобільний радар, який найближчим часом буде відправлено в Україну з Литви.

"Ми купили радари в Ізраїлі, відправили їх до Литви, а потім окремими етапами - в Україну. Оскільки це пристрої спеціального призначення, оформлення документації, дозволів і заборон вимагало часу. Ми також купили деяке програмне забезпечення для радарів, яке дає нам змогу розширити їхні можливості - працює система захисту від дронів, і ви також можете бачити артилерійські та мінометні снаряди, ракети", - повідомив Йонас Оман, засновник організації Blue/Yellow.

Радари, придбані під час акції "RADAROM!"
Радари, придбані під час акції "RADAROM!" / Organizatorių nuotr.

За його словами, місця розташування цих радарів не розголошуються, оскільки вони охоронятимуть важливі об'єкти критичної інфраструктури.

"Можу лише повторити, що українці не перестають захоплюватися тим, що зробила Литва - люди і бізнес купили життєво важливі для країни системи безпеки. Це безумовно увійде в історію", - сказав Оман.

Як повідомляється, українські військові були заздалегідь навчені користуватися сучасними радарами.

Радари, куплені на зібрані литовцями кошти, універсальні, вони відмінно ідентифікують, виявляють і розраховують траєкторії таких об'єктів, як ракети або безпілотники.

Радари, придбані під час акції "RADAROM!"
Радари, придбані під час акції "RADAROM!" / Organizatorių nuotr.

Кампанію "RADAROM!" організували на початку цього року суспільний мовник LRT і фонди підтримки України: Blue/Yellow, Laisves TV, 1K fondas і Stiprus kartu.

Радари, придбані під час акції "RADAROM!"
Радари, придбані під час акції "RADAROM!"
Радари, придбані під час акції "RADAROM!"
# Україна# Країни Балтії
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