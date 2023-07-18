"Білорусь - це не губернія Росії": Якими є підсумки саміту НАТО для Білорусі?

У рамках саміту НАТО, що відбувся у Вільнюсі, Білорусь згадувалася неодноразово. У спільному комюніке, опублікованому лідерами країн-членів альянсу 11 липня, офіційний Мінськ був згаданий у контексті військової інтеграції з Росією, потенційного розміщення російської тактичної ядерної зброї (ЯО) і найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі. Однак представники білоруської опозиції на полях саміту нагадували світовим лідерам про те, що Білорусь не варто розглядати лише в контексті залежності від Росії.

Саміт НАТО у Вільнюсі / Ю. Стацявічюс/фото LRT

І у цієї позиції білоруських демократів є підстави. Майже за три роки після нечесних виборів 2020 року, протестів і репресій, які за ними слідували, Білорусь в очах частини світових лідерів перестала асоціюватися не з політичними в'язнями, які помирають за дивних обставин у в'язницях (про останню таку смерть у білоруській колонії політичного активіста Алеся Пушкіна стало відомо в перший день саміту), а з постаттю Лукашенка і Путіна.

Президент Литви Гітанас Науседа, який виступає за жорсткішу санкційну політику щодо білорусів, які живуть у Литві і яких ще 2,5 роки тому цілими IT-корпораціями кликали сюди для роботи та безпечного життя, на саміті НАТО у Вільнюсі повідомив журналістам: "Я сказав президенту Байдену, що Білорусь стає бідою. Вона перетворилася на російську губернію".

Саміт НАТО у Вільнюсі, Гітанас Науседа / Ю. Стацявічюс/фото LRT

Сам же президент США Джо Байден під час своєї промови у Вільнюському університеті згадував Білорусь у контексті боротьби з диктатурою.

"Багато хто з вас знає, наскільки важливо мати можливість визначати своє майбутнє. Це важливо для людей у всьому світі. Не тільки в Україні. У Білорусі, Молдові, Грузії та в усьому світі, де люди продовжують боротися, щоб їхні голоси були почуті", - говорив з трибуни Джо Байден.

На цій промові, сидячи за спиною у Гітанаса Науседи, була присутня і лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Пізніше в її соціальній мережі Instagram з'явилася фотографія з президентом США Джо Байденом, з яким вона зустрілася після закінчення промови. У підписі до фотографії, на якій політики тиснуть один одному руки, Тихановська написала: "Білоруси можуть розраховувати на підтримку США".

Джо Байден і Світлана Тихановська / Білий Дім

Основна думка, яку транслював офіс Світлани Тихановської під час саміту НАТО у Вільнюсі, полягала в прагненні до демократичної Білорусі.

"Останнім часом досить часто Білорусь згадують тільки в контексті війни між Росією та Україною, десь там, збоку. Не говорять про те, що Білорусь - це незалежна держава, яка не повинна бути під впливом Росії", - в інтерв'ю LRT.lt у перший день саміту говорила Світлана Тихановська.

Того дня лідерка білоруської опозиції проводила захід на полях саміту НАТО, що пройшов під егідою "Суверенітет Білорусі та трансатлантична безпека".

У ньому взяли участь міністри закордонних справ Ісландії Тоурдіс Кольбрун Рейкфйорд Гільфадоуттірі, міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравінью, віце-міністр закордонних справ Литви Мантас Адоменас, державний секретар Фінляндії Лаурі Тієрала, а також представники білоруських демократичних організацій.

Мантас Адоменас на тій дискусії, як і Світлана Тихановська, наголошував, що стратегія щодо Білорусі має полягати не в ігноруванні поглинання країни Росією, а в запобіганні цьому.

Захід на полях саміту НАТО. Зліва направо: міністр закордонних справ Португалії, С. Тихановська, міністр закордонних справ Ісландії, державний секретар Фінляндії, віце-міністр закордонних справ Литви / Т. Валкаускас / фото LRT

"Важливо запобігти втраті суверенітету Білорусі, якщо це відбудеться за допомогою Кремля. Потрібно дати сигнал Росії, що будь-яке зазіхання на незалежність Білорусі призведе до ще більшої ізоляції самих Росії та Білорусі", - заявив віце-міністр закордонних справ Литви.

У другий день саміту, 12 липня, офісом Світлани Тихановської було організовано ще один закритий захід, паралельно з основною програмою саміту НАТО, де обговорювали питання розміщення ядерної зброї (ЯЗ) в Білорусі. Це питання лідерка білоруської опозиції обговорювала, зокрема, із сенаторами США, які входять до групи "За демократичну Білорусь".

"Для них не важливо, звідки вона буде застосована, з Мінська чи з Санкт-Петербурга, а для нас, білорусів, це важливо. Я їм пояснюю, щоб вони дивилися на цю проблему з точки зору білорусів. Тому що, коли ЯЗ буде розміщено в нашій країні, це забезпечить присутність російських військових на роки вперед. Нам буде дуже важко потім цієї ядерної зброї позбутися", - каже Світлана Тихановська.

Саміт НАТО у Вільнюсі, загальне фото лідерів альянсу / Е. Блажевича/фото LRT

На її думку, запобігти процесу розміщення російського тактичної ЯЗ в Білорусі можна за допомогою тиску на режим Лукашенка і Росію: "[Ми б хотіли бачити] превентивні санкції, декларації або резолюції, в яких такі країни, як США, Франція, Німеччина або Альянс країн, що стоятимуть за незалежність Білорусі, будуть стояти за незалежність Білорусі, говорити про те, що вони не допускають розміщення ЯЗ в країні".

Крім паралельних заходів, організованих офісом Світлани Тихановської, лідерка білоруської опозиції брала участь у громадському форумі НАТО і на зустрічі жінок лідерів НАТО.

"[Від саміту ми очікуємо] включення Білорусі в нову архітектуру безпеки країн НАТО. Тому що Білорусь зараз не член НАТО, і чому її повинні враховувати? Але ми говоримо, що без вільної Білорусі, без демократичної Білорусі, не буде безпеки в регіоні. Тому, коли ви продумуєте безпекові плани на майбутнє - Білорусь має обов'язково бути там", - на початку саміту говорила Світлана Тихановська.

Жодних гарантій збереження незалежності Білорусі за підсумками саміту не прозвучало. Виходить, що основна стратегія білоруських демократичних сил полягала в нагадуванні про репресії в Білорусі, руйнуванні наративу про те, що Білорусь - "губернія РФ", і демонстрації нелегітимності режиму Лукашенка. Але чи вдалося цього домогтися Світлані Тихановській, враховуючи, що вона і всі білоруські демократи не мають можливостей хоч якось вплинути на ситуацію всередині країни?

"У демократичній Білорусі бачать партнера"

Думки експертів на тему результатів саміту щодо Білорусі різняться.

Білоруський політолог Валерій Карбалевич каже, що Білорусь у рамках саміту згадувалася лише в контексті російської проблеми.

Валерій Карбалевич / Фото з особистого архіву

"Білорусь розглядалася в плані конфронтації Росії та Заходу. Тобто розв'язання білоруського питання бачилося як складова частина розв'язання Російської проблеми", - каже Валерій Карбалевич.

"Ну і додаткову лепту в такий підхід вніс зокрема президент Литви, коли говорив, що Білорусь - це губернія Росії. Схожі думки висловив і прем'єр-міністр Латвії (латвійський прем'єр Крішьяніс Каріньш у перший день саміту заявив, що "білоруська незалежність де-факто закінчилася", але додав, що Латвія продовжить підтримувати білоруську опозицію - LRT.lt). Мені це бачиться не дуже раціональним із погляду реальності та таким, що не збігається з поглядом білоруської демократії. Не випадково об'єднаний перехідний кабінет [білоруської опозиції] і Світлана Тихановська змушені були реагувати на заяву президента Литви і вступати з ним у якусь полеміку", - додає Валерій Карбалевич.

Перехідний кабінет білоруської опозиції справді одразу відреагував на заяви президента Литви і наступного дня, 12 липня, опублікував спільне звернення, у якому Гітанаса Науседу виставляли як людину, що сприяє ізоляції білоруського народу.

"Таке трактування створює помилкове сприйняття Білорусі у світі та сприяє ще більшій ізоляції нашої країни і нашого народу. Білорусь як держава дійсно втрачає свій суверенітет через поглиблення залежності від Росії. До цього ведуть злочинні дії російського керівництва та маріонеткового режиму Лукашенка. Однак відбувається це всупереч волі білоруського народу, його прагненню до незалежності та свободи", - йдеться в заяві перехідного кабінету білоруської опозиції.

С. Тихановська розмовляє з Г. Науседою на заході на полях саміту НАТО / Пресслужба С. Тихановської

Валерій Карбалевич згоден з тим, що загрози, які виходять з боку мінського режиму, хвилюють сусідів Білорусі більше, ніж західних союзників по альянсу. Звідси і може народжуватися більш жорстка риторика з боку лідерів держави щодо не тільки білоруської влади, а й населення країни, а також діаспори, як це відбувається в Литві. Однак, на думку політолога, ефективніше було б нагадувати західним партнерам про внутрішньополітичні проблеми Білорусі, як-от репресії та беззаконня, що запанували в країні. Адже внутрішньополітична білоруська криза, вважає Валерій Карбалевич, і призвела до зовнішньополітичних загроз, які походять від білоруського режиму.

"Можна згадати, з чого все почалося, коли в Білорусі 2020 року було жорстоко придушено протести. Світова спільнота на це, скажімо так, не дуже звернула увагу. З позиції, що це - внутрішня справа Білорусі і загрози світу це не несе. Але дуже швидко виявилося, що це не так і що невирішеність ось цієї внутрішньої політичної кризи швидко вилилася в міжнародну діяльність. Менше, ніж за рік [після початку протестів] був посаджений літак компанії Ryanair, з двома опозиціонерами на борту, що було порушенням багатьох міжнародних правил. Потім офіційним Мінськом була спровокована міграційна криза, яка дуже сильно вдарила по сусідніх Литві, Латвії та Польщі. Ну а потім були дуже масштабні військові білорусько-російські навчання, які переросли у війну проти України. От якби 2020 року в Білорусі перемогла демократія, то нічого з цього б не було, можливо, і війни б не трапилося", - каже Валерій Карбалевич.

Водночас політолог і лектор Вільнюського університету Вітіс Юрконіс вважає, що участь Світлани Тихановської в заходах на полях і в рамках саміту НАТО вказує на те, що лідери альянсу розділяють режим Лукашенка і білоруський народ.

"Навіть якщо зараз питання Білорусі стоїть не так гостро, як у 2020 році, ніхто не перегортає сторінку. Зрозуміло, що питання демократичної Білорусі, питання безпеки і того, щоб там не залишилося російських військ і військових об'єктів, важливе для міжнародної спільноти так само, як і для демократичної Білорусі. Але розуміння, що треба розділяти режим, його посібників і білоруський народ збереглося", - вважає Вітіс Юрконніс.

С. Тихановская на встрече женщин-лидеров НАТО / Пресслужба С. Тихановської

До того ж політолог каже, що, незважаючи на сприйняття Білорусі в очах Заходу переважно як сателіта Росії, білоруські демократи самі регулярно підкреслюють часткову окупацію країни.

"Природно, представникам демократичної Білорусі, коли вони чують, що білоруський режим - союзник, зброєносець [Росії], прикро за країну, але самі білоруські демократи теж дуже конкретно говорять, що зараз країна є заручником персональної влади Лукашенка", - каже політолог.

Оцінюючи важливість зустрічі Світлани Тихановської та президента США Джо Байдена, Вітіс Юрконіс зазначає, що зв'язки білоруських демократичних сил з американськими дипломатами міцні вже давно. Американські дипломати, які відповідають за зв'язки з Білоруссю, працюють із посольства США в Литві. Від них офіс Світлани Тихановської і отримав запрошення на промову Джо Байдена.

Вітіс Юрконіс / Ю. Стацевічюс/LRT nuotr.

До того ж політолог вважає, що зустрічі Світлани Тихановської на такому рівні вказують на те, що в демократичній Білорусі у світі бачать партнера.

"Це ще раз підкреслює, як сприймається легітимність Світлани Тихановської у вільному світі. Це, насамперед, якась проєкція, траєкторія. У плані того, що ми бачимо демократичну Білорусь як партнера. Цей переломний момент не стався 2020 року через терор, який триває, але ми бачимо, що чуйність до цієї ситуації в євроатлантичному співтоваристві є", - вважає Вітіс Юрконіс.