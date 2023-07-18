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Новини2023.07.18 11:18

Каунас передасть Міжнародній українській школі приміщення для навчання дітей біженців

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BNS 2023.07.18 11:18
Каунаська міська рада. Асоціативно
Каунаська міська рада. Асоціативно / M. Vizbaro/BNS nuotr.

Каунаська міська рада у вівторок консенсусом схвалила пропозицію передати Міжнародній українській школі приміщення в районі Ейгуляй для навчання дітей, які втекли від війни.

"Установа підкреслила, що це питання гуманітарної допомоги та соціальної відповідальності, яка спрямована на забезпечення права на освіту і безпеку для дітей, які переживають труднощі війни, репресій та інтеграції в наше суспільство", - йдеться в пояснювальній записці до рішення.

Приміщення на вулиці Жеймянос, 58 передається державному органу на максимальний термін до п'яти років.

Установа також попросила розглянути можливість надання в користування іншої будівлі школи на тій самій ділянці за адресою вул. Жеймянос, 56.

Школа взяла на себе зобов'язання відремонтувати ці приміщення протягом одного року і використовувати їх для дошкільного навчального закладу, центру денного догляду та інших потреб неформальної освіти для українських дітей.

Очікується, що приміщення на вулиці Жеймянос, 58 зможуть прийняти близько 300 українських дітей.

За інформацією муніципалітету, наразі будівля вже обладнана для розміщення українських дітей: ліжка, шафи та холодильники.

Проєкт передбачає, що Міжнародна школа України повинна буде надавати тимчасовий прихисток для проживання біженців у разі непередбачуваної надзвичайної ситуації, пов'язаної з військовими діями Росії в Україні та збільшенням кількості людей, які прибувають з України.

# Українці в Литві# Країни Балтії
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