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Новини2023.07.17 16:01

"Спроби знищення залізничного хабу постачання російських військ Кримським мостом триватимуть", - капітан запасу ВМСУ Андрій Риженко

Ольга Угрюмова РС ОГ LRT.lt
Ольга Угрюмова, Російська служба Радіо LRT, Олег Головатенко, LRT.lt 2023.07.17 16:01
Кримський міст
Кримський міст / „Telegram“ vaizdo įrašo stop kadras

На угруповання, яке перебуває зараз у Криму, йде надходження військової техніки та логістики з двох основних напрямків. Перший напрямок - це Кримський міст. Через нього йде близько 25% цих вантажів. І другий - це Кримський перешийок: Чонгар, Армянськ. Там проходить 75% усієї техніки і вантажів. Коли три тижні тому було підірвано Чонгарський міст, то поставки через перешийок ускладнилися. І російські окупанти продовжували це робити через Кримський міст. 

Про це, коментуючи сьогоднішній ранковий підрив Кримського мосту, повідомив в ексклюзивному коментарі російській редакції LRT.lt капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних Сил України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко.

- Наскільки важливий Кримський міст?

- Це важливий логістичний хаб постачання російських окупаційних військ, які перебувають у Криму. І за технікою, і за особовим складом, і за озброєнням, і за іншою номенклатурою логістики. Тому те, що цей міст буде знищено з військовою метою, це було зрозуміло. Особливо зараз під час звільнення південних територій України, і східних теж. Дійсно, зараз офіційно Україна не говорить і не описує, як вона це зробила. Але загалом, то зрозуміло, що це частина військової компанії, це 100%! У принципі, можливості такі в України є. Це як і засоби повітряного ураження, так і, можливо, це морські дрони. Єдине, що коли дивишся зараз на ці 2 вибухи, то видно, що вибух був справді набагато потужніший, ніж ті дрони, які застосовувалися раніше. Тобто якщо раніше це були десятки кілограм, то зараз це сотні кілограм вибухівки.

Кримський міст
Кримський міст / „Telegram“ vaizdo įrašų stop kadrai

Під час підриву ми бачимо, що було пошкоджено дорожнє полотно. На те, щоб його ввести в дію, напевно, потрібно буде кілька місяців. Залізничне полотно не постраждало. Хоча ось у принципі, залізницею завозять основні важкі вантажі на Кримський півострів. Ось така ситуація.

- Андрію, скажіть, будь ласка, підрив Кримського мосту - це частина контрнаступу України?

- Так, так, абсолютно правильно. Це наближає нашу перемогу в боротьбі за незалежність і звільнення наших територій. Природно, ми це підтримуємо. Є почуття гордості, що вдалося нам щось зробити в цьому напрямку.

Кримський міст
Кримський міст / AP nuotr.

- Чи є ймовірність того, що спроби підриву Кримського мосту відбуватимуться й надалі?

- Я думаю так! Тому що артерія залізнична залишилася працювати, і по ній доставляється залізничним шляхом велика кількість техніки, ми про це знаємо. Вона йде туди на Керч, на Джанкой. І там же формується підрозділи, які йдуть як на південь України, так і залишаються в Криму для його оборони.

Кримський міст
Кримський міст
Кримський міст
# Україна# Росія
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