"Спроби знищення залізничного хабу постачання російських військ Кримським мостом триватимуть", - капітан запасу ВМСУ Андрій Риженко

На угруповання, яке перебуває зараз у Криму, йде надходження військової техніки та логістики з двох основних напрямків. Перший напрямок - це Кримський міст. Через нього йде близько 25% цих вантажів. І другий - це Кримський перешийок: Чонгар, Армянськ. Там проходить 75% усієї техніки і вантажів. Коли три тижні тому було підірвано Чонгарський міст, то поставки через перешийок ускладнилися. І російські окупанти продовжували це робити через Кримський міст.
Про це, коментуючи сьогоднішній ранковий підрив Кримського мосту, повідомив в ексклюзивному коментарі російській редакції LRT.lt капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних Сил України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко.
- Наскільки важливий Кримський міст?
- Це важливий логістичний хаб постачання російських окупаційних військ, які перебувають у Криму. І за технікою, і за особовим складом, і за озброєнням, і за іншою номенклатурою логістики. Тому те, що цей міст буде знищено з військовою метою, це було зрозуміло. Особливо зараз під час звільнення південних територій України, і східних теж. Дійсно, зараз офіційно Україна не говорить і не описує, як вона це зробила. Але загалом, то зрозуміло, що це частина військової компанії, це 100%! У принципі, можливості такі в України є. Це як і засоби повітряного ураження, так і, можливо, це морські дрони. Єдине, що коли дивишся зараз на ці 2 вибухи, то видно, що вибух був справді набагато потужніший, ніж ті дрони, які застосовувалися раніше. Тобто якщо раніше це були десятки кілограм, то зараз це сотні кілограм вибухівки.
Під час підриву ми бачимо, що було пошкоджено дорожнє полотно. На те, щоб його ввести в дію, напевно, потрібно буде кілька місяців. Залізничне полотно не постраждало. Хоча ось у принципі, залізницею завозять основні важкі вантажі на Кримський півострів. Ось така ситуація.
- Андрію, скажіть, будь ласка, підрив Кримського мосту - це частина контрнаступу України?
- Так, так, абсолютно правильно. Це наближає нашу перемогу в боротьбі за незалежність і звільнення наших територій. Природно, ми це підтримуємо. Є почуття гордості, що вдалося нам щось зробити в цьому напрямку.
- Чи є ймовірність того, що спроби підриву Кримського мосту відбуватимуться й надалі?
- Я думаю так! Тому що артерія залізнична залишилася працювати, і по ній доставляється залізничним шляхом велика кількість техніки, ми про це знаємо. Вона йде туди на Керч, на Джанкой. І там же формується підрозділи, які йдуть як на південь України, так і залишаються в Криму для його оборони.