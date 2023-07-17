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У результаті двох вибухів обвалилася секція Кримського мосту, рух зупинений

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.07.17 08:53
Вибухи на Кримському мосту
Вибухи на Кримському мосту / „Telegram“ vaizdo įrašų stop kadrai

"Рух по побудованому Росією Кримському мосту призупинено через непередбачувану подію", повідомив у понеділок підконтрольний Москві губернатор Криму Сергій Аксьонов і російські державні ЗМІ.

Міст з'єднує Крим, який був захоплений і анексований Росією у 2014 році, з Краснодарським краєм Росії і є життєво важливою ланкою для постачання російських військ в Україні.

"Рух Кримським мостом призупинено: в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю стався непередбачений інцидент", - повідомив пан Аксьонов у Telegram.

Проїжджа частина мосту ближче до Криму пошкоджена, повідомило Міністерство транспорту Росії в Telegram, не уточнивши причину пошкодження.

"Працюють правоохоронні органи і всі відповідні служби (...) Вживаються заходи щодо контролю над ситуацією", - сказав Аксьонов.

Інших подробиць губернатор не повідомив.

"Кримська влада надаватиме всю необхідну підтримку туристам у зв'язку з призупиненням руху по Кримському мосту", - заявив один з регіональних чиновників, якого цитує російське інформаційне агентство ТАСС.

Вибухи на Кримському мосту
Вибухи на Кримському мосту / „Telegram“ vaizdo įrašų stop kadrai

За повідомленнями російських каналів платформи Telegram, за попередніми даними, міст обвалився, в результаті чого загинули щонайменше дві людини.

Влада Краснодара з посиланням на місцеве Міністерство охорони здоров'я повідомила, що одна неповнолітня особа отримала поранення.

Місцеві жителі, проросійські блогери та російські ЗМІ повідомили про щонайменше два вибухи вночі, припускаючи, що міст міг бути атакований українськими силами.

Інформаційне агентство AFP поки що не змогло підтвердити ці повідомлення.

Джерела української радіомережі Radio NV повідомляють про успішний результат спеціальної операції Служби Безпеки Україні і Військово-морських сил Збройних сил України, в ході якої були нібито використані надводні дрони. Причому, з боку акваторії Азовського моря.

Поромне сполучення між Кримом і Кубанню призупинено, повідомляє ТАСС з посиланням на краснодарських чиновників.

Ця непередбачувана подія може призвести до змін у русі поїздів до Криму, цитує ТАСС заяву російської транспортної компанії "Гранд Сервіс Експрес".

Усім туристам, які зараз перебувають у Криму, слід залишатися там, де вони зупинилися, якщо це можливо, сказав Олег Крючков, радник Аксьонова.

19-кілометровий Кримський міст, який особисто відкрив президент Росії Володимир Путін у 2018 році, був пошкоджений в результаті підриву начиненої вибухівкою вантажівки в жовтні 2022 року. Москва звинуватила Україну в теракті, в результаті якого загинули три людини, але Україна заперечує свою відповідальність.

Вибухи на Кримському мосту
Вибухи на Кримському мосту
# Україна# Росія
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