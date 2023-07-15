Naujienų srautas

Гітанас Науседа
Новини 1 год. тому

Президент Литви про вступ України в НАТО: Одна з умов - боротьба з п'ятою колоною

Вадим Конощенок
Новини 1 год. тому

США заарештували російського розвідника, екстрадованого з Естонії

Єнджей Моравецький
Новини 2 год. тому

Російська пропаганда про саміт НАТО у Вільнюсі: "Литва, Польща, Україна - маріонетки НАТО"

«Щойно в мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати - ніхто мене не зупинить», – Валерій Залужний
Новини 13 год. тому

«Ніхто мене не зупинить»: Залужний заявив про намір звільнити Крим і вільно використовувати українську зброю для ударів по території ворога

Саміт НАТО у Вільнюсі
Новини 16 год. тому

"Причин для ненадання Україні членства в НАТО поменшає протягом наступних 365 днів": сподівання на зустріч Альянсу у Вашингтоні наступного року

Гітанас Науседа
Новини 16 год. тому

Науседа про "абсурдний" пост Зеленського: Драматургія була дуже високою, у мене були підстави хвилюватися

Департамент міграції
Новини 20 год. тому

З початку року Литва анулювала 125 посвідок на проживання, 97 із них належали громадянам Росії

Євгеній Пригожин
Новини 23 год. тому

Факти ЛРТ. Україна. Нова Смута чи 1917 рік: чи стоїть Росія на порозі громадянської війни після маршу “Вагнера” на Москву?

Володимир Зеленський у Вільнюсі
Новини 23 год. тому

Після критики у Вільнюсі Зеленському довелося змінити риторику: він 47 разів подякував партнерам

Марюс Йокубайтіс
Новини 1 д. тому

Марюс Йокубайтіс. Тримайтеся, Володимире, через рік обговоримо нові умови

Касетні боєприпаси
Новини 1 д. тому

Пентагон: Україна отримала касетні боєприпаси

Вакцинація дітей (асоціативне фото)
Новини 1 д. тому

Вакцинація українських дітей стала проблемою для литовських медиків: "Можливі спалахи інфекційних захворювань"

Джо Байден і Саулі Нііністьо
Новини 1 д. тому

Президент США: Путін вже програв війну в Україні

Павло Ґрод зустрівся з міністром оборони Королівства Швеція Полом Йонсоном
Новини 1 д. тому

Президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод зустрівся у Вільнюсі з Міністром оборони Швеції і дав інтерв'ю "Українській Хвилі"

„Litexpo“ після саміту НАТО
Новини 1 д. тому

За лаштунками саміту НАТО: Тисячі метрів килимів, сотні кілограмів ягід і литовські акценти

Google Bard
Новини 1 д. тому

Конкурент ChatGPT "чат-бот" Bard від Google запускається в ЄС і Бразилії

Новини2023.07.15 10:15

Президент Литви про вступ України в НАТО: Одна з умов - боротьба з п'ятою колоною

LRT.lt
LRT.lt 2023.07.15 10:15
Гітанас Науседа
Гітанас Науседа / E. Blaževič / LRT nuotr.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що після завершення війни НАТО зможе швидко ухвалити рішення про прийняття України, однак для цього Києву необхідно провести низку реформ.

Про це Науседа сказав в інтерв’ю LRT.

"Звичайно, реформи мають бути проведені. Не забуваймо, що Україна – на шляху до ЄС, вона робить чудовий прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії, а вони пов'язані з корупцією, деолігархізацією, іншими дуже важливими речами", – зазначив литовський президент.

Крім того, за його словами, однією з вимог також є боротьба з так званою п’ятою колоною.

"Це одна з умов, це дуже важлива умова, але давайте подивимося правді в очі: п'ята колона є скрізь, навіть у країнах, в яких ми не могли б уявити, далеко, навіть на захід від нас", – додав Науседа.

Він наголосив, що рішення влади України свідчать про те, що вона "очищується" від таких людей.

"Кожного разу, коли я чую, що когось відсторонили від високої посади, я радію, бо розумію, що держава очищується. Якби все було красиво, все заметено під килим і здавалося, що в ієрархії влади все стабільно, це викликало б підозри, а чи насправді в країні, де стикається безліч інтересів і де Росія намагається проводити не лише відкриті воєнні дії, а й гібридні та дезінформаційні, пропагандистські акції, усе так гарно й збоку добре. Ні, Україна очищається, і я думаю, що вона буде очищатися і надалі", – сказав Науседа.

Нагадаємо, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, проте деякі прописані у Декларації країн G7.

# Саміт НАТО# Україна
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Вадим Конощенок
1 год. тому

США заарештували російського розвідника, екстрадованого з Естонії

Єнджей Моравецький
6
2 год. тому

Російська пропаганда про саміт НАТО у Вільнюсі: "Литва, Польща, Україна - маріонетки НАТО"

6
«Щойно в мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати - ніхто мене не зупинить», – Валерій Залужний
13 год. тому

«Ніхто мене не зупинить»: Залужний заявив про намір звільнити Крим і вільно використовувати українську зброю для ударів по території ворога

Саміт НАТО у Вільнюсі
6
16 год. тому

"Причин для ненадання Україні членства в НАТО поменшає протягом наступних 365 днів": сподівання на зустріч Альянсу у Вашингтоні наступного року

6
Гітанас Науседа
16 год. тому

Науседа про "абсурдний" пост Зеленського: Драматургія була дуже високою, у мене були підстави хвилюватися

Департамент міграції
20 год. тому

З початку року Литва анулювала 125 посвідок на проживання, 97 із них належали громадянам Росії

Євгеній Пригожин
9
23 год. тому

Факти ЛРТ. Україна. Нова Смута чи 1917 рік: чи стоїть Росія на порозі громадянської війни після маршу “Вагнера” на Москву?

9
Володимир Зеленський у Вільнюсі
5
23 год. тому

Після критики у Вільнюсі Зеленському довелося змінити риторику: він 47 разів подякував партнерам

5
Марюс Йокубайтіс
1 д. тому

Марюс Йокубайтіс. Тримайтеся, Володимире, через рік обговоримо нові умови

Касетні боєприпаси
1 д. тому

Пентагон: Україна отримала касетні боєприпаси

Євгеній Пригожин
9
2023.07.14 12:11

Факти ЛРТ. Україна. Нова Смута чи 1917 рік: чи стоїть Росія на порозі громадянської війни після маршу “Вагнера” на Москву?

9
Саміт НАТО у Вільнюсі
6
2023.07.14 19:20

"Причин для ненадання Україні членства в НАТО поменшає протягом наступних 365 днів": сподівання на зустріч Альянсу у Вашингтоні наступного року

6
Володимир Зеленський у Вільнюсі
5
2023.07.14 11:34

Після критики у Вільнюсі Зеленському довелося змінити риторику: він 47 разів подякував партнерам

5
«Щойно в мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати - ніхто мене не зупинить», – Валерій Залужний
2023.07.14 21:49

«Ніхто мене не зупинить»: Залужний заявив про намір звільнити Крим і вільно використовувати українську зброю для ударів по території ворога

Гітанас Науседа
2023.07.14 18:40

Науседа про "абсурдний" пост Зеленського: Драматургія була дуже високою, у мене були підстави хвилюватися

Департамент міграції
2023.07.14 15:19

З початку року Литва анулювала 125 посвідок на проживання, 97 із них належали громадянам Росії

Вадим Конощенок
2023.07.15 09:39

США заарештували російського розвідника, екстрадованого з Естонії

Єнджей Моравецький
6
2023.07.15 08:59

Російська пропаганда про саміт НАТО у Вільнюсі: "Литва, Польща, Україна - маріонетки НАТО"

6