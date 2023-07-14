«Ніхто мене не зупинить»: Залужний заявив про намір звільнити Крим і вільно використовувати українську зброю для ударів по території ворога

Українські військові намагатимуться звільнити окупований Крим, вкотре запевнив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post.

«Щойно в мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати – ніхто мене не зупинить», – підкреслив український генерал.

Як зазначає видання, така заява прозвучала нібито на тлі побоювання деяких західних чиновників «щодо реакції президента РФ Володимира Путіна, якщо українські захисники зможуть розпочати звільнення півострова».

Також він сказав, що «на війні можна і потрібно вбивати ворога на його території».

«Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Але лише стільки, скільки буде необхідно», — заявив генерал.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії заявляв, що Україна поверне півострів за п’ять-сім місяців. За його словами, повномасштабне вторгнення Росії створило передумови для деокупації півострова вже зараз.

До цього заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати Америки підтримують завдання Україною ударів по російських військових об’єктах в окупованому Криму.

Опитування свідчать, що понад 60% українців підтримують спробу військового звільнення окупованого Криму – навіть якщо це означатиме тривалішу війну з Росією та зменшення допомоги Заходу.

Радіо Свобода