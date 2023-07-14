Naujienų srautas

«Щойно в мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати - ніхто мене не зупинить», – Валерій Залужний
Новини 33 хв. тому

«Ніхто мене не зупинить»: Залужний заявив про намір звільнити Крим і вільно використовувати українську зброю для ударів по території ворога

Саміт НАТО у Вільнюсі
Новини 3 год. тому

"Причин для ненадання Україні членства в НАТО поменшає протягом наступних 365 днів": сподівання на зустріч Альянсу у Вашингтоні наступного року

Гітанас Науседа
Новини 3 год. тому

Науседа про "абсурдний" пост Зеленського: Драматургія була дуже високою, у мене були підстави хвилюватися

Департамент міграції
Новини 7 год. тому

З початку року Литва анулювала 125 посвідок на проживання, 97 із них належали громадянам Росії

Євгеній Пригожин
Новини 10 год. тому

Факти ЛРТ. Україна. Нова Смута чи 1917 рік: чи стоїть Росія на порозі громадянської війни після маршу “Вагнера” на Москву?

Володимир Зеленський у Вільнюсі
Новини 10 год. тому

Після критики у Вільнюсі Зеленському довелося змінити риторику: він 47 разів подякував партнерам

Марюс Йокубайтіс
Новини 11 год. тому

Марюс Йокубайтіс. Тримайтеся, Володимире, через рік обговоримо нові умови

Касетні боєприпаси
Новини 12 год. тому

Пентагон: Україна отримала касетні боєприпаси

Вакцинація дітей (асоціативне фото)
Новини 13 год. тому

Вакцинація українських дітей стала проблемою для литовських медиків: "Можливі спалахи інфекційних захворювань"

Джо Байден і Саулі Нііністьо
Новини 1 д. тому

Президент США: Путін вже програв війну в Україні

Павло Ґрод зустрівся з міністром оборони Королівства Швеція Полом Йонсоном
Новини 1 д. тому

Президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод зустрівся у Вільнюсі з Міністром оборони Швеції і дав інтерв'ю "Українській Хвилі"

„Litexpo“ після саміту НАТО
Новини 1 д. тому

За лаштунками саміту НАТО: Тисячі метрів килимів, сотні кілограмів ягід і литовські акценти

Google Bard
Новини 1 д. тому

Конкурент ChatGPT "чат-бот" Bard від Google запускається в ЄС і Бразилії

Учасники проєкту TULA (UA+LT)
Новини 1 д. тому

Автор інтеграційного проєкту для українців у Литві: "Не потрібно намагатися бути "своїм" у чужій країні"

Лікарня. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

Литва вже надала медичну допомогу 170 пораненим захисникам України

Результат падіння уламків іранського безпілотника Shahed у Дарницькому районі Києва
Новини 1 д. тому

Нічні удари безпілотників вбили одну людину та поранили щонайменше чотирьох у Києві

Новини2023.07.14 21:49

«Ніхто мене не зупинить»: Залужний заявив про намір звільнити Крим і вільно використовувати українську зброю для ударів по території ворога

РС
Радіо Свобода 2023.07.14 21:49
«Щойно в мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати - ніхто мене не зупинить», – Валерій Залужний
«Щойно в мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати - ніхто мене не зупинить», – Валерій Залужний / фото: Ганна Маляр / Facebook

Українські військові намагатимуться звільнити окупований Крим, вкотре запевнив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post.

«Щойно в мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати – ніхто мене не зупинить», – підкреслив український генерал.

Як зазначає видання, така заява прозвучала нібито на тлі побоювання деяких західних чиновників «щодо реакції президента РФ Володимира Путіна, якщо українські захисники зможуть розпочати звільнення півострова».

Також він сказав, що «на війні можна і потрібно вбивати ворога на його території».

«Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Але лише стільки, скільки буде необхідно», — заявив генерал.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії заявляв, що Україна поверне півострів за п’ять-сім місяців. За його словами, повномасштабне вторгнення Росії створило передумови для деокупації півострова вже зараз.

До цього заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати Америки підтримують завдання Україною ударів по російських військових об’єктах в окупованому Криму.

Опитування свідчать, що понад 60% українців підтримують спробу військового звільнення окупованого Криму – навіть якщо це означатиме тривалішу війну з Росією та зменшення допомоги Заходу.

Радіо Свобода

# Україна# Росія
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Саміт НАТО у Вільнюсі
6
3 год. тому

"Причин для ненадання Україні членства в НАТО поменшає протягом наступних 365 днів": сподівання на зустріч Альянсу у Вашингтоні наступного року

6
Гітанас Науседа
3 год. тому

Науседа про "абсурдний" пост Зеленського: Драматургія була дуже високою, у мене були підстави хвилюватися

Департамент міграції
7 год. тому

З початку року Литва анулювала 125 посвідок на проживання, 97 із них належали громадянам Росії

Євгеній Пригожин
9
10 год. тому

Факти ЛРТ. Україна. Нова Смута чи 1917 рік: чи стоїть Росія на порозі громадянської війни після маршу “Вагнера” на Москву?

9
Володимир Зеленський у Вільнюсі
5
10 год. тому

Після критики у Вільнюсі Зеленському довелося змінити риторику: він 47 разів подякував партнерам

5
Марюс Йокубайтіс
11 год. тому

Марюс Йокубайтіс. Тримайтеся, Володимире, через рік обговоримо нові умови

Касетні боєприпаси
12 год. тому

Пентагон: Україна отримала касетні боєприпаси

Вакцинація дітей (асоціативне фото)
13 год. тому

Вакцинація українських дітей стала проблемою для литовських медиків: "Можливі спалахи інфекційних захворювань"

Джо Байден і Саулі Нііністьо
1 д. тому

Президент США: Путін вже програв війну в Україні

Павло Ґрод зустрівся з міністром оборони Королівства Швеція Полом Йонсоном
1 д. тому

Президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод зустрівся у Вільнюсі з Міністром оборони Швеції і дав інтерв'ю "Українській Хвилі"

Євгеній Пригожин
9
2023.07.14 12:11

Факти ЛРТ. Україна. Нова Смута чи 1917 рік: чи стоїть Росія на порозі громадянської війни після маршу “Вагнера” на Москву?

9
Саміт НАТО у Вільнюсі
6
2023.07.14 19:20

"Причин для ненадання Україні членства в НАТО поменшає протягом наступних 365 днів": сподівання на зустріч Альянсу у Вашингтоні наступного року

6
Володимир Зеленський у Вільнюсі
5
2023.07.14 11:34

Після критики у Вільнюсі Зеленському довелося змінити риторику: він 47 разів подякував партнерам

5
Марюс Йокубайтіс
2023.07.14 10:46

Марюс Йокубайтіс. Тримайтеся, Володимире, через рік обговоримо нові умови

Гітанас Науседа
2023.07.14 18:40

Науседа про "абсурдний" пост Зеленського: Драматургія була дуже високою, у мене були підстави хвилюватися

Вакцинація дітей (асоціативне фото)
2023.07.14 08:53

Вакцинація українських дітей стала проблемою для литовських медиків: "Можливі спалахи інфекційних захворювань"

Департамент міграції
2023.07.14 15:19

З початку року Литва анулювала 125 посвідок на проживання, 97 із них належали громадянам Росії

Касетні боєприпаси
2023.07.14 10:00

Пентагон: Україна отримала касетні боєприпаси