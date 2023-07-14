"Причин для ненадання Україні членства в НАТО поменшає протягом наступних 365 днів": сподівання на зустріч Альянсу у Вашингтоні наступного року

Розчарування з приводу того, що Альянс не відкрив свої двері для України, не є виправданим, вважають деякі експерти в США. Відбувся фундаментальний зсув у дебатах з питання "якщо" на питання "коли" щодо прийняття України. Білий дім Джо Байдена уникає різких рішень, побоюючись спровокувати реакцію Росії, але повільно "варить у казані" Кремль - маленькими кроками, імовірно, готуючи ґрунт для запрошення України.

Гіркота, розчарування, навіть гнів. Хоча США надали Україні більше військової допомоги, ніж усі європейські країни разом узяті, у Вільнюсі саме Вашингтон став головним гальмом на шляху до НАТО.

Понад рік демонстративна теплота між президентами Джо Байденом і Володимиром Зеленським у Вільнюсі на короткий час, здавалося, охолола. Як джерела у Вільнюсі, так і американські ЗМІ повідомляють, що публічно висловлене українським лідером розчарування туманною перспективою членства в НАТО по дорозі до Литви роздратувало членів американської делегації.

"За даними The Washington Post, це ледь не обернулося проти пана Зеленського, оскільки розгнівані американці у Вільнюсі розглядали можливість послаблення формулювання щодо можливого майбутнього запрошення України до Альянсу, яке критики вважають надто абстрактним", - пише видання.

Саміт НАТО у Вільнюсі / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Хоча незабаром Зеленський змінив тон і перестав критикувати консенсус лідерів Альянсу, в литовській публічній сфері можна почути про ту початкову гіркоту, яку він висловив.

"Я не думаю, що це правильно", - сказав Макс Бергманн, директор програми Європи, Росії та Євразії Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), аналітичного центру, в інтерв'ю LRT у Вашингтоні.

За словами Бергмана, Вашингтон повинен враховувати багато факторів при розгляді питання про те, чи приймати країну до НАТО, і найважливішим з них є зобов'язання, що випливає з п'ятої статті договору НАТО, захищати союзника, який зазнав нападу.

"Чи вступили б Сполучені Штати у війну через Україну, якби Україна застосувала статтю 5? Значна частина дискусії на цю тему обертається навколо того, що Сполучені Штати можуть робити інші речі, що вони не обов'язково повинні вступати у війну, щоб захистити Україну, що стаття 5 не обов'язково вимагає від Сполучених Штатів надсилати війська", - описує суперечки Бергманн.

"Якби я був у країнах Балтії, я б не хотів, щоб статтю 5 недооцінювали, - попереджає він. - Тоді росіяни можуть подумати: якщо США не заступилися за іншу країну НАТО, таку як Україна, навіть коли вони активували статтю 5, то чи заступилися б вони за Литву?"

Саміт НАТО у Вільнюсі / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Тенденція Білого дому: повільні зміни без різких рухів

Хоча це не знайшло повного відображення у Вільнюській декларації, стало зрозуміло, що погляд на майбутнє України в НАТО змістився від питання "якщо" до питання "коли", вважає Андреа Кендалл-Тейлор, директор програми трансатлантичної безпеки в Центрі новин американської безпеки (Center for a News American Security).

За її словами, погляди президента Байдена у Вільнюсі дійсно виглядали ізольованими, але цілком ймовірно, що вони просто відображають перевагу Білого дому до повільних змін, а не до різких кроків, які, на думку американської адміністрації, можуть спровокувати реакцію Росії.

"Так само, як США повільно збільшують військову допомогу Україні, Вільнюс можна трактувати як ще одну спробу США "зварити жабу Кремля" - невеликий позитивний крок, який може прокласти шлях до більш значущого на саміті у Вашингтоні наступного року", - вважає Кендалл-Тейлор.

Джо Байден / E. Blaževič / LRT nuotr.

Наступного року саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні, оскільки альянс святкує своє 75-річчя. Саме в столиці США в 1949 році був підписаний Північноатлантичний договір, який заснував НАТО.

"Я думаю, що це реалістично", - сказав Ендрю Д'Аньєрі, помічник директора Євразійського центру Атлантичної ради, в інтерв'ю LRT Washington про ймовірність запрошення України до Альянсу в наступному році.

Він каже, що це залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою, але додає: "Україна впроваджує реформи, особливо в оборонному секторі. Причини для ненадання Україні членства в НАТО зменшаться протягом наступних 365 днів".

А президент Байден, виступаючи в четвер у Гельсінкі з промовою про Україну, сказав: "Питання не в тому, повинні вони вступати чи не повинні, а в тому, коли вони можуть вступити. Вони приєднаються до НАТО".

Міст до членства України

"Я думаю, що ми трохи загубилися, зосередившись на членстві в НАТО в майбутньому, коли для того, щоб туди потрапити, потрібна підтримка України сьогодні", - каже пан Бергманн, директор Програми Європи, Росії та Євразії CSIS.

Саме тому найважливішим результатом Вільнюського саміту стало зобов'язання семи найбагатших демократій світу озброїти Україну не тільки зараз, але й у майбутньому, - каже пан Бергманн.

Це, за його словами, є найважливішою гарантією безпеки для України на даний момент - забезпечення її військової стійкості. Довгострокова підтримка - це єдиний спосіб досягти перемоги над Росією - моменту, коли виснажена Росія вирішить, що з неї досить.

Саміт НАТО у Вільнюсі / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Чи витримають гарантії зміну влади в США?

Білий дім порівнює обіцяну Україні довгострокову військову підтримку з американською допомогою Ізраїлю. З часів Другої світової війни жодна інша країна світу не отримувала такої стабільної і довгострокової військової підтримки США, як Ізраїль, який наразі отримує майже 4 мільярди євро допомоги від США. Він також отримує понад 4 мільярди доларів щорічно.

Відносини з Ізраїлем витримали десятиліття змін американських адміністрацій. Наразі незрозуміло, як вплине на підтримку України повернення Дональда Трампа до Білого дому. Він обіцяє "зупинити війну в Україні за 24 години", не розкриваючи, як саме він це зробить.

Дональд Трамп / AP nuotr.

Довгострокова підтримка, обіцяна Україні у Вільнюсі, ще має бути схвалена Конгресом США, який наразі незвично запекло бореться навіть за щорічний проект оборонного бюджету США, який зазвичай ухвалюється без особливих розбіжностей.

Пан Бергманн відвертий: він не знає, чи збережуться довгострокові зобов'язання США щодо надання допомоги після зміни американських адміністрацій. Саме тому так важливо, щоб європейські країни вкладали в довгострокове озброєння України стільки ж грошей, скільки і США.

"Існує потреба в хеджуванні. Хедж, на мій погляд, - це Європейський Союз. Це Німеччина, Франція, Великобританія - країни, які мають фінансові ресурси, щоб замінити США, якщо наш Конгрес або наш новий президент скаже, що ми не хочемо це фінансувати", - пояснює він.

Пан Бергманн сподівається, що такого сценаріюй не станеться. Але небезпека, за його словами, реальна.