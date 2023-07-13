Президент США: Путін вже програв війну в Україні

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що президент Росії Володимир Путін вже програв війну в Україні на тлі нестачі ресурсів і економічних труднощів Москви.

"Путін вже програв війну", - сказав Байден на прес-конференції в Гельсінкі після переговорів з лідерами країн Північної Європи.

"У нього немає жодного шансу виграти війну в Україні", - додав він.

Під час прес-конференції пан Байден також висловив сподівання, що контрнаступ Києва, розпочатий минулого місяця, призведе до переговорів про припинення широкомасштабного вторгнення Москви в Україну.

"Я сподіваюся і очікую, що Україна досягне значного прогресу в наступальних діях і що буде досягнуто певного рівня врегулювання шляхом переговорів", - сказав президент США.

У четвер пан Байден наполягав на тому, що Україна одного дня стане членом НАТО, але поки країна перебуває у стані війни з Росією, це неможливо.

"Справа не в тому, чи повинні вони приєднатися, чи не повинні. Йдеться про те, коли вони можуть приєднатися і коли вони приєднаються до НАТО", - сказав він на наступний день після саміту НАТО, на якому члени Альянсу не змогли встановити графік вступу України до НАТО.