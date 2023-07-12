Щодо України ми очікували більш виразного меседжу і боролися до кінця, - спікер Сейму Литви

Литва очікувала на Вільнюському саміті чіткішого меседжу про членство України в НАТО і боролася за нього до самого кінця, вважає голова литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.

"Щодо України ми очікували більш виразного послання і більш конкретних зобов'язань, тут Литва доклала великих зусиль, і ми боролися до самого кінця, на різних рівнях", - сказала Чміліте-Нільсен у середу агентству BNS.

Однак, як зазначила глава парламенту, результати, досягнуті півроку або рік тому, включно зі згаданим у тексті комюніке запрошенням для України, слід розцінювати як "доволі хороші".

Говорячи про устремління Литви, Чміліте-Нільсен зазначила, що більшість цілей уже досягнуто.

"(...) тут потрібно згадати і регіональні плани, і протиповітряну оборону, і підвищення уваги до Білорусі, і прорив по шведському питанню, який, мабуть, скоро дасть змогу Швеції стати повноправним членом. Хороших рішень на цьому саміті досить багато", - сказала голова Сейму.

Вона також закликала розглядати нинішній результат як віху, а не як розчарування, і "подвоїти зусилля для того, щоб підтримка України була постійною, безперервною".

У вівторок лідери країн НАТО домовилися про те, що запрошення Україні вступити до НАТО буде вручено, щойно країни блоку дійдуть єдиної думки з цього питання і країна виконає поставлені умови.

НАТО також ухвалило рішення скасувати для України План дій щодо членства, створити Раду НАТО-Україна і затвердити план довгострокової підтримки збройних сил України.

У Вільнюсі також було затверджено регіональні плани оборони, домовлено про ратифікацію Туреччиною членства Швеції в Альянсі та досягнуто домовленості про те, що країни будуть відраховувати на оборону не менше 2% свого валового внутрішнього продукту.