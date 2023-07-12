Naujienų srautas

Володимир Зеленський
Новини 31 хв. тому

Володимир Зеленський: Зобов'язання G7 не можуть замінити членство в НАТО, Україна з часом приєднається до Альянсу

Вікторія Чміліте-Нільсен
Новини 39 хв. тому

Щодо України ми очікували більш виразного меседжу і боролися до кінця, - спікер Сейму Литви

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення
Новини 1 год. тому

Литовські експерти про рішення Альянсу щодо України: "Не Україна не готова, а НАТО"

Володимир Зеленський
Новини 1 год. тому

Зеленський про підтримку Литви: "Це саме та енергія, яка нам потрібна"

Олена Зеленська та Діана Науседєне в Українському центрі у Вільнюсі
Новини 4 год. тому

Олена Зеленська: Під час війни важливо зберігати надію, готуватися до відновлення України

Джо Байден
Новини 5 год. тому

Президент США виступить у Вільнюському університеті зі зверненням до жителів Литви

Гітанас Науседа
Новини 6 год. тому

Гітанас Науседа: У питанні України було досягнуто можливого максимуму

Володимир Зеленський
Новини 6 год. тому

Зеленський прибув на саміт НАТО для обговорення умов членства України

Урсула фон дер Ляєн
Новини 7 год. тому

Україна просувається до членства в ЄС з "дивовижною" швидкістю - фон дер Ляєн у Вільнюсі

Анджей Дуда
Новини 7 год. тому

Анджей Дуда: Рішення щодо України недостатнє, сподіваюся, вона буде в НАТО через кілька років

Обмеження руху у Вільнюсі під час саміту НАТО
Новини 8 год. тому

У Вільнюсі змінюються обмеження руху - у середу вони будуть суворішими, ніж планувалося раніше

Габріелюс Ландсбергіс. Ілюстративно
Новини 19 год. тому

Міністр закордонних справ Литви лідерам НАТО: Ніхто не може бути залишений наодинці в боротьбі за свободу

Єнс Столтенберг
Новини 19 год. тому

НАТО запросить Україну до вступу, коли союзники дійдуть згоди і умови будуть виконані, - Столтенберг

В. Зеленський і Г. Науседа з дружинами на концерті у Вільнюсі
Новини 20 год. тому

Зеленський на площі у Вільнюсі: "Литва завжди належатиме тільки вам"

Олексій Резніков
Новини 1 д. тому

Міністр оборони України Резніков, який прибув на саміт НАТО: Наша мета - повноправне членство в блоці НАТО

Президент України Володимир Зеленський прибув у вівторок до Вільнюса на польському урядовому літаку
Новини 1 д. тому

Зеленський прибув до Вільнюса для участі у саміті НАТО. Його чекають на площі Лукішкіс

Новини2023.07.12 16:19

Щодо України ми очікували більш виразного меседжу і боролися до кінця, - спікер Сейму Литви

B
BNS 2023.07.12 16:19
Вікторія Чміліте-Нільсен
Вікторія Чміліте-Нільсен / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литва очікувала на Вільнюському саміті чіткішого меседжу про членство України в НАТО і боролася за нього до самого кінця, вважає голова литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.

"Щодо України ми очікували більш виразного послання і більш конкретних зобов'язань, тут Литва доклала великих зусиль, і ми боролися до самого кінця, на різних рівнях", - сказала Чміліте-Нільсен у середу агентству BNS.

Однак, як зазначила глава парламенту, результати, досягнуті півроку або рік тому, включно зі згаданим у тексті комюніке запрошенням для України, слід розцінювати як "доволі хороші".

Говорячи про устремління Литви, Чміліте-Нільсен зазначила, що більшість цілей уже досягнуто.

"(...) тут потрібно згадати і регіональні плани, і протиповітряну оборону, і підвищення уваги до Білорусі, і прорив по шведському питанню, який, мабуть, скоро дасть змогу Швеції стати повноправним членом. Хороших рішень на цьому саміті досить багато", - сказала голова Сейму.

Вона також закликала розглядати нинішній результат як віху, а не як розчарування, і "подвоїти зусилля для того, щоб підтримка України була постійною, безперервною".

У вівторок лідери країн НАТО домовилися про те, що запрошення Україні вступити до НАТО буде вручено, щойно країни блоку дійдуть єдиної думки з цього питання і країна виконає поставлені умови.

НАТО також ухвалило рішення скасувати для України План дій щодо членства, створити Раду НАТО-Україна і затвердити план довгострокової підтримки збройних сил України.

У Вільнюсі також було затверджено регіональні плани оборони, домовлено про ратифікацію Туреччиною членства Швеції в Альянсі та досягнуто домовленості про те, що країни будуть відраховувати на оборону не менше 2% свого валового внутрішнього продукту.

# Країни Балтії# Саміт НАТО
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Володимир Зеленський
32 хв. тому

Володимир Зеленський: Зобов'язання G7 не можуть замінити членство в НАТО, Україна з часом приєднається до Альянсу

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення
5
1 год. тому

Литовські експерти про рішення Альянсу щодо України: "Не Україна не готова, а НАТО"

5
Володимир Зеленський
1 год. тому

Зеленський про підтримку Литви: "Це саме та енергія, яка нам потрібна"

Олена Зеленська та Діана Науседєне в Українському центрі у Вільнюсі
9
4 год. тому

Олена Зеленська: Під час війни важливо зберігати надію, готуватися до відновлення України

9
Джо Байден
5 год. тому

Президент США виступить у Вільнюському університеті зі зверненням до жителів Литви

Гітанас Науседа
6 год. тому

Гітанас Науседа: У питанні України було досягнуто можливого максимуму

Володимир Зеленський
6 год. тому

Зеленський прибув на саміт НАТО для обговорення умов членства України

Урсула фон дер Ляєн
7 год. тому

Україна просувається до членства в ЄС з "дивовижною" швидкістю - фон дер Ляєн у Вільнюсі

Анджей Дуда
7 год. тому

Анджей Дуда: Рішення щодо України недостатнє, сподіваюся, вона буде в НАТО через кілька років

Обмеження руху у Вільнюсі під час саміту НАТО
8 год. тому

У Вільнюсі змінюються обмеження руху - у середу вони будуть суворішими, ніж планувалося раніше

В. Зеленський і Г. Науседа з дружинами на концерті у Вільнюсі
14
2023.07.11 20:37

Зеленський на площі у Вільнюсі: "Литва завжди належатиме тільки вам"

14
Габріелюс Ландсбергіс. Ілюстративно
2023.07.11 21:49

Міністр закордонних справ Литви лідерам НАТО: Ніхто не може бути залишений наодинці в боротьбі за свободу

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення
5
2023.07.12 15:58

Литовські експерти про рішення Альянсу щодо України: "Не Україна не готова, а НАТО"

5
Єнс Столтенберг
2023.07.11 21:32

НАТО запросить Україну до вступу, коли союзники дійдуть згоди і умови будуть виконані, - Столтенберг

Джо Байден
2023.07.12 11:06

Президент США виступить у Вільнюському університеті зі зверненням до жителів Литви

Володимир Зеленський
2023.07.12 10:17

Зеленський прибув на саміт НАТО для обговорення умов членства України

Олена Зеленська та Діана Науседєне в Українському центрі у Вільнюсі
9
2023.07.12 12:25

Олена Зеленська: Під час війни важливо зберігати надію, готуватися до відновлення України

9
Обмеження руху у Вільнюсі під час саміту НАТО
2023.07.12 08:21

У Вільнюсі змінюються обмеження руху - у середу вони будуть суворішими, ніж планувалося раніше

Урсула фон дер Ляєн
2023.07.12 09:27

Україна просувається до членства в ЄС з "дивовижною" швидкістю - фон дер Ляєн у Вільнюсі

Анджей Дуда
2023.07.12 09:03

Анджей Дуда: Рішення щодо України недостатнє, сподіваюся, вона буде в НАТО через кілька років