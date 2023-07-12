Naujienų srautas

Володимир Зеленський
Новини 8 хв. тому

Зеленський прибув на саміт НАТО для обговорення умов членства України

Урсула фон дер Ляєн
Новини 58 хв. тому

Україна просувається до членства в ЄС з "дивовижною" швидкістю - фон дер Ляєн у Вільнюсі

Анджей Дуда
Новини 1 год. тому

Анджей Дуда: Рішення щодо України недостатнє, сподіваюся, вона буде в НАТО через кілька років

Обмеження руху у Вільнюсі під час саміту НАТО
Новини 2 год. тому

У Вільнюсі змінюються обмеження руху - у середу вони будуть суворішими, ніж планувалося раніше

Габріелюс Ландсбергіс. Ілюстративно
Новини 12 год. тому

Міністр закордонних справ Литви лідерам НАТО: Ніхто не може бути залишений наодинці в боротьбі за свободу

Єнс Столтенберг
Новини 12 год. тому

НАТО запросить Україну до вступу, коли союзники дійдуть згоди і умови будуть виконані, - Столтенберг

В. Зеленський і Г. Науседа з дружинами на концерті у Вільнюсі
Новини 13 год. тому

Зеленський на площі у Вільнюсі: "Литва завжди належатиме тільки вам"

Олексій Резніков
Новини 17 год. тому

Міністр оборони України Резніков, який прибув на саміт НАТО: Наша мета - повноправне членство в блоці НАТО

Президент України Володимир Зеленський прибув у вівторок до Вільнюса на польському урядовому літаку
Новини 17 год. тому

Зеленський прибув до Вільнюса для участі у саміті НАТО. Його чекають на площі Лукішкіс

Володимир Зеленський
Новини 20 год. тому

Володимир Зеленський: здається, немає готовності запросити Україну до НАТО

Єнс Столтенберг
Новини 22 год. тому

НАТО дасть Україні сильний, позитивний і єдиний сигнал щодо шляху до членства, - Столтенберг

Джо Байден і Гітанас Науседа
Новини 22 год. тому

Ми повинні дати Україні механізм входу у відкриті двері НАТО, - Гітанас Науседа після перемовин з президентом США

Гітанас Науседа і Джо Байден
Новини 23 год. тому

У Вільнюсі відбувається зустріч президента США Джо Байдена з президентом Литви Гітанасом Науседою

Гітанас Науседа
Новини 23 год. тому

Ми зобов'язані надати Україні чіткий шлях до НАТО, - Гітанас Науседа

Туреччина розблокувала Швеції дорогу до НАТО у понеділок ввечері
Новини 23 год. тому

Столтенберг про членство Швеції: Саміт НАТО став історичним ще до його початку

Дейвідас Матуліоніс
Новини 1 д. тому

НАТО не запрошуватиме Україну до вступу у Вільнюсі, але надасть більше ясності, - посол Литви в НАТО

Новини2023.07.12 09:03

Анджей Дуда: Рішення щодо України недостатнє, сподіваюся, вона буде в НАТО через кілька років

B
BNS 2023.07.12 09:03
Анджей Дуда
Анджей Дуда / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав недостатнім рішення лідерів НАТО у Вільнюсі щодо членства України і висловив сподівання, що країна, яка захищається від російського вторгнення, стане членом Альянсу протягом декількох років.

Про це він заявив у середу після того, як напередодні лідери НАТО домовилися, що запрошення Україні вступити до НАТО буде зроблено, коли про це домовляться всі країни блоку, а Україна виконає певні умови.

"На мій погляд, цього абсолютно недостатньо", - заявив журналістам А. Дуда.

"Я сподіваюся, що через кілька років Україна стане повноправним членом нашого альянсу, блоку НАТО", - додав він.

Анджей Дуда вважає, що після ухвалених у вівторок рішень шлях вступу до НАТО для України "не став ясним".

"Дуже складно скласти графік і практично неможливо, маючи на увазі, що нам потрібна єдність для ухвалення рішень у НАТО, зараз говорити про повноправне членство України", - зазначив президент Польщі.

Він наголосив, що наразі це неможливо через війну, що триває, і зобов'язання щодо колективної оборони в Північноатлантичному союзі.

Зі свого боку прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що саміт НАТО, який відбувся у вівторок, пройшов дуже добре.

"Ми увійшли в зали для переговорів єдиними і вийшли з нього єдиними", - зазначив К. Каріньш.

Відповідаючи на запитання про рішення Північноатлантичного союзу щодо перспектив членства України в НАТО, він заявив, що хоче, щоб "дещо відбулося швидше". Однак він підкреслив, що місце України в НАТО.

"Це неминучість", - вважає прем'єр-міністр Латвії.

Він підкреслив, що партнери зобов'язалися підтримувати Україну доти, доки вона не виграє війну. Коментуючи погрози з боку Мінська, він ще раз повторив, що Білорусь "є продовженням Росії".

Зі свого боку прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що розуміє розчарування Києва ухваленими рішеннями, але підкреслила, що це одностайна домовленість членів НАТО.

Політик також сподівається, що країна зрештою стане членом Альянсу, коли закінчиться війна і "відкриється вікно можливостей".

"Можливо, це буде дуже короткий період, коли Україна виштовхне Росію назад у Росію і у них буде можливість вступити в НАТО, тоді ми повинні зробити це дуже швидко, тому що це єдина гарантія безпеки, яка є найбільш стримуючою для Росії", - вважає прем'єр-міністр Естонії.

Альянс у вівторок вирішив не вимагати від України Плану дій щодо членства (ПДЧ), ухвалив рішення про створення Ради Україна-НАТО і затвердив довгостроковий план підтримки Збройних сил України.

# Саміт НАТО
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Володимир Зеленський
9 хв. тому

Зеленський прибув на саміт НАТО для обговорення умов членства України

Урсула фон дер Ляєн
59 хв. тому

Україна просувається до членства в ЄС з "дивовижною" швидкістю - фон дер Ляєн у Вільнюсі

Обмеження руху у Вільнюсі під час саміту НАТО
2 год. тому

У Вільнюсі змінюються обмеження руху - у середу вони будуть суворішими, ніж планувалося раніше

Габріелюс Ландсбергіс. Ілюстративно
12 год. тому

Міністр закордонних справ Литви лідерам НАТО: Ніхто не може бути залишений наодинці в боротьбі за свободу

Єнс Столтенберг
12 год. тому

НАТО запросить Україну до вступу, коли союзники дійдуть згоди і умови будуть виконані, - Столтенберг

В. Зеленський і Г. Науседа з дружинами на концерті у Вільнюсі
14
13 год. тому

Зеленський на площі у Вільнюсі: "Литва завжди належатиме тільки вам"

14
Олексій Резніков
17 год. тому

Міністр оборони України Резніков, який прибув на саміт НАТО: Наша мета - повноправне членство в блоці НАТО

Президент України Володимир Зеленський прибув у вівторок до Вільнюса на польському урядовому літаку
5
17 год. тому

Зеленський прибув до Вільнюса для участі у саміті НАТО. Його чекають на площі Лукішкіс

5
Володимир Зеленський
20 год. тому

Володимир Зеленський: здається, немає готовності запросити Україну до НАТО

Єнс Столтенберг
22 год. тому

НАТО дасть Україні сильний, позитивний і єдиний сигнал щодо шляху до членства, - Столтенберг

В. Зеленський і Г. Науседа з дружинами на концерті у Вільнюсі
14
2023.07.11 20:37

Зеленський на площі у Вільнюсі: "Литва завжди належатиме тільки вам"

14
Габріелюс Ландсбергіс. Ілюстративно
2023.07.11 21:49

Міністр закордонних справ Литви лідерам НАТО: Ніхто не може бути залишений наодинці в боротьбі за свободу

Президент України Володимир Зеленський прибув у вівторок до Вільнюса на польському урядовому літаку
5
2023.07.11 16:34

Зеленський прибув до Вільнюса для участі у саміті НАТО. Його чекають на площі Лукішкіс

5
Володимир Зеленський
2023.07.11 13:35

Володимир Зеленський: здається, немає готовності запросити Україну до НАТО

Олексій Резніков
2023.07.11 16:57

Міністр оборони України Резніков, який прибув на саміт НАТО: Наша мета - повноправне членство в блоці НАТО

Єнс Столтенберг
2023.07.11 21:32

НАТО запросить Україну до вступу, коли союзники дійдуть згоди і умови будуть виконані, - Столтенберг

Джо Байден і Гітанас Науседа
2023.07.11 11:48

Ми повинні дати Україні механізм входу у відкриті двері НАТО, - Гітанас Науседа після перемовин з президентом США

Гітанас Науседа і Джо Байден
2023.07.11 10:56

У Вільнюсі відбувається зустріч президента США Джо Байдена з президентом Литви Гітанасом Науседою

Єнс Столтенберг
2023.07.11 11:58

НАТО дасть Україні сильний, позитивний і єдиний сигнал щодо шляху до членства, - Столтенберг

Гітанас Науседа
2023.07.11 10:41

Ми зобов'язані надати Україні чіткий шлях до НАТО, - Гітанас Науседа