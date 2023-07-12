Анджей Дуда: Рішення щодо України недостатнє, сподіваюся, вона буде в НАТО через кілька років

Президент Польщі Анджей Дуда назвав недостатнім рішення лідерів НАТО у Вільнюсі щодо членства України і висловив сподівання, що країна, яка захищається від російського вторгнення, стане членом Альянсу протягом декількох років.

Про це він заявив у середу після того, як напередодні лідери НАТО домовилися, що запрошення Україні вступити до НАТО буде зроблено, коли про це домовляться всі країни блоку, а Україна виконає певні умови.

"На мій погляд, цього абсолютно недостатньо", - заявив журналістам А. Дуда.

"Я сподіваюся, що через кілька років Україна стане повноправним членом нашого альянсу, блоку НАТО", - додав він.

Анджей Дуда вважає, що після ухвалених у вівторок рішень шлях вступу до НАТО для України "не став ясним".

"Дуже складно скласти графік і практично неможливо, маючи на увазі, що нам потрібна єдність для ухвалення рішень у НАТО, зараз говорити про повноправне членство України", - зазначив президент Польщі.

Він наголосив, що наразі це неможливо через війну, що триває, і зобов'язання щодо колективної оборони в Північноатлантичному союзі.

Зі свого боку прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що саміт НАТО, який відбувся у вівторок, пройшов дуже добре.

"Ми увійшли в зали для переговорів єдиними і вийшли з нього єдиними", - зазначив К. Каріньш.

Відповідаючи на запитання про рішення Північноатлантичного союзу щодо перспектив членства України в НАТО, він заявив, що хоче, щоб "дещо відбулося швидше". Однак він підкреслив, що місце України в НАТО.

"Це неминучість", - вважає прем'єр-міністр Латвії.

Він підкреслив, що партнери зобов'язалися підтримувати Україну доти, доки вона не виграє війну. Коментуючи погрози з боку Мінська, він ще раз повторив, що Білорусь "є продовженням Росії".

Зі свого боку прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що розуміє розчарування Києва ухваленими рішеннями, але підкреслила, що це одностайна домовленість членів НАТО.

Політик також сподівається, що країна зрештою стане членом Альянсу, коли закінчиться війна і "відкриється вікно можливостей".

"Можливо, це буде дуже короткий період, коли Україна виштовхне Росію назад у Росію і у них буде можливість вступити в НАТО, тоді ми повинні зробити це дуже швидко, тому що це єдина гарантія безпеки, яка є найбільш стримуючою для Росії", - вважає прем'єр-міністр Естонії.

Альянс у вівторок вирішив не вимагати від України Плану дій щодо членства (ПДЧ), ухвалив рішення про створення Ради Україна-НАТО і затвердив довгостроковий план підтримки Збройних сил України.