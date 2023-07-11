Міністр закордонних справ Литви лідерам НАТО: Ніхто не може бути залишений наодинці в боротьбі за свободу

Боротьба України проти Росії нагадує Литві її власну історію і урок про те, що в боротьбі за свободу ніхто не повинен залишатися один, заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Виступаючи у вівторок на вечері для лідерів саміту НАТО в Палаці Великих князів у Вільнюсі, Ландсбергіс зазначив, що партизанські пісні, які прозвучали на початку заходу, нагадують про прагнення Литви до свободи і боротьбу за неї, а також про болісну історію самої Литви.

"Цей вогонь свободи продовжує горіти в серці кожного литовця. І коли Україна чинить опір російському терору, коли білоруси відмовляються кланятися підлому диктатору, коли море троянд або парасольок запрошує нас боротися за демократію, ми чуємо відлуння історії і пам'ятаємо урок, який ми засвоїли найкраще - що в боротьбі за свободу ніхто не може залишитися на самоті", - сказав Ландсбергіс на вечері.

За його словами, через три десятиліття після змін, спричинених розпадом Радянського Союзу, "стіна, яка розділяла Європу, знову виросла".

"Континент знову перебуває у стані війни, і нам доводиться озиратися на життя в умовах холодної війни", - сказав глава литовської дипломатії.

"Оскільки Росія розпочала агресивну війну проти України, послання з Вільнюса до світу є чітким - ми повинні бути сильними і солідарними. Ми повинні використовувати всі засоби - зброю, боєприпаси, навчання, розвідку, дипломатію - для досягнення остаточної перемоги України", - сказав пан Ландсбергіс.

Він зазначив, що зараз формується нова архітектура європейської безпеки, заснована на сильному НАТО, до якого нещодавно приєдналися Фінляндія і Швеція, а також "Україна як рівноправна і невід'ємна частина нашої безпеки".

"Наша безпека, від Балтійського до Чорного моря, від Атлантичного до Індійського і Тихого океанів, залежить від заснованого на правилах світового порядку, який ми всі повинні захищати", - сказав міністр.

Він знову висловив вдячність Німеччині за рішення розмістити бригаду в Литві перед обличчям загрози, а також "всім союзникам, чиї війська розгорнуті для захисту східних кордонів НАТО".

"Лише рішуча відповідь усіх нас може стримати московські дивізії і найманців, які діють лише за кілька годин від Литви. Тільки наша твердість може також стримати супротивників на інших континентах, які очікують, що ми відступимо перед економічним тиском або шантажем", - сказав Ландсбергіс.

Нагадавши про запрошення Литві вступити до НАТО, яке 21 рік тому у Вільнюсі зробив тодішній президент США Джордж Буш-молодший, пан Ландсбергіс закликав не втратити можливість дати такий шанс Україні.

"Ми повинні зробити це не лише для українців, але й для себе", - підсумував він.

У відповідь на заклик Києва до НАТО взяти на себе більш чіткі зобов'язання щодо членства України, лідери блоку домовилися у вівторок, що запрошення для України вступити до НАТО буде надіслано після того, як країни Альянсу узгодять його, а Україна виконає поставлені умови.

Альянс також погодився звільнити Україну від виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ). Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що це скоротить шлях України до НАТО "з двох кроків до одного".

Лідери НАТО також вирішили створити Раду Україна-НАТО і схвалили план довгострокової підтримки Збройних сил України.