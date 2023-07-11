НАТО запросить Україну до вступу, коли союзники дійдуть згоди і умови будуть виконані, - Столтенберг

Запрошення Україні до вступу в НАТО буде надано, коли члени Альянсу дійдуть згоди і країна виконає поставлені умови, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок на полях саміту Альянсу у Вільнюсі.

"Ми ... чітко дали зрозуміти, що направимо Україні запрошення на вступ до НАТО, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані", - сказав Столтенберг на прес-конференції за підсумками зустрічі лідерів країн НАТО.

Альянс також погодився скасувати вимогу щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ), що, за словами Столтенберга, змінить шлях України до членства в НАТО з "двоетапного процесу на одноетапний".

Крім того, лідери НАТО домовилися про створення Ради Україна-НАТО та затвердили багаторічну програму допомоги українським Збройним Силам.

"Сьогодні члени Альянсу погодили пакет з трьох елементів, які наблизять Україну до НАТО. По-перше, нова багаторічна програма допомоги Україні, яка дозволить перейти від радянських стандартів до стандартів НАТО..., по-друге, нова Рада Україна-НАТО - форум для кризових консультацій і прийняття рішень, де ми будемо зустрічатися на рівних, і по-третє, ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО", - сказав Столтенберг.

У вівторок, коли на саміті обговорювалася перспектива членства Києва, президент України Володимир Зеленський розкритикував "невизначеність" і "слабкість" НАТО щодо можливого членства його країни в Альянсі, заявивши, що формулювання, яке обговорювалося, стосувалося запрошення стати членом НАТО, а не членства України.

"Це безпрецедентно і абсурдно, коли не встановлюються часові рамки ні для запрошення, ні для членства України. При цьому навіть для запрошення України додаються розпливчасті формулювання про "умови". Складається враження, що немає готовності ані запросити Україну до НАТО, ані зробити її членом Альянсу", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Відповідаючи на запитання під час прес-конференції про свою реакцію на критику з боку Зеленського, генеральний секретар НАТО сказав, що Україні було надіслано "сильний і позитивний меседж".

"Те, про що сьогодні домовилися союзники, є сильним, об'єднаним і позитивним сигналом для України, не лише про підтримку, а й про шлях до членства", - сказав Столтенберг.

Відповідаючи на запитання про його реакцію на слова українського президента про "абсурдність" відсутності графіку надання членства, він повторив, що НАТО погодила значний пакет підтримки для Києва і окреслила дорожню карту до членства в Альянсі.

Столтенберг сказав, що це запропонований "практичний шлях для України на шляху до НАТО" і додав, що в тексті комюніке згадується про запрошення.

"Ніколи ще не було сильнішого послання від НАТО, як політичного послання про членство, так і конкретної підтримки з боку союзників по НАТО, військової підтримки, практичної підтримки", - зазначив він.

Перспективи членства Києва в Альянсі були найбільш обговорюваним питанням на саміті, оскільки Україна до цього часу закликала своїх партнерів взяти на себе зобов'язання щодо післявоєнного членства країни, в той час як Захід зайняв позицію, що Альянс зараз повинен зосередитися на практичній підтримці.

Лідери засуджують агресію Росії

Лідери НАТО у вівторок оприлюднили комюніке Вільнюського саміту, в якому неодноразово засудили дії Росії і підкреслили, що неспровокована війна Росії проти України "серйозно підірвала євроатлантичну і глобальну безпеку".

Лідери Альянсу підтвердили, що "не може бути безкарності за російські військові злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення..., включаючи примусову депортацію дітей та сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом".

Згідно з комюніке, руйнування Каховської дамби підкреслює жорстокі наслідки війни, розпочатої Росією, яка має глибокий вплив на навколишнє середовище, ядерну безпеку, енергетичну та продовольчу безпеку, світову економіку та добробут мільярдів людей у всьому світі.

У комюніке визначено низку загроз, таких як нарощування Росією військової присутності в регіонах Балтійського, Чорного і Середземного морів, збереження значного військового потенціалу в Арктиці, проведення масштабних навчань без попередження і раптових навчань та інших провокаційних заходів, в тому числі поблизу кордонів НАТО, посилення "гібридних дій" проти членів і партнерів НАТО, в тому числі зловмисної кібернетичної діяльності, незаконної і підривної діяльності російських спецслужб, а також зафіксовано зобов'язання Альянсу посилити наявні в його розпорядженні засоби для протидії таким діям Росії.

Лідери Альянсу закликали Росію негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити застосування сили проти України і "повністю і беззастережно" вивести всі свої сили і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

Водночас вони закликали всі країни не надавати жодної допомоги російській агресії та засудити всіх тих, хто активно сприяє російській війні.

Лідери Альянсу також відзначили роль Білорусі, яка продовжує надавати свою територію та інфраструктуру для того, щоб російські війська могли нападати на Україну і підтримувати російську агресію.

"Зокрема Білорусь, а також Іран повинні припинити свою співучасть з Росією і повернутися до дотримання міжнародного права", - йдеться в документі.

У комюніке також відзначається поглиблення військової інтеграції Росії з Білоруссю, в тому числі розгортання передового російського військового потенціалу і військового персоналу в Білорусі, що має наслідки для регіональної стабільності і оборони Альянсу, і міститься заклик до Білорусі припинити "зловмисну діяльність проти своїх сусідів", поважати права людини і основоположні свободи, а також дотримуватися міжнародного права.

Крім того, в документі підкреслюється, що НАТО "не прагне конфронтації і не становить жодної загрози для Росії".