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НАТО дасть Україні сильний, позитивний і єдиний сигнал щодо шляху до членства, - Столтенберг

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BNS 2023.07.11 11:58
Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг / Fot. E. Blaževič / LRT

Саміт НАТО у Вільнюсі надішле сильний, позитивний і єдиний сигнал щодо перспектив членства України, заявив у вівторок генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Послання буде позитивним; послання буде сильним; послання буде єдиним", - сказав він на початку саміту.

Глава НАТО додав, що очікує, що союзники погодяться наблизити Україну до Альянсу.

У понеділок Столтенберг заявив, що переговори про умови вступу України до НАТО ще тривають.

НАТО розглядає можливість скасування вимоги щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ), створення Ради Україна-НАТО та узгодження багаторічної програми допомоги українським Збройним силам.

31 країна-член НАТО все ще веде переговори щодо остаточного формулювання комюніке про те, як вирішити питання членства України в Альянсі.

# Саміт НАТО
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