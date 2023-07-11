НАТО дасть Україні сильний, позитивний і єдиний сигнал щодо шляху до членства, - Столтенберг

Саміт НАТО у Вільнюсі надішле сильний, позитивний і єдиний сигнал щодо перспектив членства України, заявив у вівторок генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Послання буде позитивним; послання буде сильним; послання буде єдиним", - сказав він на початку саміту.

Глава НАТО додав, що очікує, що союзники погодяться наблизити Україну до Альянсу.

У понеділок Столтенберг заявив, що переговори про умови вступу України до НАТО ще тривають.

НАТО розглядає можливість скасування вимоги щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ), створення Ради Україна-НАТО та узгодження багаторічної програми допомоги українським Збройним силам.

31 країна-член НАТО все ще веде переговори щодо остаточного формулювання комюніке про те, як вирішити питання членства України в Альянсі.