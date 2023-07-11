Ми повинні дати Україні механізм входу у відкриті двері НАТО, - Гітанас Науседа після перемовин з президентом США

Країни НАТО повинні надати Україні конкретний механізм входу у відкриті двері Альянсу, заявив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з президентом США у Вільнюсі.

"У питанні України президент (Джо Байден - BNS) налаштований оптимістично, він каже, що потрібно зробити певні речі, щоб членство України в НАТО стало реальністю, але сьогодні Сполучені Штати, я цитую його, є найбільшим прихильником України і будуть продовжувати підтримувати Україну до перемоги", - сказав литовський лідер журналістам після зустрічі з Джо Байденом.

"Найголовніше, що вже на цьому саміті НАТО ми зможемо знайти чіткий шлях до відкритих дверей НАТО. Одна справа - заявити, що двері НАТО відкриті, але інша справа - вказати конкретний механізм, як пройти через ці двері", - сказав він.