9 липня на одній з центральних площ Вільнюса відбувся мітинг із закликами до НАТО прийняти Україну 33-м членом альянсу. У період з 7 по 12 липня у різних країнах світу відбуваються десятки масових демонстрацій у рамках кампанії під назвою «UkraineNATO33rd». Ці акції спрямовані на підтримку надання офіційного запрошення Україні в ході Вільнюського саміту НАТО 11-12 липня у Литві стати 33-м членом Північноатлантичного Альянсу, як єдиної надійної гарантії сталого миру.

На мітингу зібралося до 500 учасників з національною символікою України та Литви.

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

Серед спікерів на заході був ветеран російсько-української війни, засновник благодійного фонду "Oleksandro Tereshchenko labdaros ir paramos fondas" Олександр Терещенко. Він не політик, а звичайна людина, яка у 2014 році була змушена взяти зброю і стати солдатом. Олександр знає про цю війну не з екрану телевізора, книжок чи чиїхось розповідей, а зі свого власного бойового досвіду. Цього досвіду йому вистачило щоб зрозуміти з ким має справу Україна та світ.

"Різниця в тому, що весь світ відчуває це через економічний тягар, а Україна щодня платить життями людей, цивільних та військових", - зазначає Олександр Терещенко.

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

Він зауважив, що ворог не визнає правил війни: "Так у них застаріла зброя, але її дуже багато. Так у них дуже не точна артилерія і ракети, тому вони зносять цілі міста та села. І я не знаю жодної армії світу, яка б мала такий бойовий досвід ведення війни проти противника, який переважає нас по чисельності та озброєнню окрім ЗСУ".

На думку Олександра Терещенка основним питанням на саміті НАТО має бути одне - це безпека Європи, а членство України це важлива складова цього. В аналогії з терактом на Каховській ГЕС він зазначив:

"Україна - та дамба, яка тримає цю орду і убезпечує Європу. Якщо не дай боже Україна не вистоїть, то ця навала хлине на Європу. Я не маю сумніву в тому, що Україна вистоїть".

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

Про негайне надання статусу 33-го члена НАТО закликав президент Світового Конгресу українців (СКУ) Павло Ґрод. Його організація, що об'єднує більше 20 мільйонів українців за кордоном, знаходяться у понад 60 країнах світу і за тиждень до саміту НАТО вже було проведено кілька акцій з закликом долучити до альянсу Україну. Він вважає, що не можна допустити помилки 2008-го року.

"Дайте Україні членство - це є головне прохання. Ми знаємо, що більшість країн це підтримують", - закликав Павло.

Він також закликав ніколи не опускати руки, бо російський агресор нас швидко не покине: "90 років тому Сталін намагався знищити український народ, а сьогодні це робить Путін. Зараз ми цього не дозволимо, і тому дуже важливо щоб ми трималися українців. Я переконаний, що Україна переможе, а росія паде. Питання лише скільки буде втрат українців".

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

Представник в Україні Асоціації білоруських ветеранів Андрій Кушнеров під час мітингу також наголосив, що необхідно щоб країни НАТО у вівторок та середу надали Україні членство: "Якщо не буде прийнято в найближчий час рішення по Україні, то вона все одно переможе. Питання лише в ціні. Я не хочу щоб ця війна тривала п'ять десять років. У всякому випадку ми переможемо. Питання у тому, яку ціну заплатить Україна і весь світ. Від НАТО нам потрібні поставки зброї та інтеграція в альянс".

Андрій зауважив, що рішення необхідно прийняти на саміті НАТО, щоб почалися процеси прийняття України в альянс, що може зайняти декілька років. Це необхідно зробити к моменту повернення окупованих територій, а до цього моменту потрібні розширенні поставки зброї.

Друге питання, яке мають розглянути на саміті НАТО за думкою Андрія - це що буде після війни: "Після перемоги України залишиться питання з Росією, яка захоче взяти реванш. У них забрали Балтику, чи хочуть вони відігратися. Відповідь очевидна".

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

Влада Думенко від Міжнародного центру української перемоги (ICUV) подякувала литовському народові. За всю підтримку, чітку непохитну позицію! Вона зазначила, що усі ми сьогодні зібрались, щоб зробити чітку заяву, висловити простий меседж. Україна має отримати офіційне запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі. Ukraine NATO now!

"Альянс матиме можливість прийняти історичне рішення: запросити Україну вступити до НАТО якомога швидше. Таке зобов'язання буде найефективнішим інструментом для припинення війни росії проти України, запобігання новій агресії, забезпечення демократичних трансформацій в Україні та відновлення через партнерство з приватними підприємствами у країнах-членах НАТО".

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

Влада зазначила, що українці - сильний народ! Він бореться і захищає демократію. Стоїть за наші спільні цінності, що українці звикли боротися з наслідками воєнних злочинів. З тероризмом, техногенними катастрофами і екоцидом.

"Росія вчиняє воєнні злочини з початку війни 2014 року. Вони ґвалтують жінок і дітей, викрадають людей, катують, зруйновують наші міста вщент. Маріуполь, Бахмут, Мар'янка, Сєвєродонецьк, - цих міст більше не існує. РФ продовжує тероризувати весь світ ядерною катастрофою, тримає в окупації Запорізьку атомну електростанцію, вона поводиться як варвар з бомбами та ракетами! Ми повинні зупинити ці звірства та запобігти майбутнім війнам у Європі!", - зауважила Влада Думенко.

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

"Сьогодні ми закликаємо НАТО надіслати офіційне запрошення Україні стати 33-м членом альянсу. Тільки такий чіткий крок допоможе нам деокупувати наші території та запобігти катастрофам, подібним до Нової Каховки. Тільки після встановлення повного контролю над територіями ми зможемо впоратися з наслідками екологічної катастрофи в Херсонській та Миколаївській областях. Вступ України до НАТО допоможе зупинити російський ядерний тероризм. І щоб запобігти катастрофам і вбивствам у майбутньому, російських вбивць треба притягнути до відповідальності!

Членство в НАТО - єдине гарантоване забезпечення сталого миру в Європі!

Запрошення України до НАТО - єдиний спосіб завершити війну, а не розширювати її, повернути салий тривалий мир в Європу. Зупинити імперіалістичні амбіції росії і переконатися, що цей конфлікт не повториться, коли росія знову зможе озброїтися та збере та натрейнує нових солдатів. Україна - демократія з найбільшою армією в Європі, яка має бойовий досвід. Тільки разом ми будемо сильнішими і переможемо агресора, встановивши стійкий мир!", - додала Влада.

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

До мітингу долучилась керівниця Конгресу українців Естонії Віра Коник. Вона була приємно здивована, що серед присутніх було стільки молодих людей. Вона розповіла, що в Естонії у п'ятницю відбувся мітинг на підтримку вступу України до НАТО. На нього дуже бурхливо відреагували російські пабліки.

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

Віра зазначила, що після розпаду СРСР країни Балтії поставили для себе основну задачу - вступ до ЄС та НАТО:

“Вони знали, що лише так можуть бути захищеними від російської агресії. Всі добре знають, що таке росія, СРСР, їх шовінізм та імперіалізм. 13 років цілеспрямовано до цього йшли і в 2014 вони стали членами НАТО. Нажаль не всі українці розуміли значення цього. Знадобилась така страшна війна щоб зрозуміти, що тільки у підтримці партнерів може бути захищена незалежність України. Ми дуже сподіваємось, що саме зараз у Вільнюсі це станеться, бо країни Балтії та Польщі є тими локомотивами які підштовхують Україну до альянсу. Віримо, що Україна стане 33 членом НАТО".

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

Учасники мітингу переконані, що запрошення України до НАТО та початок переговорного процесу дасть величезний поштовх реформам у секторі оборони та безпеки. З рекордно високою підтримкою членства в НАТО з боку 82% українців, переговори про вступ посилили б стійкість країни.

Запрошення України до НАТО на думку учасників акції є єдиним способом покласти край, а не розширити війну, повернути стійкий мир у Європу, покласти край імперіалістичним амбіціям РФ та переконатися, що цей конфлікт не повториться, коли Росія переозброїть і навчить своїх новобранців. "Це час історичних викликів, які вимагають історичного лідерства, і Захід не повинен боятися, адже українці не бояться".

У період з 7 по 12 липня у різних країнах світу мають відбутися десятки масових демонстрацій у рамках кампанії під назвою «UkraineNATO33rd». Ці акції спрямовані на підтримку надання офіційного запрошення Україні в ході майбутнього саміту НАТО (11-12 липня, м. Вільнюс, Литва) стати 33-м членом Північноатлантичного Альянсу, як єдиної надійної гарантії сталого миру.

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

Організатори та учасники акцій зазначають, що згаданий саміт має історичну місію: встановити ефективні гарантії безпеки для України та Європи, а також надати Україні запрошення до членства в Альянсі. На їхню думку, перед обличчям цих історичних викликів потрібне виняткове лідерство.

Координатори кампанії (Communities Army of Ukraine, ICUV, Klych) наголошують на тому, що як союз демократичних країн, Альянс повинен прислухатися до голосу своїх громадян. Вони закликають всі небайдужі громади різних країн вийти на вулицю, продемонструвати свою непохитну підтримку Україні, а також – використовувати при тому тематичний хештег кампанії #UkraineNATO33rd.

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

До міжнародних заходів також доєдналося Посольство України в Литовській Республіці. Наша дипломатична установа домоглася того, що у Вільнюсі, у період проведення саміту НАТО, на більшості рекламних моніторів міста та у громадському транспорті буде транслюватися тематична графіка кампанії – стилізована під український тризуб зірка Північноатлантичного Альянсу з чотирма променями та числом 33, а також хештегом #UkraineNATO33rd та слоганом «Ukraine is welcome in NATO!», яку розробив відомий український художник Андрій Єрмоленко. Ця графіка, а також графіка розроблена «Міжнародним Центром Української Перемоги», вже використовувалася та ще використовуватиметься учасниками мітингів у інших країнах.

На початку кампанії організатори планували залучити 33 міста держав-членів НАТО, відобразивши зрозумілий символізм цього числа, проте в ході її підготовки кількість бажаючих зросла і наразі становить близько 40 міст. У Римі та Стокгольмі тематичні мітинги вже відбулися 2 липня, у Варшаві – 4-го.

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

Перелік міст-учасників кампанії можна переглянути за посиланням.

Приєднатися можна тут.

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Для того, щоб стати членом Альянсу, Україні потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування своїх збройних сил відповідно до стандартів НАТО, схвалення та ратифікація парламенти всіх країн-членів НАТО, а потім – сам вступ.

Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення / фото: Олег Головатенко / LRT

Наразі, після цьогорічного вступу до НАТО Фінляндії, членами Альянсу є 31 країна. Найбільш імовірно, що 32-членом військово-політичного блоку стане Швеція. Раніше президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання, що наша держава може і повинна стати 33-м членом Північноатлантичного Альянсу.