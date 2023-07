Україна має стати 33 членом НАТО: У Вільнюсі закликали альянс прийняти історичне рішення

До міжнародних заходів також доєдналося Посольство України в Литовській Республіці. Наша дипломатична установа домоглася того, що у Вільнюсі, у період проведення саміту НАТО, на більшості рекламних моніторів міста та у громадському транспорті буде транслюватися тематична графіка кампанії – стилізована під український тризуб зірка Північноатлантичного Альянсу з чотирма променями та числом 33, а також хештегом #UkraineNATO33rd та слоганом «Ukraine is welcome in NATO!», яку розробив відомий український художник Андрій Єрмоленко. Ця графіка, а також графіка розроблена «Міжнародним Центром Української Перемоги», вже використовувалася та ще використовуватиметься учасниками мітингів у інших країнах.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme