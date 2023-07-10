Naujienų srautas

Громадський транспорт
Новини 1 год. тому

Через кібератаки можливі перебої в транспортних послугах у Вільнюсі

Зал Акту 11 березня. Ілюстративно
Новини 1 год. тому

Колишні президенти Литви закликали лідерів НАТО запросити Україну до вступу

Литовська художниця Номеда Чюрльоніте стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну
Новини 2 год. тому

Українська Хвиля: Номеда з Коломиї, або Як литовська художниця стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну

Мітинг у Вільнюсі
Новини 4 год. тому

На саміт НАТО у Вільнюс збираються лідери Альянсу

Фото священника Сергія Дмитрієва з бійцями, де він сидить за столом посередині, облетіло весь світ
Новини 6 год. тому

Український та литовський історик і письменник Артем Петрик видав нову книгу "Його звуть Падре"

Армія під інформаційною атакою. Ілюстративно
Новини 6 год. тому

З наближенням саміту НАТО литовська армія фіксує зростання дезінформації

Президенти Польщі і України Дуда і Зеленський у Луцьку 9 липня 2023 року
Новини 22 год. тому

Президент Польщі відвідав Луцьк

Аркадій Винокур
Новини 1 д. тому

Литовська столиця у неділю ввечері скандуватиме "Запросимо Україну до НАТО!"

Гедрімас Єглінскас
Новини 1 д. тому

Гедрімас Єглінскас: "Не запросити до НАТО країну, яка найбільш готова відбивати загрози, - це парадокс"

Джо Байден
Новини 1 д. тому

Президент США Байден виступить у Вільнюсі з публічною промовою

Акція протесту у Вільнюсі проти акції "Телефонуй в Росію"
Новини 1 д. тому

Рекламна кампанія "Телефонуй в Росію" у Литві зупинена

Реклама акції "Зателефонуй в Росію" на вулицях Вільнюса перед самітом НАТО
Новини 2 д. тому

Громадські діячі Литви критикують акцію "Телефонуй в Росію" і закликають зрозуміти українців, автори акції наполягають на щирості і ефективності

Гітанас Науседа
Новини 2 д. тому

Гітанас Науседа: НАТО у Вільнюсі має надати "дуже чіткий" статус Україні після війни

Прапор України біля Вільнюського аеропорту
Новини 2 д. тому

Від телевежі до вулиць: Вільнюс забарвлюється у кольори України на час саміту НАТО

Володимир Зеленський
Новини 2 д. тому

Візит Зеленського на саміт НАТО залишається інтригою: "Українці тримають цей меседж до останнього"

Білий дім (США)
Новини 2 д. тому

У Білому домі підтвердили неофіційні переговори щодо України

Новини2023.07.10 14:24

Колишні президенти Литви закликали лідерів НАТО запросити Україну до вступу

B
BNS 2023.07.10 14:24
Зал Акту 11 березня. Ілюстративно
Зал Акту 11 березня. Ілюстративно / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Колишні президенти Литви та підписанти Акту* 11 березня закликали лідерів НАТО запросити Україну до вступу в Альянс.

"Збираючись у Вільнюсі на саміт НАТО, ви маєте можливість прийняти історичне рішення і запросити Україну до вступу в НАТО, не зволікаючи і не чекаючи закінчення війни", - йдеться у зверненні, адресованому президенту Гітанасу Науседі та главам держав і урядів країн-членів НАТО.

"Життями, які вони пожертвували за свободу всіх нас, Україна та її народ заслуговують на те, щоб ми всі разом захищали кожен сантиметр української землі. Ваше рішення може зупинити російську агресію проти України", - йдеться у листі.

Лист підписали колишні президенти Литви Валдас Адамкус і Даля Грибаускайте, а також підписанти Акту 11 березня.

У вівторок у Вільнюсі розпочнеться саміт НАТО, на якому обговорюватимуться перспективи України в НАТО.

*Акт про відновлення незалежності Литовської держави або Закон від 11 березня (лит. Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo) — це декларація про незалежність Литви, прийнята 11 березня 1990 р., підписана усіма членами Верховної Ради Литовської Республіки на чолі з Саюдісом. Закон наголошував на відновленні та правовій безперервности Литви міжвоєнного періоду, яка була окупована СРСР і втратила незалежність у червні 1940 року.

# Саміт НАТО# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Громадський транспорт
1 год. тому

Через кібератаки можливі перебої в транспортних послугах у Вільнюсі

Литовська художниця Номеда Чюрльоніте стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну
15
2 год. тому

Українська Хвиля: Номеда з Коломиї, або Як литовська художниця стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну

15
Мітинг у Вільнюсі
4 год. тому

На саміт НАТО у Вільнюс збираються лідери Альянсу

Фото священника Сергія Дмитрієва з бійцями, де він сидить за столом посередині, облетіло весь світ
5
6 год. тому

Український та литовський історик і письменник Артем Петрик видав нову книгу "Його звуть Падре"

5
Армія під інформаційною атакою. Ілюстративно
6 год. тому

З наближенням саміту НАТО литовська армія фіксує зростання дезінформації

Президенти Польщі і України Дуда і Зеленський у Луцьку 9 липня 2023 року
22 год. тому

Президент Польщі відвідав Луцьк

Аркадій Винокур
1 д. тому

Литовська столиця у неділю ввечері скандуватиме "Запросимо Україну до НАТО!"

Гедрімас Єглінскас
1 д. тому

Гедрімас Єглінскас: "Не запросити до НАТО країну, яка найбільш готова відбивати загрози, - це парадокс"

Джо Байден
1 д. тому

Президент США Байден виступить у Вільнюсі з публічною промовою

Акція протесту у Вільнюсі проти акції "Телефонуй в Росію"
1 д. тому

Рекламна кампанія "Телефонуй в Росію" у Литві зупинена

Фото священника Сергія Дмитрієва з бійцями, де він сидить за столом посередині, облетіло весь світ
5
2023.07.10 09:50

Український та литовський історик і письменник Артем Петрик видав нову книгу "Його звуть Падре"

5
Мітинг у Вільнюсі
2023.07.10 11:19

На саміт НАТО у Вільнюс збираються лідери Альянсу

Президенти Польщі і України Дуда і Зеленський у Луцьку 9 липня 2023 року
2023.07.09 17:14

Президент Польщі відвідав Луцьк

Литовська художниця Номеда Чюрльоніте стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну
15
2023.07.10 13:58

Українська Хвиля: Номеда з Коломиї, або Як литовська художниця стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну

15
Армія під інформаційною атакою. Ілюстративно
2023.07.10 09:10

З наближенням саміту НАТО литовська армія фіксує зростання дезінформації

Громадський транспорт
2023.07.10 14:50

Через кібератаки можливі перебої в транспортних послугах у Вільнюсі