Колишні президенти Литви закликали лідерів НАТО запросити Україну до вступу

Колишні президенти Литви та підписанти Акту* 11 березня закликали лідерів НАТО запросити Україну до вступу в Альянс.

"Збираючись у Вільнюсі на саміт НАТО, ви маєте можливість прийняти історичне рішення і запросити Україну до вступу в НАТО, не зволікаючи і не чекаючи закінчення війни", - йдеться у зверненні, адресованому президенту Гітанасу Науседі та главам держав і урядів країн-членів НАТО.

"Життями, які вони пожертвували за свободу всіх нас, Україна та її народ заслуговують на те, щоб ми всі разом захищали кожен сантиметр української землі. Ваше рішення може зупинити російську агресію проти України", - йдеться у листі.

Лист підписали колишні президенти Литви Валдас Адамкус і Даля Грибаускайте, а також підписанти Акту 11 березня.

У вівторок у Вільнюсі розпочнеться саміт НАТО, на якому обговорюватимуться перспективи України в НАТО.

*Акт про відновлення незалежності Литовської держави або Закон від 11 березня (лит. Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo) — це декларація про незалежність Литви, прийнята 11 березня 1990 р., підписана усіма членами Верховної Ради Литовської Республіки на чолі з Саюдісом. Закон наголошував на відновленні та правовій безперервности Литви міжвоєнного періоду, яка була окупована СРСР і втратила незалежність у червні 1940 року.