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Новини2023.07.10 14:50

Через кібератаки можливі перебої в транспортних послугах у Вільнюсі

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.07.10 14:50
Громадський транспорт
Громадський транспорт / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

У понеділок внаслідок DDoS-атаки (розподілена відмова в обслуговуванні) було порушено роботу деяких сайтів і транспортного мобільного застосунку в литовській столиці.

"Наразі знову відбуваються DDoS-атаки на нашу країну, цілеспрямовані DDoS-атаки", - заявив у понеділок журналістам керівник Національного центру кібербезпеки (НЦКБ) Людас Алішаускас.

Він підтвердив, що через ці атаки не працюють система m.Ticket і сайт GoVilnius.lt.

"Наразі це основні, помітні послуги, які безпосередньо потрібні нашим гостям і які доступні. Ми говоримо про ці послуги і про те, що наразі мають місце перебої в них", - сказав глава НЦКБ.

Атаки було зафіксовано в той момент, коли Вільнюс готується до саміту НАТО, який розпочнеться в столиці у вівторок. Алішаускас підкреслив, що установам необхідно готуватися до кіберзагроз, зважувати ризики.

"Сьогодні ми змушені констатувати, що багато керівників компаній, причому я говорю як про приватний, так і про державний сектор, трохи відсувають ризик кіберзагроз на другий план, і тоді залишаються тільки симптоми: у нас один інцидент, у нас інший", - сказав він.

Наразі НЦКБ працює в посиленому складі у співпраці зі спецслужбами і поліцією, а також із зарубіжними партнерами.

У неділю до центру надійшли повідомлення ще про два кіберінциденти, коли внаслідок порушень роботи регіональної радіостанції та одного з міських торгових центрів в ефір було запущено дезінформацію.

Центр не уточнює характер поширеної дезінформації. За даними BNS, вона була спрямована проти НАТО і поставок зброї в Україну.

Зі свого боку, постачальник послуг мобільного зв'язку та інтернету Telia повідомив у понеділок, що в каналах Telegram активно лунають заклики до атак на різні державні установи та компанії Литви. Фахівці компанії відстежують сплеск DDoS-атак на найбільшу інтернет-мережу Литви, унаслідок яких тимчасово постраждали кілька компаній та організацій, що перебувають у віданні муніципалітетів.

# Країни Балтії
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