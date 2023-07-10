Українська Хвиля: Номеда з Коломиї, або Як литовська художниця стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну

На каналі Радіо LRT Klasika передача "Українська Хвиля". У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо Вас, друзі!

Сьогодні ми познайомимо Вас з яскравою мистецькою зіркою, яка осяяла своїм талантом Литву і Україну. За походженням вона литовка. Втім, нині її цілком можна вважати українською литовкою або литовською українкою - настільки тісно переплелися в її долі дві рідні їй країни. Це сучасна художниця Номеда Чюрльоніте. Вже за хвилину ми спілкуватимемося з нею в нашій студії, а поки трохи інформації про гостю у рубриці "Досьє":

Номеда Чюрльоніте народилася 1974 року у Вільнюсі в родині художника дисидента, яка була депортована свого часу радянською владою до Сибіру.

народилася 1974 року у Вільнюсі в родині художника дисидента, яка була депортована свого часу радянською владою до Сибіру. По закінченні школи переїхала до Лондона, здобула освіту у Вестмінстерському коледжі, працювала на показах мод, телебаченні і зйомках фільмів як візажист. Вивчала графічний дизайн, комп'ютерну верстку, веб-дизайн та цифровий монтаж фільмів в технологічному центрі Ноттінг Дейл.

Брала участь в організації фестивалю Портобелло, тривалий час була учасницею електронної крауд-формації нове покоління альтернативних митців.

Як художниця Номеда Чюрльоніте розкрилася і успішно творить в напрямі абстракціонізму, ґрунтуючи образність не на мотивах, запозичених із навколишньої реальності, а на кольорі, лінії, формі та текстурі. Її перша персональна виставка відбулася в Лондоні у 2000-му році.

Вже 13 років поспіль Номеда живе в Україні у містечку Коломия на Івано-Франківщині. Пише картини, влаштовує власні виставки і бере участь у вернісажах, веде дитячу художню студію разом з чоловіком, виховує двох донечок.

Запис передачі "Українська Хвиля" з Номедою Чюрльоніте. Ведуча передачі Олена Головатенко / фото: Олег Головатенко / LRT

- Дякую, Олеже, за представлення нашої гості. Я ж додам, що велика війна застала Номеду вдома в Україні. Згодом вона вивезла дітей до Вільнюса, але потім родина прийняла рішення повернутися до України. Ну і сьогодні Номеда Чюрльоніте в "Українській Хвилі". Доброго дня Вам!

- Доброго дня, Олено!

- Рада вітати вас у нашій студії, і одразу дозвольте те питання, яке, напевно, Вам часто задавали, але все ж таки я не стримаюся. Чи правда, що ви - нащадок знаменитого роду Чюрльоніса? Чи ви просто однофамільці?

- Я зараз так точно не можу сказати, але розшукую нашого спільного родича. І уже вчора навіть була в архівах, і почала шукати. Але ми навіть з моєю мамою вчора говорили, і тато завжди казав, що ми є з того самого роду. Дайте мені кілька місяців, і я остаточно буду знати, бо це питання мені усі ставлять.

- Але точно можна сказати напевно, те, що вас поєднує з генієм литовської культури Мікалоусом Костянтинасом Чюрльонісом, - це те, що і він був художником передусім, і ви художниця. Українська художниця литовського походження. Як так сталося, що ви пов'язали свою долю з Україною?

Роботи Номеди Чюрльоніте / фото: Олег Головатенко / LRT

- Любов!

- Кохання!

- Кохання, так! Я ніколи не очікувала, що буду жити в Україні. Але так сталося, коли я жила в Лондоні, дуже багато подорожувала, і одного разу малювала таку величезну картину два метри на метр вісімдесят. І у мене вийшли такі, знаєте, українські церкви! Я кажу: "Все, я хочу поїхати в Київ!".

- Тобто, до цього ви не були в Україні?

- Ніколи не була.

- Дивовижно!

- Проходить трішки часу - зустрічаю першого українця в житті. Тиждень проходить - і ми вже разом живемо.

- Тобто Україна увірвалась у ваше життя?

- Увірвалася, так! Я жила на Ліверпуль стріт, і приходжу зустрітися зі своїм цим новим знайомим. А він стоїть з двома комп'ютерами. Кажу: "А ти куди?" - "Жити з тобою". Тобто кохання нас поєднало. Ми прожили трішки часу в Лондоні й вирішили поїхати, він дуже хотів додому, до України.

І він поїхав, потім я приїхала. І ми вирішили вже жити там, в Коломиї. Коломия для мене просто чудове містечко. Це маленьке дуже містечко. Архітектура для мене трішки була схожа на Вільнюс. Ніколи я цього не очікувала. У перші дні їздили в гори, я дивилась на ті церкви: то дерев'яна якась церква, то якісь кольори, якась синя з куполами… Я думаю, що я там (в Україні - ред.) ніби раніше і жила. Розумієте, таке, як рідне було!

Литовська художниця Номеда Чюрльоніте стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну / фото: Олег Головатенко / LRT

- Тобто ви наче у свою стихію фактично повернулися?

- Абсолютно в свою стихію. Тихенько, нікуди не треба було поспішати. Звичайно, народилися діти, і все було добре до подій (широкомасштабної війни - ред.). Перший раз було, що за Майдан я дуже сильно переживала, зробила величезну серію картин (а я малюю великі картини), виставила зразу в Києві, дві виставки було, отримала нагороду за одну картину. Там був конкурс в музеї Сакварелідзе, тобто люди були вражені. Коли малювала, то дуже-дуже переживала за то. Я малюю-малюю і ще нічого не розумію про цей Майдан. І ще якісь квіти там... І потім у мене виходить "Старий" - так називається перша картина з тієї серії. Тому що старий, такі очі, перекошений ніс, шини, пам'ятаєте, горіли... І ось так в мене серія вийшла тих картин величезних "Майдан".

Дуже переживала, бо якось поєднала оте, що ми тут переживали у 1991-му році, і на цьому майдані. Потім вже трішки заспокоїлися. Знов живем-живем, дивимося, куди йде ця війна? Дивишся на людей, які прийшли з фронту без рук, без ніг... розумієте? Я просто робила ті картини. Коли роблю картини, я не думаю, все йде підсвідомо. Чи воїн без руки, розумієте?

І зараз остання картина, і виставка була, спалене місто. І я як зараз, приїхала в Україну назад, як я подивилася на цю картину... Ну, це наше, от наші часи, теж коли багато чого згоріло. Розумієте? Ну таке, я думаю, що навіть художник має якесь передчуття…

Роботи Номеди Чюрльоніте / фото: Олег Головатенко / LRT

- Тема війни - найголовніша і зараз всім відлунює і бринить в серцях. І коли мільйони людей через війну масово виїжджали з України, то ваша родина навпаки прийняла рішення повернутися. Ви приїхали з Вільнюса, умовно безпечного, бо це також прикордоння з Білоруссю і Росією. Ви не шкодуєте про те, що зараз ваші діти все-таки в Україні?

- Я не можу шкодувати, бо так само в Україні є мій дім. Там є моє кохання, мої друзі, сім'я. І я, коли повернулася в Україну, була дуже горда, що мала сили поїхати туда і хоча б якось наближати нашу перемогу. Я є у Спілці художників України. Ми робимо величезні аукціони, продаємо свої картини на армію, купуємо дрони. Якщо нас там не буде, то хто там буде? Якщо кожний поїде, то ворогу буде легше зайти.

- Зізнаюся і скажу слухачам, що якраз саме Номеда Чюрльоніте в березні минулого року була тією людиною, яка однією з перших простягнула руку допомоги нашій родині. Коли ми вимушені були рятувати свою дитину на той час із заблокованого росіянами Чернігова, то якраз уже врятовані, ми жили тоді в готелі у Вільнюсі, і подзвонила Номеда. Я нікого не знала взагалі у Вільнюсі. І це була одна з перших людей, хто запропонував дружню підтримку, просто обнятися, пройтися містом, поспілкуватися. Це було дуже вражаюче! Спасибі вам, Номедо! Спасибі за те, що ви зараз робите для України, для українців. Попри все, як ви кажете, ви проводите виставкову діяльність, і я знаю, що ваші виставки були як в Україні, так і в Литві. Можна розказати про те, що ви зараз показуєте людям, чим підтримуєте їх?

- Так! Приїхала в Україну, в Коломию і наша голова спілки Катерина Каркадим, чудовий мистецтвознавець, професор, каже, нам потрібне спілкування з воїнами. Є у нас художник Олег Киричук, писанки він малює. І вона каже: нам потрібно зробити обереги для воїнів на фронт. Я сиджу, думаю, ну, я абстрактист, колорист-абстрактист… і кажу "Добре, зроблю!". І я сіла і почала малювати ангела. І у мене таке, знаєте, дивлюся на суху траву - ангел! Ангелочки такі. Катерина каже, що це у тебе не ангели, це в тебе феєчки. І енергія пішла така, що я хотіла, щоб тими крилами змило, забрало ту всю нечисть з України і з наших людей. Зробила сім, вони пішли на фронт з вишивкою.

І я почала ангелів малювати. Зробила одну виставку. Дзвонить музей Василя Касьяна зі Снятина: "Чи можемо ваші ангели?". Кажу, так, звичайно! Дзвонять із Центру сучасного мистецтва в Івано-Франківську: "Чи можемо ваші ангели показати?" Я кажу, що іще вони висять, я не можу забрати. Тобто зробила в сучасному центрі (дуже чудовий центр у Франківську) зробила виставку "Втеча часу". Там уже роботи абстрактні. Але теж які зроблені і перед війною. Я жіночі обличчя малюю такі різні з тривогою. Потім дивлюся на них, тривога в тих очах. Тобто, кажу, це передвоєнний цей стан на нас всіх вплинув.

Роботи Номеди Чюрльоніте / фото: Олег Головатенко / LRT

Ще хочу сказати, що був такий конкурс в Англії український. Теж 120 художників, відібрали їхні картини. То було на Портобелло Роуд. Бейкер Галерея взяла дві моїх картини, потім в Кардіфф. І дуже мені було приємно, що остання картина, коли я їхала з України 8 березня, стояла на мольбертах. Там така церква була, я в тому стані квіти абстрактні намалювала. А коли приїхала уже в червні і коли заїжджала в Україну, вразили "їжаки" протитанкові, я також їх домалювала.

Це така церква стоїть, квіти, "їжаки". Я назвала її "Весна-22". І ця картина пройшла в Англію. Ще інша була така теж абстрактна, теж перед війною. Тобто дві картини, і там якийсь колекціонер вже їх забрав. Тобто мені було дуже приємно, що люди, ті, хто відбирав, відчули все. Необов'язково показувати кров, щось таке… А тут квіти, зламана наша весна така.

- Сьогодні в "Українській Хвилі" ми знайомимо вас з талановитою художницею Номедою Чюрльоніте. Вона народилася в Литві, живе в Україні, а дух свободи увібрала від своїх предків. Дідусь Номеди був мером литовського містечка, і за непокору радянській окупації разом з родиною був засланий до Сибіру. Батько Номеди - художник, також не був прихильником радянської влади. Сама Номеда народилася у Вільнюсі, вона добре пам'ятає багатотисячні мітинги за проголошення незалежності Литви, штурм Вільнюської телевежі та совєтські танки на вулицях литовської столиці у січні 1991 року.

Може тому особливо гостро сприйняла українські майдани, і всіма силами допомагає тепер фронту. Україна - її друга Батьківщина, її біль і її любов.

Повертаємося до розмови в студії. На жаль, радіо не дозволяє показати ваші картини, але ми можемо розповісти про вашу творчість. Давайте спробуємо представити слухачеві те, з чим ви працюєте, які ваші теми улюблені, образи, про напрям, у якому ви працюєте. Це не реалізм?

- Не реалізм, я є сучасний художник. Тато мій був художником. А перше, що на мене вплинуло, - це Сальвадор Далі, сюрреалізм. Я обожнювала сюрреалізм, абстракцію, мені не було цікаво дивитись, як там намальовано правильно стілець чи яблуко. Мені цікаво все-таки, коли малюєш і можеш відчути енергію. Енергію мазка, кольору. Через це можна передати ідею, що ти хочеш сказати.

Литовська художниця Номеда Чюрльоніте стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну / фото: Олег Головатенко / LRT

- Воно настільки мені здається, притаманно вашій натурі. Я не знаю, чи відчувають слухачі, а я поруч, буквально метр від Номеди в студії, і від неї просто йде така сила неймовірна, оця експресія, і вона відчутна! Ви сильна особистість, і оця сила мистецтва в картинах розчинилася. Особливий бальзам на душу - ваша українська мова. Як швидко її вивчили?

- Я вчилася зі своїми дівчатами. У мене двоє дівчат, перший клас, донечки. І я навчалася з ними. Плюс дуже важко у нас в Коломиї не навчитися української мови. Бо всі люди говорять українською мовою. І це був ще один момент, чому ми повернулися. Бо було дуже важко в Литві дивитися, коли у нас йде війна, скільки є російськомовного контенту і наскільки це важко. Мій тато був вивезений в Сибір, ми виросли в націоналістичній сім'ї. Вся сім'я жила у переконанні, що ми є литовцями, що це наша земля. І коли ти бачиш таку неповагу до наших цінностей, ми хотіли назад слухати українську мову.

- Тобто дуже насправді відрізняється інформаційне поле в Україні нині і в Литві, Ви хочете сказати, так?

- Так, так.

- Це при тому, що Литва - найбільш дружня до нас країна і найбільше допомагає, все одно впливи російських інформаційних наративів відчутні як на свіже око?

- Я не можу сказати так, що це офіційний рівень. Це більше в місті серед людей, але все рівно можеш почути: "А що там ця Литва?".

- Можливо, Вам не дуже приємно, але треба говорити про те, що все-таки в Литві є певний відсоток населення, який, скажімо так, лояльний до московського режиму.

- Я мала навіть такі інциденти.

Литовська художниця Номеда Чюрльоніте стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну / фото: Олег Головатенко / LRT

- Як діти сприйняли повернення додому? Все-таки там тривоги постійні, вони будять серед ночі часто. Немає спокійного життя не зважаючи на те, що відносно спокійний регіон Західна Україна.

- Діти маленькі більше, ніж ми розуміють ситуацію. Вони, як індикатори. Вони йдуть в школу, і вони знають, що сьогодні буде сирена. Облаштовані бомбосховища у нас дуже чудові в Коломиї, зокрема, в першій школі, в яку мої діти ходять. І вони кажуть: "Мамо, ми прийшли, сирена почалася і ми все, чик-чик, швидко йдемо до бомбосховища".

- Дітей війна дисциплінувала і навчила жити в нових умовах?

- Так, вони все знають. Але там (у бомбосховищі - ред.) вони не лише сидять, вони навчаються, роблять домашні завдання, в якісь ігри грають. І ну так, все нормально. Тільки сирени, і літають літаки, трішки важко, бо дрижить все.

- Номедо, чи можемо ми повернутися на 13 років назад і спитати, оскільки ви обрали своєю другою батьківщиною Батьківщину чоловіка, якою вона вам видалася? От якою пам'ятаєте її все-таки? Художник, напевно, помічає все-таки те, що не помічають інші люди.

- Я пам'ятаю дуже-дуже сонячною. Дуже багато сонця, дуже багато квітів, дуже багато кольорів, чудові люди. Я навіть ніколи не думала, що кудись ще хочу переїхати. Ну може медицина мені трошки не подобалася або щось інше. Кажу чоловікові, ой, то вже хочу їхати,. А він каже: у нас гори і річка. Ні, ні - кажу, - все, залишаємось! У нас же знаєте, Карпати, у нас чудово, у нас гриби, ми ходимо щотижня воду беремо з гір. Тобто у нас класно!

Литовська художниця Номеда Чюрльоніте стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну / фото: Олег Головатенко / LRT

- Але ж позаду був Вільнюс, була Європа і була Велика Британія, де Ви вчилися і працювали багато років, була урбаністика. Не було бажання повернутися до комфорту європейського?

- Дуже було важко два роки. Раніше постійно треба кудись йти, треба щось робити. А тут релакс, розумієте? Тут городи. У мене ось два городи.

- Тобто Україна вплинула позитивно?

- Так, так! І кажу, це дуже-дуже класно, і дуже іноді шкодую, що люди за кордоном іноді невірно думають про Україну. В цьому винна російська пропаганда. Європейці часом думають, що там, в Україні, якось інакше, якісь інакші люди.

- Навіть зараз?

- Так! Це була все штучно зроблена пропаганда. Так само, як і з українською історією.

- Нас пов'язують століття взаємного спілкування і проживання не тільки на територіях, пов'язаних культурно, але й історично: ми були в давнину однією державою. На вашу думку, що в українцях і литовцях є спільного і навпаки в чому ми різні?

- Та ми дуже, дуже різні. Литовці дуже повільно все роблять. Литовці такі, знаєте, як мій чоловік приїжджав, він каже, у вас стерильна чистота. Нас там вчили завжди, щоб ми не смітили. Українці дуже емоційні. Можливо саме цей регіон, що ми в горах, де гуцули. А кольори? Навіть подивитися на наші писанки, які кольорові, скільки різновидів в Україні! А в Литві воно простіше все. І земля інша. Як в Україні родить земля! Як я кажу, квіти, все буяє! Картопля там, розумієте, все! Тут, в Литві, таке більш стримане, холодніші люди.

Литовська художниця Номеда Чюрльоніте стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну / фото: Олег Головатенко / LRT

- Чи є щось таке, до чого все-таки не можете звикнути в Україні?

- Так, дуже непунктуальні люди. Вони можу сказати "я приду", а я ж буду навіть раніше сидіти і чекати. Навіть наші родичі. Кажу: "Мамо, приходьте на 6-ту годину на день народження дитини!". Приходять на восьму. Є отакий момент у них. Українці мають, як італійці, розслабленість таку.

- Ви бачите зараз Литву, яка мобілізувалася і не полишає Україну сам-на-сам з бідою, і допомагає, як ніхто в Європі. Ви живете в Україні і проживаєте цю війну. Можливо, є такі меседжі, які ви хотіли б донести з України своїм землякам-литовцям? Проговорити те, що думається, коли людина з одного світу їде в інший.

- Ми мусимо задуматися про наше майбутнє. Як про українське, так же само і про литовське. Україна переживає дуже важкі часи. Ми ніколи не могли подумати про такі часи, що будуть танки, бомбардування. Я думала, що вже ми якось перейшли через ті війни, вбивства солдатів. Я кажу, що Україна тримає цей фронт. Якщо впаде Україна, ми не знаємо, що буде далі. Військові, які знають про ситуацію, але люди теж мусять думати, що буде завтра.

- Хто вас чекає в Литві? До кого ви приїжджаєте?

- Я приїжджаю до мами. Мама є, тато помер у 2016 році, а тут ще, слава Богу, є і брат теж. Він повернувся з Лондона жити в Литву. І дуже багато, до речі, моїх друзів вже повертаються, бо в Литві дуже-дуже класно, це наша земля, ми всі говоримо литовською. Вдома є вдома.

- Напевно, зарано говорити про майбутнє ваших донечок, але все-таки яким ви його бачите як мама? Їм вирішувати, ясна річ. Але ви бачите його в Литві чи в Україні?

- Ситуація зараз така, що я думаю, що буде або Литва, або десь. Я кажу, що нам дуже важко там. А як вони вирішать?.. Вони дуже музикальні, грають на скрипці і співають, навчаються. Ще важко планувати, життя покаже.

Литовська художниця Номеда Чюрльоніте стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну / фото: Олег Головатенко / LRT

- Що вас зараз надихає?

- Що я завтра їду додому в Україну. Чекаю, чекаю! Я би вже раніше поїхала. І не хочеться, але і дуже-дуже хочеться, так! Все рівно, там ми живемо, я маю свій город, я копаюся в тому городі. Маю таких чудових друзів там, художників заслужених України - наша така маленька спілочка в Коломиї, і ми там всі, як вдома. Коли я була тут, я всім дзвонила, кажу "Як ви? Що ви? Так скучила!". Надихає мене процес малювання, процес роботи. Я зараз задумала нову серію картин. І надихає мій чоловік, звичайно, мої діти. Я люблю шити одяг, готувати і пекти люблю.

- На завершення скажемо, що ви вже розповідали про виставки, які відбуваються зараз, під час війни, в Україні і в Литві. Ви також, зокрема, у Вільнюсі виставлялися. Чи можна сподіватися, що буде новий доробок, який також покажете у Вільнюсі?

- Так, хочу дуже спланувати щось. У середині липня буде в "Ап Галерея" на вулиці Йонас Мякас на Ужуписі презентація моїх чотирьох робіт, які я зробила у 2022 році, коли я була тут в Литві. Власниця "Ап Галереї" Вільма проводить дуже чудові заходи "Мистецька дегустація", і там будуть чотири моїх роботи.

- Номедо, спасибі, що знайшли час і, перебуваючи вдома, у рідному Вільнюсі, прийшли поспілкуватися. І ми, сподіваюся, також вас трішки надихнули перед дорогою в Україну. Хочеться передати частинку свого серця на Батьківщину. Будь ласка, бережіть себе, обійміть Україну за всіх українок і українців, які зараз тут. Багато кому з них немає куди повертатися. Тому подорожуючі люди, як човники, як амбасадори миру, пливуть між Литвою-Україною, Україною-Литвою. Передавайте вітання рідній землі.

- Дякую Вам, і дякую за вашу працю. Усім нам перемоги!

Литовська художниця Номеда Чюрльоніте стала українкою, допомагає фронту і не збирається лишати Україну / фото: Олег Головатенко / LRT

- Все буде Україна!

Передача "Українська Хвиля завершується. Сьогодні у ній взяла участь литовсько-українська художниця Номеда Чюрльоніте.

Творча група передачі - ведучі Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядавічєнє дякуємо гості нашої радіостудії за заряд позитиву, щирість розмови і справжню українську незламність.

Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, о 14:30. Також "Українську Хвилю" можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті LRT.lt.