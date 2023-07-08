Naujienų srautas

Акція протесту у Вільнюсі проти акції "Телефонуй в Росію"
Новини 1 год. тому

Рекламна кампанія "Телефонуй в Росію" у Литві зупинена

Реклама акції "Зателефонуй в Росію" на вулицях Вільнюса перед самітом НАТО
Новини 9 год. тому

Громадські діячі Литви критикують акцію "Телефонуй в Росію" і закликають зрозуміти українців, автори акції наполягають на щирості і ефективності

Гітанас Науседа
Новини 21 год. тому

Гітанас Науседа: НАТО у Вільнюсі має надати "дуже чіткий" статус Україні після війни

Прапор України біля Вільнюського аеропорту
Новини 1 д. тому

Від телевежі до вулиць: Вільнюс забарвлюється у кольори України на час саміту НАТО

Володимир Зеленський
Новини 1 д. тому

Візит Зеленського на саміт НАТО залишається інтригою: "Українці тримають цей меседж до останнього"

Білий дім (США)
Новини 1 д. тому

У Білому домі підтвердили неофіційні переговори щодо України

Президент України Володимир Зеленський
Новини 1 д. тому

Нерішучість НАТО щодо Швеції і України - загроза глобальній безпеці

Єнс Столтенберг
Новини 1 д. тому

Столтенберг: Вільнюс підтвердить майбутнє членство України в Альянсі

Рух у Старому місті
Новини 1 д. тому

Деякі обмеження через проведення саміту НАТО почнуться вже сьогодні. Що важливо знати жителям Вільнюса?

Український прапор. Ілюстративно
Новини 1 д. тому

У Вільнюсі сьогодні роздадуть 1000 українських прапорів

Проєкт „Rail Baltica“
Новини 1 д. тому

Дві години до Риги, чотири години до Варшави: мрія про Rail Вaltica з кожним роком стає все більш примарною

Лінас Лінкявічус
Новини 1 д. тому

Лінкявічюс порадив, як діяти Україні, якщо їй відмовлять на саміті НАТО у Вільнюсі

Церемонія підняття державного прапора на площі С. Даукантаса
Новини 1 д. тому

У День коронації Міндаугаса - урочиста церемонія, хода, виконання гімну та заклик захищати європейські цінності

Прапори України і Литви. Ілюстративне фото
Новини 2 д. тому

Президент Литви нагородив українських посадовців, серед яких командувач ЗСУ Валерій Залужний

Святкування 6 липня на Ратушній площі
Новини 2 д. тому

Литва відзначає 770-річчя коронації Міндаугаса: усіх литовців світу об'єднає державний Гімн

Анджей Дуда. Ілюстративне фото
Новини 3 д. тому

Ми очікуємо рішення про скорочення шляху України до членства в НАТО, - Дуда у Вільнюсі

Новини2023.07.08 18:32

Рекламна кампанія "Телефонуй в Росію" у Литві зупинена

LRT.lt
LRT.lt 2023.07.08 18:32
Акція протесту у Вільнюсі проти акції "Телефонуй в Росію"
Акція протесту у Вільнюсі проти акції "Телефонуй в Росію" / фото: скріншот прямої трансляції

Рекламна кампанія громадської ініціативи "Телефонуй в Росію" призупинена. Як повідомив ініціатор кампанії Томас Бальжякас, "те, що ґрунтувалося на добрих намірах, викликало сильну суспільну реакцію". Плакати в Литві будуть зняті якнайшвидше.

"Метою комунікаційної кампанії було нагадати людям, що поряд з військовою допомогою Україні існують також рухи громадянського опору. "Ініціатива "Телефонуй в Росію" закликає пересічних росіян спробувати вплинути на їхню думку під час розмови, на яку значною мірою впливає багаторічна інформаційна цензура. З моменту запуску глобальної ініціативи в березні минулого року найбільше таких дзвінків отримала Литва. Загалом було зроблено понад 180 000 дзвінків", - сказав Томас Бальжякас.

За словами Бальжякаса, друга хвиля кампанії ініціативи з'явилася в контексті саміту НАТО, щоб привернути увагу іноземних ЗМІ.

З самого початку кампанії іноземні ЗМІ виявили великий інтерес до ініціативи, з'явилися сотні публікацій у світових виданнях, які неодноразово ставили під сумнів намір кампанії сприяти припиненню війни. Навпаки, її згадували як одну з унікальних форм громадянського активізму, підкреслив Томас Бальжякас.

"У той же час, я визнаю, що в плануванні комунікаційної кампанії зараз були допущені помилки. Вважаю, що меседж комунікації мав би бути більш чітким, не викликати двозначних ідей, ніби ми закликаємо людей дзвонити і домовлятися з Путіним. Я категорично відкидаю такі припущення і наміри", - сказав Бальжякас.

Він додав, що не хоче, щоб ця кампанія ще більше розпалювала ворожнечу і руйнування.

Бальжякас був ініціатором руху "Телефонуйте в Росію" з самого початку.

"Хоча я є керівником ЗАТ "15min" і ЗАТ "BNS", я створив всю цю ініціативу як приватна особа", - зауважив Бальжякас.

Агентство Not Perfect було автором візуального дизайну цієї кампанії, а Strong Together - партнером.

Реклама акції "Зателефонуй в Росію" на вулицях Вільнюса перед самітом НАТО
Реклама акції "Зателефонуй в Росію" на вулицях Вільнюса перед самітом НАТО / фото: Олег Головатенко

"Хочу також підкреслити, що проєкт фінансується прозахідними донорами, і це не має нічого спільного з неправдивою інформацією в публічному просторі про те, що проект фінансується зі Сходу. З початку реалізації ініціативи було зібрано понад сто тисяч євро з Литви, Америки, Німеччини та Великої Британії. Пожертви були зроблені приватними особами та фізичними особами. Громадська організація "Сильні разом" використовувала платформу Paypal для здійснення пожертвувань, при цьому можна було обрати конкретну мету пожертвування. Жодні інші кошти від "Сильніші разом" не були використані на ініціативу "Телефонуй в Росію", - сказав Бальжякас.

Реклама акції "Телефонуй в Росію" у Вільнюсі
Реклама акції "Телефонуй в Росію" у Вільнюсі / фото: Валдас Барткявічус

"Я завжди був активним громадянином, є членом Союзу стрільців Литви, солдатом-добровольцем, одним із засновників організації "Сильніші разом". Я підтримую ініціативи, спрямовані на підтримку України, і заохочую інших робити те ж саме", - сказав Бальжякас.

Ситуацію також прокоментував мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

"Я розмовляв з Томасом Бальжякасом, організатором кампанії "Телефонуй в Росію". Ця кампанія буде припинена, а білборди почнуть демонтувати сьогодні ввечері. Ми домовилися з менеджером JCDecaux Lietuva, що замість них будуть розміщені плакати #StandWithUkraine. Принаймні у Вільнюсі ситуацію вдалося залагодити", - повідомив мер столиці Литви.

Плакати #StandWithUkraine розмістять у столиці Литви під час саміту НАТО замість суперечливих з неоднозначним закликом "Телефонувати в Росію"
Плакати #StandWithUkraine розмістять у столиці Литви під час саміту НАТО замість суперечливих з неоднозначним закликом "Телефонувати в Росію" / фото: facebook.com/v.benkunskas

"Тепер нам потрібно зосередитися на подіях наступного тижня і показати нашу спільну підтримку Україні. Як і в якій формі ми любимо і підтримуємо Україну, ми дізнаємося пізніше", - зауважив мер Вільнюса.

Акція протесту у Вільнюсі проти акції "Телефонуй в Росію"
Реклама акції "Зателефонуй в Росію" на вулицях Вільнюса перед самітом НАТО
Реклама акції "Телефонуй в Росію" у Вільнюсі
Плакати #StandWithUkraine розмістять у столиці Литви під час саміту НАТО замість суперечливих з неоднозначним закликом "Телефонувати в Росію"
# Росія# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Реклама акції "Зателефонуй в Росію" на вулицях Вільнюса перед самітом НАТО
5
9 год. тому

Громадські діячі Литви критикують акцію "Телефонуй в Росію" і закликають зрозуміти українців, автори акції наполягають на щирості і ефективності

оновлено 16:03
5
Гітанас Науседа
21 год. тому

Гітанас Науседа: НАТО у Вільнюсі має надати "дуже чіткий" статус Україні після війни

Прапор України біля Вільнюського аеропорту
1 д. тому

Від телевежі до вулиць: Вільнюс забарвлюється у кольори України на час саміту НАТО

Володимир Зеленський
6
1 д. тому

Візит Зеленського на саміт НАТО залишається інтригою: "Українці тримають цей меседж до останнього"

6
Білий дім (США)
1 д. тому

У Білому домі підтвердили неофіційні переговори щодо України

Президент України Володимир Зеленський
1 д. тому

Нерішучість НАТО щодо Швеції і України - загроза глобальній безпеці

Єнс Столтенберг
1 д. тому

Столтенберг: Вільнюс підтвердить майбутнє членство України в Альянсі

Рух у Старому місті
5
1 д. тому

Деякі обмеження через проведення саміту НАТО почнуться вже сьогодні. Що важливо знати жителям Вільнюса?

5
Український прапор. Ілюстративно
1 д. тому

У Вільнюсі сьогодні роздадуть 1000 українських прапорів

Проєкт „Rail Baltica“
10
1 д. тому

Дві години до Риги, чотири години до Варшави: мрія про Rail Вaltica з кожним роком стає все більш примарною

10
Реклама акції "Зателефонуй в Росію" на вулицях Вільнюса перед самітом НАТО
5
2023.07.08 10:18

Громадські діячі Литви критикують акцію "Телефонуй в Росію" і закликають зрозуміти українців, автори акції наполягають на щирості і ефективності

оновлено 16:03
5
Гітанас Науседа
2023.07.07 22:13

Гітанас Науседа: НАТО у Вільнюсі має надати "дуже чіткий" статус Україні після війни