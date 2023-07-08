Рекламна кампанія "Телефонуй в Росію" у Литві зупинена

Рекламна кампанія громадської ініціативи "Телефонуй в Росію" призупинена. Як повідомив ініціатор кампанії Томас Бальжякас, "те, що ґрунтувалося на добрих намірах, викликало сильну суспільну реакцію". Плакати в Литві будуть зняті якнайшвидше.

"Метою комунікаційної кампанії було нагадати людям, що поряд з військовою допомогою Україні існують також рухи громадянського опору. "Ініціатива "Телефонуй в Росію" закликає пересічних росіян спробувати вплинути на їхню думку під час розмови, на яку значною мірою впливає багаторічна інформаційна цензура. З моменту запуску глобальної ініціативи в березні минулого року найбільше таких дзвінків отримала Литва. Загалом було зроблено понад 180 000 дзвінків", - сказав Томас Бальжякас.

За словами Бальжякаса, друга хвиля кампанії ініціативи з'явилася в контексті саміту НАТО, щоб привернути увагу іноземних ЗМІ.

З самого початку кампанії іноземні ЗМІ виявили великий інтерес до ініціативи, з'явилися сотні публікацій у світових виданнях, які неодноразово ставили під сумнів намір кампанії сприяти припиненню війни. Навпаки, її згадували як одну з унікальних форм громадянського активізму, підкреслив Томас Бальжякас.

"У той же час, я визнаю, що в плануванні комунікаційної кампанії зараз були допущені помилки. Вважаю, що меседж комунікації мав би бути більш чітким, не викликати двозначних ідей, ніби ми закликаємо людей дзвонити і домовлятися з Путіним. Я категорично відкидаю такі припущення і наміри", - сказав Бальжякас.

Він додав, що не хоче, щоб ця кампанія ще більше розпалювала ворожнечу і руйнування.

Бальжякас був ініціатором руху "Телефонуйте в Росію" з самого початку.

"Хоча я є керівником ЗАТ "15min" і ЗАТ "BNS", я створив всю цю ініціативу як приватна особа", - зауважив Бальжякас.

Агентство Not Perfect було автором візуального дизайну цієї кампанії, а Strong Together - партнером.

Реклама акції "Зателефонуй в Росію" на вулицях Вільнюса перед самітом НАТО / фото: Олег Головатенко

"Хочу також підкреслити, що проєкт фінансується прозахідними донорами, і це не має нічого спільного з неправдивою інформацією в публічному просторі про те, що проект фінансується зі Сходу. З початку реалізації ініціативи було зібрано понад сто тисяч євро з Литви, Америки, Німеччини та Великої Британії. Пожертви були зроблені приватними особами та фізичними особами. Громадська організація "Сильні разом" використовувала платформу Paypal для здійснення пожертвувань, при цьому можна було обрати конкретну мету пожертвування. Жодні інші кошти від "Сильніші разом" не були використані на ініціативу "Телефонуй в Росію", - сказав Бальжякас.

Реклама акції "Телефонуй в Росію" у Вільнюсі / фото: Валдас Барткявічус

"Я завжди був активним громадянином, є членом Союзу стрільців Литви, солдатом-добровольцем, одним із засновників організації "Сильніші разом". Я підтримую ініціативи, спрямовані на підтримку України, і заохочую інших робити те ж саме", - сказав Бальжякас.

Ситуацію також прокоментував мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

"Я розмовляв з Томасом Бальжякасом, організатором кампанії "Телефонуй в Росію". Ця кампанія буде припинена, а білборди почнуть демонтувати сьогодні ввечері. Ми домовилися з менеджером JCDecaux Lietuva, що замість них будуть розміщені плакати #StandWithUkraine. Принаймні у Вільнюсі ситуацію вдалося залагодити", - повідомив мер столиці Литви.

Плакати #StandWithUkraine розмістять у столиці Литви під час саміту НАТО замість суперечливих з неоднозначним закликом "Телефонувати в Росію" / фото: facebook.com/v.benkunskas

"Тепер нам потрібно зосередитися на подіях наступного тижня і показати нашу спільну підтримку Україні. Як і в якій формі ми любимо і підтримуємо Україну, ми дізнаємося пізніше", - зауважив мер Вільнюса.