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Новини2023.07.07 22:13

Гітанас Науседа: НАТО у Вільнюсі має надати "дуже чіткий" статус Україні після війни

B
BNS 2023.07.07 22:13
Гітанас Науседа
Гітанас Науседа / E. Blaževič / LRT nuotr.

У той час як союзники по НАТО все ще ведуть переговори про перспективи членства України в альянсі, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на Вільнюському саміті блок повинен домовитися про "дуже чіткий" післявоєнний статус для Києва.

"Литва підтримує формулювання, яке дасть Україні дуже чіткий статус після закінчення війни з точки зору НАТО", - сказав Науседа журналістам у Вільнюсі в п'ятницю.

Він сказав, що посли НАТО розпочнуть переговори в суботу щодо тієї частини декларації саміту, в якій обговорюватимуться перспективи членства України в Альянсі.

Країни Центральної та Східної Європи, які беруть участь у переговорах, підтримують заклики України, яка протистоїть російському вторгненню, прокласти їй шлях до вступу в НАТО.

Однак великі держави - Сполучені Штати і Німеччина - не бажають йти далі обіцянки Альянсу, даної в 2008 році, що Україна одного дня вступить до НАТО, без чіткого терміну.

"Нашому послу доручено боротися дуже активно", - сказала Науседа.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться наступного тижня.

Очікується, що лідери домовляться про багаторічну програму допомоги для забезпечення оперативної сумісності між українськими збройними силами і НАТО. Також планується зміцнити політичні зв'язки між блоком і Києвом шляхом створення Ради Україна-НАТО.

За словами пана Науседи, текст декларації саміту "поступово покращується і стає більш прийнятним для нас".

"Я думаю, що Україна, безумовно, отримає достатньо хороших новин для того, щоб президент (Володимир - BNS) Зеленський відвідав зустріч у Вільнюсі", - сказав президент.

Очікується більше конкретики щодо бригад

Глава держави також заявив, що очікує від саміту подальшої конкретизації планів НАТО щодо бригад на східному крилі блоку.

Рік тому на зустрічі в Мадриді лідери Альянсу домовилися збільшити кількість батальйонів, розгорнутих в країнах східного крила в 2017 році - близько 1000 військовослужбовців - до бригадного складу в разі потреби. Бригада складається з близько 4000 військовослужбовців.

Вільнюс домовився про таку бригаду з Німеччиною минулого року, а в червні цього року Берлін заявив про готовність на постійній основі розмістити цей підрозділ у Литві за умови, що країна має необхідну інфраструктуру і це не заважатиме іншим планам НАТО.

Науседа сказав, що він не обов'язково очікує, що в декларації Вільнюського саміту будуть відображені конкретні зобов'язання Німеччини перед Литвою.

"Найголовніше, що ми вже маємо запевнення з німецької сторони, і це для нас найважливіше. Знаючи, наскільки відповідально Німеччина ставиться до своїх зобов'язань, такі запевнення дають мені гарантії, що це буде зроблено", - сказав Президент Литви.

"Мова йде про весь східний фланг, де участь до рівня бригади, безумовно, була передбачена вже на Мадридському саміті, але я сподіваюся, що на нашому Вільнюському саміті це набуде більш конкретної форми", - сказала він.

Загалом міжнародні союзницькі батальйони дислокуються у восьми країнах на східному фланзі Альянсу. Ці підрозділи надаються різними країнами-членами Альянсу, а очолює їх одна країна.

# Саміт НАТО# Країни Балтії
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