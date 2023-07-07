Від телевежі до вулиць: Вільнюс забарвлюється у кольори України на час саміту НАТО

З наближенням саміту НАТО Вільнюс одягнеться в кольори України на знак підтримки її заявки на членство в Альянсі: синьо-жовті кольори зустрічатимуть тих, хто прибуває в аеропорт, а також з телевежі, яку можна побачити майже звідусіль у столиці.

У п'ятницю на даху торгового центру Nordika біля Вільнюського аеропорту розгорнули величезний український прапор. Прапор завширшки 10 метрів і завдовжки 15 метрів стане найбільшим з тих, що були підняті під час кампанії "Підніми прапор за Україну в НАТО", повідомляють "Blue/Yellow" і "Peremoga" - дві організації, що підтримують боротьбу України за незалежність, які ініціювали цю акцію.

За задумом організаторів, величезний прапор має бути добре видно крізь прожектори літаків, що злітають або приземляються у Вільнюському аеропорту. Очікується, що його побачать світові лідери, які прилетять на саміт НАТО.

Прапор буде висіти на даху щонайменше до кінця саміту НАТО.

Вільнюська телевежа також привітає учасників саміту НАТО святковою світловою композицією. Трихвилинна композиція заснована на кольорах прапорів НАТО, Литви та України.

Вона буде підсвічуватися з вечора п'ятниці до наступного четверга.

Вільнюс прикрасять 3800 прапорів НАТО. Їх можна буде побачити на громадському транспорті і на ліхтарних стовпах на більш жвавих маршрутах. Три великі прапори Литви, України і НАТО будуть майоріти на будівлі муніципалітету.

Водночас компанія "Road Maintenance" оголосила, що приєдналася до кампанії "Я піднімаю прапор України за НАТО" разом з Литовською адміністрацією автомобільних доріг, щоб святково прикрасити автомагістраль між Вільнюсом і Каунасом. На цій дорозі запрацювали електронні знаки змінної інформації з прапорами України та Литви.

Крім того, на Електренському віадуку було піднято 20-метровий український прапор. Одночасно замайорів і литовський триколор. Електронні прапори обох країн запалюються приблизно кожні 5 кілометрів на цій дорозі.

За оцінками, автомагістраллю А1 Вільнюс-Каунас-Клайпеда щодня користуються понад 22 000 автомобілів, а на деяких ділянках автостради середня кількість автомобілів на день сягає 65 000.

За словами представників Служби автомобільних доріг, це спроба привернути увагу світових лідерів та засобів масової інформації до підтримки Литвою постраждалої від війни України.

"Деякі з делегацій прибудуть до аеропорту Каунаса, як було оголошено раніше, а це означає, що делегації будуть супроводжувати і на головній автомагістралі країни", - йдеться у повідомленні.

Вільнюс. Прапори України і НАТО / фото: Олена Головатенко

Під час акції "Підніми прапор за Україну в НАТО" жителів Вільнюса запрошують вивісити 33 000 українських прапорів, щоб продемонструвати свою підтримку прагненню України стати 33-м членом НАТО.

Український прапор, отриманий на фронті, зараз знаходиться в руках марафонців, які прямують з Києва до Вільнюса, прапор України буде піднятий на площі Лукішкес під час концерту 11-го липня ввечері.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. Литва вперше приймає цей захід.