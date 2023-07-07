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Візит Зеленського на саміт НАТО залишається інтригою: "Українці тримають цей меседж до останнього"

РР
Радвіле Румшєне, LRT.lt 2023.07.07 18:55
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / AP nuotr.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що президент України Володимир Зеленський незабаром відвідає саміт НАТО у Вільнюсі, але поки що всі деталі можливого візиту і остаточна відповідь на питання, чи приїде український лідер, тримаються в таємниці. Тим не менш, саміт сподівається наблизити Україну до членства в НАТО.

Наступного тижня на саміті НАТО у Вільнюсі очікують президента України Віктора Зеленського.

Поки що точно невідомо, чи приїде до Литви лідер країни, яка захищається від російської агресії, але є надія, що він це зробить.

"Українці тримають новини до останнього моменту, але немає сумнівів, що ми сподіваємося, що президент Зеленський буде у Вільнюсі, візьме участь у всіх зустрічах, які заплановані", - сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас, який у п'ятницю перебуває з візитом у Клайпеді.

Aрвідас Анушаускас
Aрвідас Анушаускас / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Досі публічний дискурс щодо можливого візиту пана Зеленського до Вільнюса був дуже лаконічним і невизначеним, і хоча до саміту НАТО залишилися лічені дні, здається, що інтрига може продовжитися.

Наприкінці червня було оголошено, що Україна хоче отримати на саміті запрошення розпочати процес вступу до НАТО, і що якщо лідери не проявлять "мужності", президент Зеленський не поїде на саміт. Про це заявив тоді Ігор Жовква, головний дипломатичний радник президента України, агентству Reuters. Він також зазначив, що пан Зеленський вирішить, їхати чи ні, напередодні саміту.

"Якщо на Вільнюському саміті не буде результату, йому (Зеленському) немає сенсу і часу їхати", - сказав пан Жовква.

Відповідаючи на запитання, що вплине на рішення пана Зеленського відвідати саміт, пан Жовква процитував виступ українського лідера в парламенті, коли він говорив про важливість мужності в сучасному світі.

"Президент не поїде (...) на саміт, якщо лідери не хочуть або не виявляють мужності, коли Україна бореться з російською агресією з усією своєю мужністю, волею, силою і високою мораллю", - сказав він.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / AP nuotr.

Перші кроки на шляху до членства України в Альянсі на засіданні НАТО

Зі свого боку президент Польщі Анджей Дуда, який разом з президентом Литви Гітанасом Науседою спостерігав за спільними литовсько-польськими навчаннями спецназу швидкого реагування та боєготовності у Клайпеді, висловив сподівання, що на майбутньому саміті будуть зроблені перші кроки на шляху до членства України в НАТО.

Спільні навчання швидкого реагування та боєготовності сил спецназу Литви та Польщі в Клайпеді
Спільні навчання швидкого реагування та боєготовності сил спецназу Литви та Польщі в Клайпеді / R. Rumšienės / LRT nuotr.

"Я сподіваюся, що наступне засідання НАТО стане першим прямим кроком до вступу України в НАТО як повноправного партнера, що дуже важливо, не тільки з правами партнера, а й з обов'язками партнера. Тому що це не просто стаття 5 НАТО. Це також дійсно великі і важливі обов'язки кожної країни-члена, і варто розуміти, що українська армія, яка зараз має такий високий рівень практичної готовності, буде як ніколи готова до посилення у сфері безпеки", - сказав пан Дуда.

Анджей Дуда
Анджей Дуда / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Столтенберг натякнув на причетність Зеленського

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у п'ятницю напередодні свого візиту на саміт НАТО у Вільнюсі, що президент України Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО.

"На саміті ми ще більше зміцнимо Україну і викладемо наше бачення її майбутнього. Я сподіваюся, що лідери країн-членів Альянсу погодять тристоронній пакет, який наблизить Україну до НАТО", - сказав Генеральний секретар НАТО на прес-конференції.

Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг / AP nuotr.

Першим кроком, за його словами, є узгодження багаторічної програми допомоги для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими збройними силами і НАТО. Також планується зміцнити політичні зв'язки шляхом створення Ради Україна-НАТО.

"І по-третє, я сподіваюся, що всі лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і одноголосно вирішать, як наблизити Україну до цієї мети", - сказав Столтенберг.

Володимир Зеленський
Aрвідас Анушаускас
Volodymyras Zelenskis
Спільні навчання швидкого реагування та боєготовності сил спецназу Литви та Польщі в Клайпеді
Анджей Дуда
Єнс Столтенберг
# Україна# Саміт НАТО
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