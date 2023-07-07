Дві години до Риги, чотири години до Варшави: мрія про Rail Вaltica з кожним роком стає все більш примарною

Щоб дістатися з Вільнюса до Каунаса за 38 хвилин, а до Таллінна і Варшави приблизно за чотири години потягом, доведеться почекати, оскільки терміни реалізації європейської залізниці Rail Baltic знову переносяться, а проєкт стає дедалі дорожчим. Цього разу було вирішено, що проєкт у регіоні має бути завершено на чотири роки пізніше запланованого терміну - у 2030 році. Однак представники компаній, що реалізують проєкт, і Міністерства транспорту і комунікацій запевняють, що переваги залізниці будуть доступні населенню Литви раніше.

Країни Балтії почали підготовку до Rail Вaltica на початку 2000-х років. Тоді планувалося, що проєкт буде реалізовано менш ніж за два десятиліття, причому будівництво колії повинно було завершитися у 2025 р., а введення в експлуатацію - у 2026 р. За оцінками, регіону знадобиться близько 5,8 млрд євро інвестицій, до 85% яких фінансуватимуться з фондів ЄС.

Але тепер проєкт має бути завершений 2030 року і коштуватиме ще більше, але скільки саме - поки що не зрозуміло.

Проєкт „Rail Baltica“ / „RB Rail“ nuotr.

Віцеміністр: мета - об'єднатися з Польщею до 2028 року

Віце-міністр транспорту і зв'язку Лорета Маскалявєне сказала LRT.lt, що Rail Baltica - один з найважливіших стратегічних проєктів у Європі, і що докладаються зусилля для його якнайшвидшої реалізації. Наразі цільовою датою є 2030 рік.

"Проєкт має бути завершений у всіх країнах Балтії до 2030 року, але Литва докладає зусиль і зберігає амбіції, щоб почати використовувати результати Rail Baltica раніше. Ми прагнемо з'єднатися з Польщею до 2028 року", - сказала LRT.lt заступниця міністра.

За її словами, перші роботи в напрямку латвійського кордону вже тривають: у Йонавському районі розпочинається основне будівництво найдовшого залізничного мосту в Балтії, а на ділянці між Швейцарією і Зеймяй - основний перехід і будівництво інженерних споруд. Будуються також місцеві під'їзні шляхи для автомобілів, причому на ділянці Швейцарія-Жеймєй будівництво майже завершено, а на ділянці Жеймєй-Шета - ось-ось почнеться.

Проєкт „Rail Baltica“ / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Наприкінці цього року планується підписати два додаткові контракти на будівництво переходів та інженерних споруд маршруту Rail Baltica в напрямку латвійського кордону на ділянках Каунас-Швейцарія і Шета-Рамигала.

На інших ділянках - Каунаський залізничний вузол, Каунас - Вільнюс і Каунас - кордон Литви та Польщі - і на об'єктах регіонального значення тривають роботи з територіального планування і готуються спеціальні плани. Очікується, що всі спеціальні плани для залізничного маршруту будуть затверджені до кінця цього року.

Раніше міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодіс заявив, що помітив різні бюрократичні перешкоди, і згадав, що іспанська компанія, найнята для виконання робіт, запізнюється. На запитання, у чому полягають ці перешкоди і чи може затримка компанії призвести до інших збоїв, заступник міністра підтвердив LRT.lt, що для реалізації проєкту Rail Baltica було укладено кілька договорів з іспанськими компаніями, включно з IDOM.

Проєкт „Rail Baltica“ / BNS nuotr.

Відповідаючи на запитання, скільки коштуватиме проєкт через затримку робіт та інші причини, Маскалявієне не назвала точної суми, але підтвердила, що проєкт буде дорожчим.

"Як і в інших галузях, глобальні чинники, як-от пандемія COVID-19, геополітична ситуація, ціни на енергоносії та матеріали, зростання заробітної плати та інфляція, вплинули на вартість деяких матеріалів проєкту та запланованих робіт, включно з обмеженою ємністю ринку для проєкту. З огляду на все це, вартість Rail Baltica неминуче зростатиме, але ми зберігаємо амбітність і робимо все можливе для якнайшвидшої реалізації цього надважливого проєкту", - каже Маскаліовєне.

Вона повідомила, що наразі проводять аналіз витрат і вигод, і більш конкретні результати мають бути отримані на початку наступного року.

Ціни на квитки будуть вищими

Проєкт „Rail Baltica“ / BNS nuotr.

Керівник управління Rail Baltica компанії LTG Infra Довідас Палайма зазначає, що 2030 рік - це рік, коли всі країни підтвердили закінчення проєкту, але, як і заступник міністра, підкреслює, що перші міжнародні маршрути Литви повинні з'явитися раніше - у 2028 році.

Наразі, за його словами, роботи інтенсифікуються від Каунаса до кордону з Латвією. Наприкінці цього року, за словами Палайми, роботи будуть повністю завершені, а наступного року будівництво ще більш активізується після підписання цього року ще двох нових контрактів.

На інших ділянках - Каунаський залізничний вузол, Каунас - Вільнюс і від Каунаса в бік Польщі - ведеться інтенсивне територіальне планування.

На запитання про те, якими можуть бути ціни на квитки, він відповів LRT.lt, що їх встановлюватимуть компанії, які займаються пасажирськими перевезеннями.

Проєкт „Rail Baltica“ / Rail Baltica Press Release

Раніше передбачалося, що поїздка з Вільнюса до Каунаса за цим маршрутом триватиме близько півгодини і коштуватиме близько 11 євро, тоді як, наприклад, поїздка з литовської столиці до Риги триватиме менше двох годин і коштуватиме 38 євро.

Віце-міністр: тривають переговори про те, щоб з'єднати столиці Балтії поїздами до закінчення Rail Baltica

Як зазначає віцеміністерка Маскалявієне, порівняно з Латвією та Естонією, Литва домоглася найбільшого прогресу в цьому проєкті: з 2015 року діє залізниця європейського стандарту від Польщі до станції Каунас, а 2021 року європейську колію до Каунаського інтермодального терміналу використовуватимуть для перевезення вантажів у західному напрямку.

Зазначаючи, що раніше проєкт супроводжувався розбіжностями між Литвою, Латвією та Естонією щодо того, де має бути розташована колія і як має бути реалізовано проєкт, Маскалявієне каже, що всі три балтійські країни згодні та продовжують спільну роботу з покращення взаємозв'язків і міжнародної логістики та прискорення реалізації Rail Baltica.

Проєкт „Rail Baltica“ / Pranešimo autorių nuotr.

Віце-міністр нагадала, що будівництво європейської залізничної лінії необхідне для інтеграції регіону в європейську залізничну мережу.

"Планується, що після завершення будівництва Rail Baltica пасажирські поїзди зможуть рухатися зі швидкістю до 250 кілометрів на годину. Тоді поїздка потягом із Вільнюса до Каунаса триватиме близько 38 хвилин, до Риги - близько 2 годин, а до Таллінна і Варшави - близько 4 годин", - сказала віце-міністр.

Вона додала, що розвиток залізничної мережі європейського стандарту також має вирішальне значення для військової мобільності.