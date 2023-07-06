З нагоди Дня Державності Литви президент Гітанас Науседа нагородив орденами командувача ЗСУ Валерія Залужного, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністра оборони Олексія Резнікова і віце-прем'єр-міністра Ольгу Стефанішину

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BNS 2023.07.06 13:11
Прапори України і Литви. Ілюстративне фото
Прапори України і Литви. Ілюстративне фото / Олег Головатенко / LRT

З нагоди Дня Державності Литви президент Гітанас Науседа у четвер нагородив майже вісімдесят литовських та іноземних громадян орденами і медалями.

Серед нагороджених - кілька високопоставлених українських політиків і військових, литовські та іноземні вчені, митці, чиновники, медики, працівники неурядових організацій тощо.

"Литва сильна не тільки тому, що вона є рівноправним членом найважливіших і найпотужніших світових альянсів, але ми щасливі тим, що Литва сильна своїм громадянським суспільством, завдяки якому ми можемо сміливо будувати гідне життя для себе і своїх дітей на нашій улюбленій батьківщині, життя, засноване на індивідуальній свободі і відповідальності. Ми можемо здійснювати найсміливіші вчинки, змінюючи обличчя не тільки нашої країни, але й світу, і реалізовувати неймовірні мрії", - сказав Гітанас Науседа на церемонії нагородження.

"Громадяни, які об'єдналися в різних ініціативах або зробили дивовижні речі у своїх сферах відповідальності, є творцями сьогоднішньої держави, які змінюють історію", - додав він.

Командорський хрест Ордену Лицарського хреста отримав Олексій Резніков, Міністр оборони України, за надзвичайну рішучість, жертовність та лідерство у захисті західних демократичних цінностей та боротьбі за безпечну Європу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль був нагороджений Командорським хрестом Ордену Гедимінаса за внесок в активну співпрацю між державами та просування демократичних цінностей.

Генерал Валерій Залужний, командувач Збройних сил України, нагороджений Офіцерським хрестом ордена Лицарського хреста. Його нагороджено "за виняткову мужність, стійкість і вірність обов'язку, виявлені у боротьбі з найбільшим агресором 21 століття - терористичною Росією".

Ольга Стефанішина, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, була нагороджена Офіцерським хрестом Ордену Святого Гедиміна за зусилля, спрямовані на досягнення членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Офіцерські хрести Ордену "За заслуги" також отримали голова Комітету закордонних справ, оборони та безпеки Сенату Чехії Павел Фішер, віце-голова Парламенту Хорватії Желько Райнер, командувач Збройних сил Німеччини генерал Еберхард Зорн та інші.

Серед лауреатів премії також художник Арвідас Станіславас Каждайліс, письменник Вінцас Рамутіс Гудайтіс, актриси Елеонора Корізнайте і Віолета Подольскайте, юрист Роландас Валюнас, мандрівник Аурімас Валуявічюс та інші.

У четвер Литва відзначає День Державності (коронація короля Литви Міндаугаса) і День національного Гімну.

# Україна# Країни Балтії
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