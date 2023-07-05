Колишній чиновник НАТО: "У нас немає єдності, а стримування Путіна не спрацювало"

"Стримування НАТО не працює, бо воно не запобігло війні Росії проти України, а заяви Джо Байдена та інших лідерів про те, що Альянс не втручатиметься у воєнний спосіб, були помилкою - треба було змусити Владіміра Путіна засумніватися в діях союзників", - говорить у ексклюзивному інтерв'ю LRT.lt Стефані Бабст, яка пропрацювала у НАТО 20 років, а у 2006-2012 роках обіймала посаду заступника Генерального секретаря з публічної дипломатії.

У своїй книжці "Мужність прийняти стратегічні зміни" вона критикує нерішучість НАТО і пропонує жорсткі зміни в Альянсі та в його стосунках з Росією, Україною та Китаєм.

- Ви починаєте свою книжку з розповіді про те, як 14 лютого 2022 р. на прохання німецьких політиків оцінити ситуацію з безпекою в Європі на 2022-2022 роки, ви представили песимістичну картину, згідно з якою Росія справді нападе на Україну. Схоже, мало хто в Німеччині та Європі в це вірив. Чому Ви вважали, що нарощування сил на кордонах України призведе до вторгнення?

- Тому що я стежу за зовнішньою і внутрішньою політикою президента Путіна вже понад 20 років, і він мені не чужий. Я одна з тих, хто вважає, що війна Росії проти України почалася ще 2014 року, коли Росія вперше реально перетнула червону лінію.

Я вважаю, що Путін завжди стежив за ситуацією, і ми бачили активізацію російських військових навчань, посилення риторики, особливо після обрання Володимира Зеленського. 2021 року Путін написав свій знаменитий історичний "аналіз", де абсолютно відкрито заявив, що Україна не має права на існування, поставивши під сумнів державність. Це заклало основу для інтелектуальної пропаганди.

Саміт НАТО в Мадриді 2022 року / „Vida Press“ nuotr.

У 2022 році з політичної точки зору, Путін думав, що це гарний і сприятливий час, тому що політично ми були слабкі. Президент Байден не справив враження на Путіна, канцлер Шольц був щойно обраний, і в нього був зовсім інший порядок денний. Я б сказала, що він усе ще не відповідає тій ролі, яка необхідна для рівного стратегічного змагання. Потім був Афганістан, і наш відступ справив жахливе враження.

З усього цього президент Путін зробив висновок, що ми, колективний Захід, за винятком кількох країн, не будемо здійснювати військову інтервенцію в Україну. Це мислення вкоренилося.

- Чи недооцінили чиновники НАТО, представники країн, російську загрозу в глобальному масштабі, а не тільки в Східній Україні?

- Посли НАТО і країни НАТО отримують розвідувальні матеріали від своїх власних служб, від США, від Великої Британії, від інших союзників. Я впевнена, що в них була повна картина, і я сама бачила достатньо документів.

Однак наявність такої інформації не означає, що у вас є стратегія, політика, як реагувати. Німеччина і Франція справді були здивовані тим, що Путін розпочав війну, але, крім цього, не було послідовної політичної дискусії про те, як Альянс реагуватиме в разі нападу. Я думаю, усі чекали рішення президента Байдена. Він вирішив, що ми будемо стояти на боці України, ми будемо підтримувати Україну, але ми не будемо вступати в бій проти Росії. Коли він це сказав, інші європейські країни пішли за ним. Я називаю це помилкою.

Саміт НАТО в Мадриді 2022 року / AP nuotr.

Існує принцип стратегічної двозначності, коли ви залишаєте іншу сторону в невизначеному становищі. Змушуючи президента Путіна гадати, якою буде наша реакція. Але відкрита і колективна заява союзників про те, що ми не будемо активно захищати Україну військовим шляхом, була, на жаль, відкритим запрошенням Путіну здійснювати військову кампанію. Зараз ситуація анітрохи не змінилася.

Добре приїхати на саміт і повторювати, що ми єдині, що НАТО більш єдина, ніж будь-коли раніше. Вибачте, але це маячня. Усі бачать, що сторони знаходяться по різні боки. Якщо це бачимо ми, то це бачить пан Путін, це бачить Китай, це бачить Іран.

У НАТО була можливість вдатися до двозначності, вона могла бути, наприклад, для того, щоб змусити Путіна гадати щодо безпольотної зони над Україною. Однак від самого початку союзники заявили, що готові захищати кожен сантиметр своєї території, але, Україна, вибачте, перебуває за межею. Це досить фатальна помилка, тому що українці зараз платять за це колосальну ціну.

- Невже вся справа в страху американців перед прямою війною з Росією, в їхньому небажанні вступати в Третю світову війну, в їхньому небажанні визнати, що війна все одно може вийти за межі України?

Стефані Бабст / „Vida Press“ nuotr.

- Термін "Третя світова війна", на мій погляд, сміттєвий. Є різні гравці, які діють, посилаючи стратегічні сигнали. Ось один гравець, який також використовує ядерні загрози як стратегічне послання. Інший має щонайменше стільки ж звичайного і ядерного потенціалу, але просто каже: о ні, ми не будемо втручатися. Це і є стратегічне послання.

Я не кажу, що ми не повинні бути непідготовленими. Словесні стратегічні повідомлення мали бути підкріплені іншими. Наприклад, США могли б розгорнути стратегічні бомбардувальники на початку конфлікту, щоб дати зрозуміти Москві, що ми готові. Ви хочете воювати? Ось ми на ваших кордонах, у Румунії, у Чорному морі, у Фінляндії, у Польщі, у країнах Балтії. Але цього не було, не було "стратегії" НАТО, не було оманливого позування, і зараз нічого немає.

Чи могло це завадити Путіну повести себе так, як він повівся? Я не знаю. Але я б, принаймні, спробувала і подивилася, як змінюється ситуація.

Минуло 18 місяців, наближається саміт НАТО у Вільнюсі. Я думаю, нам потрібно стратегічно змінити всю гру, вивести стратегічну динаміку на вищий рівень, повернути втрачену ініціативу.

Зараз ми продовжуємо робити одну й ту саму помилку. Щоразу, коли в Німеччині відбуваються дебати про членство України в НАТО, протягом 2,5 секунди якийсь чиновник каже: ні, ні, ні, ні, зараз не вдалий час для вступу України. Ми продовжуємо говорити про те, що ми не готові робити. Ми не будемо цього робити, ми не будемо того робити, і це те, що чує Путін, і він слухає. Тому він просто думає, що зможе протриматися довше за нас. І він чекає.

Володимир Путін / AP nuotr.

- Як Ви думаєте, це відбувається тому, що деякі західні лідери все ще вірять, що можна повернутися до колишнього статус-кво, як це було до російського вторгнення? Якщо українці переможуть, все повернеться на круги своя і все буде добре?

- Візьмемо, наприклад, заяви глави НАТО Єнса Столтенберга. Під час нещодавнього візиту в Німеччину він сказав, що, перш за все, українці повинні захистити свою державність, що якщо вони виживуть як держава, вони повинні повернутися, і що ми будемо обговорювати питання про членство. Тож питання не стоїть. Це абсолютно неправильне стратегічне послання для Росії.

Чому він так говорить? Тому що в НАТО немає консенсусу. Є 22 країни, включно з вашою, і вони виступають за прискорене членство через різні інструменти і платформи. Давайте хоча б дамо Україні чіткий шлях, графік, і давайте оголосимо у Вільнюсі, що Україна стане членом, наприклад, на наступному саміті у Вашингтоні. І давайте почнемо готуватися, давайте відкинемо План дій щодо членства (ПДЧ). Уже безглуздо вимагати, щоб Україна виконала всі кроки. Це б дуже здивувало Путіна, він цього не очікує.

Є ще США з президентом Байденом, який не готовий відмовитися від ПДЧ, є Франція та Німеччина, які за зачиненими дверима сподіваються, що в якийсь момент припиниться вогонь, і тоді вони першими запропонують провести мирні переговори. Хоча вони говоритимуть, що підтримують Україну, вони пропонуватимуть "мирні угоди". Я сумніваюся, що вони підтримують Україну так, як вони про це публічно говорять.

Саміт НАТО в Мадриді 2022 року / „Vida Press“ nuotr.

Потім є південні країни, такі як Італія та Іспанія, які підтримують Україну, але їхні стратегічні інтереси лежать в іншому місці - вони дивляться на Африку і міграцію. Є два члени НАТО, які відкрито виступають на боці терористичного режиму - це Туреччина та Угорщина.

Відкрита і колективна заява союзників про те, що ми не будемо активно захищати Україну військовим шляхом, була, на жаль, відкритим запрошенням Путіну почати військову компанію. Зараз ситуація анітрохи не змінилася.

Ось чому я виступаю за те, - і я пишу про це в книзі, - що ми повинні думати про зміну стратегічної гри. Ми повинні змінити стратегічну динаміку. Тут, якщо українці звільнять деякі території, але не звільнять усю країну в найближчі місяці, я не впевнена, що Путін робитиме далі. Він підірвав греблю в Каховці і не отримав жодного покарання, жодної реакції, тільки словесні засудження. На його місці я б зробила наступний крок. Він піде на ескалацію нижче ядерного рівня, тому що в нього є багато інструментів, не в останню чергу Запорізька АЕС.

- У своїй книзі ви говорите, що Китай працює з Росією над зміною міжнародної системи, і що вони також уважно стежать за війною?

- Я брала участь у дипломатичних процесах із Китаєм протягом двох із половиною років, і в мене було багато можливостей поспілкуватися з китайськими чиновниками як до, так і під час війни. Я вивчала китайсько-російське партнерство, працюючи в НАТО.

Якби я була Сі Цзіньпіном, я б подивилася на свої карти і побачила б тільки сприятливі можливості. По-перше, я можу зробити Росію молодшим партнером. Хороший варіант. Росія, безумовно, перебуває в становищі аутсайдера. По-друге, я можу грати з усіма так званими третіми країнами, які є партнерами, друзями і діловими партнерами Росії і Китаю в Африці і на Близькому Сході. Я можу виступити з дипломатичною ініціативою і зробити вигляд, що встановлюю мир. Це те, що Китай уже робив раніше для своєї власної вигоди на міжнародній арені.

Війна РФ в Україні / AP nuotr.

І, по-третє, вони щодня аналізують війну, вивчають її, намагаються поліпшити планування і сприйняття, а також вивчають нашу відповідь.

- Яка Ваша загальна оцінка реакції НАТО на нові виклики? Чи реагує вона вчасно і належним чином, або ж знову тягне час?

- Я вважаю, що у НАТО є слабкі місця на стратегічному рівні в плані довгострокового планування, в плані розгортання сил. Якщо говорити про те, що ми найуспішніший альянс в історії, це тільки справить враження на чиновників у Брюсселі, які працюють над комюніке. Ми бачимо, що Китай, Росія та інші авторитарні держави вкладають значні кошти в гібридну війну і модернізують свої ядерні арсенали.

Особисто я сподіваюся, що ці 22 країни, включно з вами, не відступлять від тиску на саміті НАТО у Вільнюсі. Як нещодавно написав у Твіттері Лінас Лінкявічюс: ми повинні мислити нестандартно і вийти із зони комфорту. Коли я думаю про те, що поставлено на карту, необхідно мислити нестандартно.

Нам потрібно стратегічно змінити всю гру, вивести стратегічну динаміку на вищий рівень, повернути втрачену ініціативу. Зараз ми продовжуємо робити одну й ту саму помилку.

Саміт НАТО у Вільнюсі / INK agency nuotr.

- Що буде вирішено на саміті НАТО щодо України? Більше немає жодних відкритих розмов про пропозицію членства, лише певні гарантії.

- Почнемо з формулювань. Немає жодних гарантій, якщо вони не є статтею 5. Я б навіть назвала постійну плутанину між членством і гарантіями безпеки аморальною. Для України єдиною надійною гарантією безпеки було б, якби одна або кілька країн прийшли і сказали, що вони б'ються разом і посилають війська. Це і є гарантія безпеки, все інше - просто підтримка.

У Вільнюсі ми побачимо довгострокові пакети допомоги, також пов'язані з довгостроковими бюджетами, і процеси забезпечення довгострокової військової підтримки України. Будуть створені деякі фонди, але в цьому немає нічого нового; такі фонди для України існують уже 10 років.

Потім буде створено нову Раду НАТО-Україна, і ви вже чуєте з мого тону, що це жарт, тому що це просто ще один ярлик. Кажуть, що Україна сидітиме за столом як рівна. Ні, цього не буде, тому що вона продовжуватиме брати участь у дискусійному форумі як партнер.