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Новини2023.07.04 18:09

У лікарні помер литовець, який воював за Україну: у посольства немає інформації, що він помер від отриманих травм

LRT.lt
LRT.lt 2023.07.04 18:09
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

У понеділок було оголошено сумну новину - у київській лікарні помер литовець Валерюс Полковніковас, який воював за Україну. Про смерть Полковніковаса повідомив його друг. 

Сумною новиною поділився на своїй сторінці у Facebook у понеділок увечері його друг Рокас Паулюкайтіс, пілот ВПС Литви.

"Пішов з життя Валерюс Полковніковас. Однокласник, друг, людина, яка не могла залишатися осторонь, бачачи несправедливість... Герої, генії і всі великі люди, охоплені поривом до дії, досягають великих звершень, але платять за це величезну ціну. Валерюс пожертвував найдорожчим, що в нього було - своїм життям... Спочивай з миром, брате!" - пише Рокас Паулюкайтіс.

За даними 15min, Полковніковас служив в Україні кілька місяців. Нещодавно він перебував у госпіталі в Києві.

Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас також написав про сумну новину в соціальній мережі, але ввечері пост було видалено.

"Кожна війна вимагає втрат. Загарбник вимагає "гарматного м'яса", а захисники - добровільних жертв. <...> Усі підтримують Україну в міру своїх можливостей, але деякі платять за це найвищу ціну - життя", - написав міністр у Facebook.

Міністерство закордонних справ (МЗС) заявило, що співробітники посольства в Україні вирушили в лікарню, де отримали підтвердження про смерть громадянина Литви.

За даними міністерства, посольство не має відомостей про те, що загиблий громадянин Литви помер від отриманих травм.

Посольство розслідує ситуацію і перебуває в постійному контакті з родичами чоловіка і правоохоронними органами, повідомили в МЗС.

LRT.lt нагадує, що на початку квітня повідомлялося, що в Україні були поранені литовці, які вступили в українську армію. Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ (МЗС).

Тоді повідомлялося, що двоє литовців перебувають на лікуванні в лікарні у Дніпрі, проте пізніше було уточнено, що один литовець зазнав незначних травм і його виписали з лікарні, а другому зробили операцію, він перебуває в стані середньої тяжкості, і його планують перевести до Києва.

За даними LRT.lt, солдати були поранені недалеко від Бахмута. Усі вони воювали у складі Іноземного легіону Української Армії.

# Україна# Країни Балтії
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