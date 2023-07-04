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Новини2023.07.04 08:57

120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати

LRT.lt
LRT.lt 2023.07.04 08:57
120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати
120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати / фото: www.facebook.com/yavviktoria/

Перший український шкільний випускний відбувся на Ратушній площі у Вільнюсі. 

120 учнів Міжнародної Українській школі Литви отримали документи освіти державного зразка України.

120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати
120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати / фото: www.facebook.com/yavviktoria/

Шкільні атестати учням 9-х та 11-х класів вручили Посол України Петро Бешта і директор Державного Міжнародного українського ліцею (м.Київ) Олександра Кіріна.

120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати
120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати / фото: www.facebook.com/yavviktoria/

Привітати українських випускників із завершенням шкільного навчання та початком шляху в самостійне життя завітали представники місцевого самоврядування Вільнюса, громадські діячі, освітяни.

120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати
120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати / фото: www.facebook.com/yavviktoria/

Один із гостей свята, литовський політик, бізнесмен та тележурналіст Артурас Зуокас, зокрема зазначив: "Дивлячись на цих дітей, пишаєшся кожним з них. Вони приїхали до Литви з міст, назви яких увійдуть в криваву історію російської агресії в Україні, - Маріуполь, Чернігів, Херсон.
Втративши не тільки свої домівки, а деякі й своїх близьких, ці діти змогли адаптуватися до житті в іншій країні та знайшли в собі сили і мотивацію до навчання".

120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати
120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати / фото: www.facebook.com/yavviktoria/

Довідка: У Міжнародній Українській школі Литви навчається понад 1350 дітей у Вільнюсі та Клайпеді.
З вересня 2023 року вона відкриє свої відділення також у Каунасі та Шяуляї. Це єдиний навчальний заклад в Литві, який не лише здійснює навчання українською мовою за затвердженими Міністерством освіти України програмам, а й надає свідоцтво про повну середню освіту державного зразка України з правом подальшого вступу до вищих навчальних закладів України, Литви та Франції.

120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати
120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати
120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати
120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати
120 українських випускників Міжнародної Української шкоди у Вільнюсі отримали атестати
# Українці в Литві# Країни Балтії
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