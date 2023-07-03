Внаслідок удару російського безпілотника по п'ятиповерхівці в Україні загинув чоловік

В результаті удару російського безпілотника по п'ятиповерховому житловому будинку в північно-східному місті Суми загинув чоловік, повідомив у понеділок в Telegram-платформі глава адміністрації президента України Андрій Єрмак.

За даними сумської адміністрації, було зафіксовано чотири удари безпілотників "Шахід" по центру Сум. Внаслідок ударів було пошкоджено адміністративну будівлю та два житлових будинки.

💥Момент влучання «шахеда» в п‘ятиповерхівку в Сумах. 1 особа загинула



📽 — соцмережі pic.twitter.com/NNCu2fs0Vn — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) July 3, 2023

За даними чиновників, 16 людей отримали поранення і одна людина загинула. Евакуація мешканців та ліквідація наслідків пожежі тривають.