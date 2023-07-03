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Внаслідок удару російського безпілотника по п'ятиповерхівці в Україні загинув чоловік

LRT.lt B
LRT.lt, BNS 2023.07.03 15:56
Житловий будинок в Сумах після удару безпілотником "Шахед"
Житловий будинок в Сумах після удару безпілотником "Шахед" / фото: телеграм

В результаті удару російського безпілотника по п'ятиповерховому житловому будинку в північно-східному місті Суми загинув чоловік, повідомив у понеділок в Telegram-платформі глава адміністрації президента України Андрій Єрмак.

За даними сумської адміністрації, було зафіксовано чотири удари безпілотників "Шахід" по центру Сум. Внаслідок ударів було пошкоджено адміністративну будівлю та два житлових будинки.

За даними чиновників, 16 людей отримали поранення і одна людина загинула. Евакуація мешканців та ліквідація наслідків пожежі тривають.

# Україна
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