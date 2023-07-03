Проти кремлівської дезінформації: NAFO проведе у Вільнюсі свій "саміт"

Жарти, ілюстровані песиком породи сіба-іну, стали частиною інтернет-фольклору десять років тому, але вторгнення Росії в Україну перетворило його на символ опору кремлівській дезінформації, який також привернув увагу литовських політиків і активістів.
NAFO, децентралізоване співтовариство активістів у соціальних мережах, відповідає на неправдиву або таку, що вводить в оману російську інформацію, сарказмом, глузуванням і дотепними зображеннями - мемами.
Група однодумців, яка утворилася понад рік тому, також залучає таким чином пожертви на проукраїнські ініціативи. В обмін на пожертви група малює персональні аватарки - персоналізовані зображення з імовірно найпопулярнішою собакою в Інтернеті - для людей, які потім використовують їх, наприклад, для ілюстрації своїх профілів у соціальних мережах.
Спільнота ніколи раніше не зустрічалася наживо, але напередодні саміту НАТО у Вільнюсі вона вирішила провести свій власний "саміт" NAFO тут, напередодні зустрічі Альянсу.
Назва групи активістів із боротьби з дезінформацією - NAFO (North Atlantic Fella Organisation) - обігрує назву Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Логотип NAFO також "запозичений" у Альянсу, але ці дві організації не пов'язані між собою.
NAFO також не має чіткої структури і діє децентралізовано, її учасники називають один до одного "приятель" (англ. fella).
Витоки спільноти беруть початок у травні минулого року, коли користувач Твіттера Каміль Дишевський вирішив вбудувати намальованих песиків у фотографії війни в Україні.
Після того, як однодумці зацікавилися персоналізованими тваринами, Дишевський почав малювати їх в обмін на підтримку грузинського легіону, що воює в Україні. У підсумку NAFO перетворилося на вірусну ініціативу, спрямовану на протидію російській пропаганді, яка спонукає людей жертвувати на різні ініціативи.
Наразі тільки у Твіттері у спільноти близько 108 тисяч фоловерів.
"Ви підтримали, ви заплатили, за це отримуєте визнання, і всі бачать, що, маючи цю аватарку, ти якимось чином зробив свій внесок у боротьбу України. Це все дуже логічно, добре продумано і дуже захоплююче", - сказав BNS Неріюс Малюкявічюс, політолог Інституту міжнародних відносин і політичних наук Вільнюського університету (ІМВПН ВУ).
Науковець, який вивчає інформаційні війни, називає NAFO сучасним феноменом нових медіа, де "віртуальні мобілізації" відбуваються під час реальних конфліктів.
"Було б наївно стверджувати, що це розв'яже будь-які безпекові проблеми, але як частину боротьби з дезінформаційними викликами Росії я розглядаю це як дуже важливий процес", - сказав Малюкявічюс.
Політолог ІМВПН ВУ також зазначив, що однією з причин популярності NAFO є використання гумору для деконструкції кремлівської пропаганди.
"Традиційні дебункери (деконструктори пропаганди - BNS) ніби виносять гумористичний аспект за дужки, - сказав Малюкявічюс. - Це стара як історія стратегія, коли ви висміюєте тих, хто намагається брехати і таким чином досягти своїх власних політичних цілей".
Бачачи, яку аудиторію може охопити NAFO, ініціативою зацікавилися литовські та інші політики, активні в Твіттері, яким члени групи запропонували створити аватарки з сіба-іну за їхню політичну підтримку України.
"Це привілей! Ми просуваємося вперед!" - написав у Твіттері міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, реагуючи на свою аватарку.
Минулого року міністр оборони України Олексій Резніков і прем'єр-міністр Естонії Кайя Калас також проілюстрували свої акаунти у "Твіттері" аватарками із песиком.
У березні цього року ініціатива президента України Володимира Зеленського на підтримку України United24 вручила на знак подяки представникам NAFO трофей з бахмутської солі та кримських черепашок.
"Ми дуже вдячні, що в кожному з вас ми знайшли справжнього друга! І ми ніколи не забудемо вашу постійну підтримку України. P.S.: Ця пластина - ще один сувенір від U24, який пройшов довгий шлях, щоб дістатися до наших друзів", - було написано тоді в акаунті United24.
У вересні минулого року міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс був сфотографований у футболці NAFO під час свого візиту до Одеси. Він також спілкується з активістською спільнотою у Твіттері.
Рух так званих "приятелів" об'єднує людей з усього світу, хоча деякі з них на своїх акаунтах у Твіттері вказали як місце проживання Ленглі, штат Вірджинія, оскільки там розташована штаб-квартира Центрального розвідувального управління США.
Таким чином однодумці NAFO висміюють кремлівських пропагандистів, які звинувачують їх у роботі на американців.
Однак через тиждень, принаймні на кілька днів, учасники боротьби з антиросійською пропагандою зможуть вказувати на своїх акаунтах у соціальних мережах своє місцезнаходження у Вільнюсі.
Тут відбудеться "саміт" NAFO, на якому зберуться близько 100 однодумців, які, ймовірно, ніколи раніше не бачили один одного наживо.
Організатором зустрічі напередодні справжнього саміту НАТО є Маркас Адамас Гарольдас з асоціації барів і нічних клубів NAKTA.
"Коли виникла ідея живої зустрічі, всім було дуже цікаво, що ховається за цією картинкою. (...) Були навіть американці, які купили квитки до Вільнюса і забронювали готелі, побачивши цю рекламу", - сказав BNS організатор.
"І, звісно, ми транслюватимемо захід в інтернеті, тому що тисячі членів не зможуть приїхати до Вільнюса", - додав він.
У межах заходу відбудуться дискусії з литовськими та зарубіжними експертами про пропаганду війни, інформаційні атаки, а український солдат, який брав участь у боях, розповість про події на фронті.
Під час зустрічі буде організовано вечірку, яка стане "генеральною репетицією вечірки, яка відбудеться в Криму після перемоги України у війні та повернення півострова", оголошують організатори.
Під час "саміту" NAFO людей також закликатимуть жертвувати на різні проукраїнські ініціативи.
У травні президент Гітанас Науседа опублікував у Твіттері публічне запрошення на цей захід. Це стало одним із найпопулярніших повідомлень глави держави, набравши понад 740 тис. переглядів і 5 тис. "лайків".
"Дорогі приятелі з NAFO, я чув, що ви хотіли б відвідати Вільнюс у липні цього року? Я просто хотів повідомити вам, що вас чекають у Литві", - написав Науседа.
"Я приїхав сюди пити пиво і рятувати демократію, але пиво для мене вже скінчилося", - написав Ландсбергіс під постом із присвяченим йому песиком.