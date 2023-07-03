Проти кремлівської дезінформації: NAFO проведе у Вільнюсі свій "саміт"

Жарти, ілюстровані песиком породи сіба-іну, стали частиною інтернет-фольклору десять років тому, але вторгнення Росії в Україну перетворило його на символ опору кремлівській дезінформації, який також привернув увагу литовських політиків і активістів.

NAFO, децентралізоване співтовариство активістів у соціальних мережах, відповідає на неправдиву або таку, що вводить в оману російську інформацію, сарказмом, глузуванням і дотепними зображеннями - мемами.

Група однодумців, яка утворилася понад рік тому, також залучає таким чином пожертви на проукраїнські ініціативи. В обмін на пожертви група малює персональні аватарки - персоналізовані зображення з імовірно найпопулярнішою собакою в Інтернеті - для людей, які потім використовують їх, наприклад, для ілюстрації своїх профілів у соціальних мережах.

Спільнота ніколи раніше не зустрічалася наживо, але напередодні саміту НАТО у Вільнюсі вона вирішила провести свій власний "саміт" NAFO тут, напередодні зустрічі Альянсу.

Назва групи активістів із боротьби з дезінформацією - NAFO (North Atlantic Fella Organisation) - обігрує назву Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Логотип NAFO також "запозичений" у Альянсу, але ці дві організації не пов'язані між собою.

NAFO також не має чіткої структури і діє децентралізовано, її учасники називають один до одного "приятель" (англ. fella).

Витоки спільноти беруть початок у травні минулого року, коли користувач Твіттера Каміль Дишевський вирішив вбудувати намальованих песиків у фотографії війни в Україні.

Після того, як однодумці зацікавилися персоналізованими тваринами, Дишевський почав малювати їх в обмін на підтримку грузинського легіону, що воює в Україні. У підсумку NAFO перетворилося на вірусну ініціативу, спрямовану на протидію російській пропаганді, яка спонукає людей жертвувати на різні ініціативи.

Наразі тільки у Твіттері у спільноти близько 108 тисяч фоловерів.

"Ви підтримали, ви заплатили, за це отримуєте визнання, і всі бачать, що, маючи цю аватарку, ти якимось чином зробив свій внесок у боротьбу України. Це все дуже логічно, добре продумано і дуже захоплююче", - сказав BNS Неріюс Малюкявічюс, політолог Інституту міжнародних відносин і політичних наук Вільнюського університету (ІМВПН ВУ).

Науковець, який вивчає інформаційні війни, називає NAFO сучасним феноменом нових медіа, де "віртуальні мобілізації" відбуваються під час реальних конфліктів.

"Було б наївно стверджувати, що це розв'яже будь-які безпекові проблеми, але як частину боротьби з дезінформаційними викликами Росії я розглядаю це як дуже важливий процес", - сказав Малюкявічюс.

Політолог ІМВПН ВУ також зазначив, що однією з причин популярності NAFO є використання гумору для деконструкції кремлівської пропаганди.

"Традиційні дебункери (деконструктори пропаганди - BNS) ніби виносять гумористичний аспект за дужки, - сказав Малюкявічюс. - Це стара як історія стратегія, коли ви висміюєте тих, хто намагається брехати і таким чином досягти своїх власних політичних цілей".

Бачачи, яку аудиторію може охопити NAFO, ініціативою зацікавилися литовські та інші політики, активні в Твіттері, яким члени групи запропонували створити аватарки з сіба-іну за їхню політичну підтримку України.

NAFO організовує свій перший саміт у Вільнюсі / @Official_NAFO

"Це привілей! Ми просуваємося вперед!" - написав у Твіттері міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, реагуючи на свою аватарку.

Минулого року міністр оборони України Олексій Резніков і прем'єр-міністр Естонії Кайя Калас також проілюстрували свої акаунти у "Твіттері" аватарками із песиком.

У березні цього року ініціатива президента України Володимира Зеленського на підтримку України United24 вручила на знак подяки представникам NAFO трофей з бахмутської солі та кримських черепашок.

"Ми дуже вдячні, що в кожному з вас ми знайшли справжнього друга! І ми ніколи не забудемо вашу постійну підтримку України. P.S.: Ця пластина - ще один сувенір від U24, який пройшов довгий шлях, щоб дістатися до наших друзів", - було написано тоді в акаунті United24.

У вересні минулого року міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс був сфотографований у футболці NAFO під час свого візиту до Одеси. Він також спілкується з активістською спільнотою у Твіттері.

Рух так званих "приятелів" об'єднує людей з усього світу, хоча деякі з них на своїх акаунтах у Твіттері вказали як місце проживання Ленглі, штат Вірджинія, оскільки там розташована штаб-квартира Центрального розвідувального управління США.

Таким чином однодумці NAFO висміюють кремлівських пропагандистів, які звинувачують їх у роботі на американців.

Однак через тиждень, принаймні на кілька днів, учасники боротьби з антиросійською пропагандою зможуть вказувати на своїх акаунтах у соціальних мережах своє місцезнаходження у Вільнюсі.

Тут відбудеться "саміт" NAFO, на якому зберуться близько 100 однодумців, які, ймовірно, ніколи раніше не бачили один одного наживо.

Організатором зустрічі напередодні справжнього саміту НАТО є Маркас Адамас Гарольдас з асоціації барів і нічних клубів NAKTA.

"Коли виникла ідея живої зустрічі, всім було дуже цікаво, що ховається за цією картинкою. (...) Були навіть американці, які купили квитки до Вільнюса і забронювали готелі, побачивши цю рекламу", - сказав BNS організатор.

"І, звісно, ми транслюватимемо захід в інтернеті, тому що тисячі членів не зможуть приїхати до Вільнюса", - додав він.

У межах заходу відбудуться дискусії з литовськими та зарубіжними експертами про пропаганду війни, інформаційні атаки, а український солдат, який брав участь у боях, розповість про події на фронті.

Під час зустрічі буде організовано вечірку, яка стане "генеральною репетицією вечірки, яка відбудеться в Криму після перемоги України у війні та повернення півострова", оголошують організатори.

Під час "саміту" NAFO людей також закликатимуть жертвувати на різні проукраїнські ініціативи.

У травні президент Гітанас Науседа опублікував у Твіттері публічне запрошення на цей захід. Це стало одним із найпопулярніших повідомлень глави держави, набравши понад 740 тис. переглядів і 5 тис. "лайків".

"Дорогі приятелі з NAFO, я чув, що ви хотіли б відвідати Вільнюс у липні цього року? Я просто хотів повідомити вам, що вас чекають у Литві", - написав Науседа.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у футболці NAFO в Одесі / Vida Press

"Я приїхав сюди пити пиво і рятувати демократію, але пиво для мене вже скінчилося", - написав Ландсбергіс під постом із присвяченим йому песиком.